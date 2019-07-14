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15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen: Yaşananları unutturmayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret eden, 15 Temmuz Marşı'nın yazarı ve bestecisi Abdurrahman Delen, "15 Temmuz'da yaşananları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen: Yaşananları unutturmayacağız

Hüsnü EVREN/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret eden, 15 Temmuz Marşı'nın yazarı ve bestecisi Abdurrahman Delen, "15 Temmuz'da yaşananları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.
15 Temmuz Marşı ve Afrin Marşı ile ABD Başkanı Donald Trump için yazdığı şiirle adından söz ettiren, şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen, İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. 15 Temmuz'da yaşananların unutulmayacağını ve asla unutturmayacaklarını belirten Delen, "Edirne'den Kars'a tek yürek olduk. Bu vatan yolunda canla baş koyduk. İman ile meydanları doldurduk. Hepimizin bu ülke, güzel Türkiye'm. 15 Temmuz karanlık bir gece. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kalkışması sırasında şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. 15 Temmuz gecesi bir Çanakkale ruhu, 15 Temmuz gecesi Türk halkının gerçekten ne kadar özverili olduğu gösteren bir gece. Aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesidir. Topla tüfekle kendi halkına saldıran, bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen teröristlere en güzel cevabı, tankların, tüfeklerin önüne yatan vatandaşlarımız vermiştir. Bu terör örgütlerini bir kez daha lanetliyorum. Halkımıza, 15 Temmuz'da birlik ve beraberliğimizi göterdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen: Yaşananları unutturmayacağız15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen: Yaşananları unutturmayacağız15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen: Yaşananları unutturmayacağız15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen: Yaşananları unutturmayacağız

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