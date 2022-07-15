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15 Temmuz mesajları, sözleri! Demokrasi ve Milli Birlik Günü duygu dolu, anlamlı, dualı mesaj, söz ve şiirler

15.07.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü. 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için o gün Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak ilan edildi. Bugününün anlam ve önemi için mesajlar, sözler ve dualar paylaşılıyor. Vatandaşlar internette 15 Temmuz sözlerini araştırıyor. İşte en anlamlı 15 temmuz mesajları, sözleri ve şiirler...

15 Temmuz mesajları, sözleri! Demokrasi ve Milli Birlik Günü duygu dolu, anlamlı, dualı mesaj, söz ve şiirler

15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bugün 6. yılını dolduruyor. Hain saldırıda hayatını kaybeden 252 şehit her yıl anılıyor. Dualar ve mesajlar ile paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar 15 temmuz sözlerini araştırıyor. İşte milletimiz için çok önemli olan 15 Temmuz günü ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler...

15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI

-Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın..

-Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

-15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!.

-Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi
hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim..

-15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!
Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve
özlemle anıyoruz.

-Dünya genelinde eşi, benzeri görülmemiş bir direniş ile canını hiçe sayarak vatanı
savunan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun.

-15 Temmuz'da ülkesi için canını veren tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor,
milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum.

-Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim.
Adım müslüman soyadım Türk benim

-Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükü olmasa, dünyada eğilmez başlar,
Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna, ya rab ne güneşler batıyor!
Bayrağa bakınca gözleri dolanlara selam olsun..

-Bu topraklar çok hain gördü ama bilinmeli ki; Türk Milleti hepsini
tarihe gömdü.

-15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla tüm şehitlerimizi rahmet,
gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

-Hakimiyet milletindir. 15 Temmuz Demokrasi şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali Aydın - Yusuf Dülger

15 TEMMUZ ŞİİRİ

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İLKAN

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz 15 temmuz mesajları
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