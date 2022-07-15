15 Temmuz mesajları, sözleri! Demokrasi ve Milli Birlik Günü duygu dolu, anlamlı, dualı mesaj, söz ve şiirler

15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bugün 6. yılını dolduruyor. Hain saldırıda hayatını kaybeden 252 şehit her yıl anılıyor. Dualar ve mesajlar ile paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar 15 temmuz sözlerini araştırıyor. İşte milletimiz için çok önemli olan 15 Temmuz günü ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler...
-Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın..
-Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
-15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!.
-Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi
hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim..
-15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!
Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve
özlemle anıyoruz.
-Dünya genelinde eşi, benzeri görülmemiş bir direniş ile canını hiçe sayarak vatanı
savunan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun.
-15 Temmuz'da ülkesi için canını veren tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor,
milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum.
-Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim.
Adım müslüman soyadım Türk benim
-Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükü olmasa, dünyada eğilmez başlar,
Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna, ya rab ne güneşler batıyor!
Bayrağa bakınca gözleri dolanlara selam olsun..
-Bu topraklar çok hain gördü ama bilinmeli ki; Türk Milleti hepsini
tarihe gömdü.
-15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla tüm şehitlerimizi rahmet,
gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.
-Hakimiyet milletindir. 15 Temmuz Demokrasi şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Osman Ali Aydın - Yusuf Dülger
15 TEMMUZ ŞİİRİ
Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi
O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü
Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın
Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
Ahmet Selçuk İLKAN
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