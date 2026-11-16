Saçlarına ve yüzlerine maden suyu döküyorlar! Faydalarına şaşıracaksınız

Magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller içeren maden suyu, saç bakımında alternatif yöntem arayanların ilgisini çekti. Özellikle mat ve cansız saçların daha parlak görünmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

SAÇA FAYDALI MI?

Uzman isimler, ince telli saçlarda daha dolgun bir görünüm elde etmek isteyenler de maden suyunu bakım rutinlerine dahil edebileceğini söyledi.

Saçlar şampuanla yıkandıktan sonra son durulama aşamasında kullanılan maden suyu, saçların görünümüne katkı sağlayabilecek uygulamalar arasında gösterildi.

MADEN SUYU İLE YÜZ YIKAMANIN FAYDALARI

Maden suyu, saç bakımının yanı sıra yüz temizliğinde de tercih ediliyor. Mineral içeriğiyle dikkat çeken bu su, cilde uygulandığında ferahlık ve tazelik hissi verebilir.

Bazı kişiler tarafından yüz temizliğinin ardından kullanılan maden suyu, cildin daha canlı görünmesine yardımcı olabileceği düşüncesiyle bakım rutinlerine ekleniyor.

GÖZENEKLERİ KÜÇÜLTÜYOR MU?

Maden suyunun cilt bakımında kullanılmasına yönelik ilgi artsa da etkileri konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

Cilde geçici bir ferahlık hissi verebilse de kırışıklıkları giderdiği, gözenekleri küçülttüğü veya akne oluşumunu önlediği bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

Bu nedenle maden suyunu bir cilt tedavisi olarak değerlendirmek doğru bulunmuyor.

MADEN SUYU SAÇA VE YÜZE NASIL UYGULANIR?

Saç bakımında maden suyu, şampuanla yıkama işleminin ardından son durulama suyu olarak kullanılabilir. Yüz bakımında ise temiz cilde az miktarda uygulanabilir.

Öte yandan hassas cilde veya saç derisine sahip kişilerin uygulama sırasında dikkatli olması gerekir. Kızarıklık, kaşıntı, yanma ya da kuruluk gibi belirtiler ortaya çıkarsa kullanıma son verilmesi önem taşıyor.