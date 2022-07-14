15 Temmuz milli bayram mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi?

Yarın 15 Temmuz Cuma günü, darbe girişiminde hayatını kaybeden sivil, polis ve askerler anılacak. Vatandaşlar 15 Temmuza az bir zaman kala o gün ile ilgili merak ettiklerini araştırıyor. Birçok kişi de '15 Temmuz milli bayram mı?' diye sorgulatıyor. Peki, 15 temmuz milli bayram mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü milli bayram mı? İşte yanıtı...

15 TEMMUZ MİLLİ BAYRAM MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar Toplantısı'nda: "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir." ifadesini kullanarak milli bayram ilan etmiştir.

Binali Yıldırım ise 11 Ekim 2016'da yasa teklifi hazırlanarak milletvekillerinin imzasına sunulduğunu açıkladı. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

15 TEMMUZDA NE OLDU?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.

