"15 Temmuz hiçbir zaman unutulmasın, her zaman hatırlansın"

Bir süre sonra araç temin etmek için akrabalarının evine gittiğini belirten Öztürk, "Eniştemin ağabeyinin yanına gittim, 'Darbe oluyor.' dedim. O esnada sofrada yemek yiyordu ve bir şeyden haberi yoktu. Hemen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna gittik." diye konuştu.

DUYGU AVUNDUK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde askerler tarafından vurularak gazi olan Harun Öztürk, "15 Temmuz bizi kendimize getiren, gücümüzü ve imanımızı hatırlatan bir destandır." dedi.

"Tanklar durmuyordu. Bulduğumuz duba ve taşlarla yolları kapatıyorduk ama tankları durduramadık. Telefonla arkadaşlarımı aradım, 'Köprüye gelin' dedim. Onlar da Çengelköy'de yolu kapatmışlardı, asker ateş ediyordu, 'Gelemiyoruz, burada sıkıştık.' dediler. Köprünün girişine yaklaştıkça Türk bayrakları elimizde 'Allah'u ekber' diye bağırıyorduk. Asker görünümlü hainler ise ateş etmeye başlamışlardı."

Kendisininde orada vurulduğuna işaret eden Öztürk, yaşadıklarına dair şunları paylaştı:

"Sağ bacağım parçalandı. Vatandaşlar üzerimdeki elbiseyi yırtarak bacağıma sardılar. Beni sürükleyerek bir araca taşıdılar ve hastaneye kaldırdılar. Çok yaralı vardı, hastane çok kalabalıktı. Doktorlar, başka bir merminin de kalçamdan çıktığını söylediler. Onlara, 'Beni bırakın, gideceğim.' dedim. Vücudumun üç yerinden yara aldım ve üç ameliyat geçirdim. Olaydan ancak bir yıl sonra toparlanabildim."

Öztürk, olay sabahı Pendik'teki bir hastanede gözünü açtığını dile getirerek, "Uyandığımda ilk sorduğum soru darbe girişimi oldu. Doktorlarımız da 'Sizin gibi gazi ve şehitlerimiz sayesinde bayrağımıza sahip çıktık.' dediler." ifadelerini kullandı.

- "15 Temmuz unutulmasın"

Harun Öztürk, 15 Temmuz'dan sonra hayatında büyük bir değişim olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gazilik mertebesine ulaştıktan sonra devletimiz gazilerimize iş hakkı tanıdı. Ailem Trabzon'da yaşadığı için memleketimde çalışmak istedim. 2,5 yıldır da Ortahisar İlçe Müftülüğünde görev yapıyorum. Benim için çok özel bir kurum. Müftümüz ve çalışma arkadaşlarımız bana her konuda çok yardımcı oluyorlar. İstanbul'u unutmadım, orada çok büyük hayallerim vardı ancak gazilik aldığım şehir olarak kaldı.15 Temmuz bize kendimizi hatırlatan, bizi kendimize getiren, gücümüzü ve imanımızı hatırlatan bir destandır."