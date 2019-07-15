HABER

15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

İDDEF, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlar ve güvenlik güçleri için 33 ülkedeki medreselerinde anma programı düzenledi.İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde 33 ülkede bulunan 61 medresesinde düzenlediği programlarda şehitleri andı.

15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla anıldı

İDDEF, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlar ve güvenlik güçleri için 33 ülkedeki medreselerinde anma programı düzenledi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde 33 ülkede bulunan 61 medresesinde düzenlediği programlarda şehitleri andı. Hayırseverlerin destekleriyle dünyanın dört bir yanında inşa edilen medreselerde hafızlık ve İslami eğitim alan talebeler ile hocaları tarafından başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için hatim okundu. Medreselerde görevli hoca ve talebeler aynı zamanda Türkiye ve ümmetin esenliği, huzuru ve güvenliği için dualar etti.
Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Konakri’de inşa edilen Sultan 2’nci Abdülhamid Han Camisi’nde de şehitler unutulmadı ve Gineli Müslümanların katılımıyla düzenlenen programda talebeler, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu.

Ümmetin 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin birliği ve dirliği için sabahlara kadar Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ettiğini belirten İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, "Devlet ve milletimize karşı 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimi, sokaklara dökülen kahraman milletimiz ve darbecilerin karşısında duran güvenlik güçlerimiz sayesinde bertaraf edildi. Mazlum coğrafyamızda ise güzel ülkemizin birliği ve dirliği için sabahlara kadar dualar edildi. 33 ülkedeki medresemizde hocalarımız, talebelerimiz, civardaki Müslüman kardeşlerimiz bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim ve sela okudu. 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde de şehitlerimiz için hatimler okunurken, ülkemizin selameti için dualar edildi” şeklinde konuştu.

15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla anıldı

15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla anıldı

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Deniz üstünde hamak keyfiDeniz üstünde hamak keyfi
Batman’da dev Türk bayrağı göndere çekildiBatman’da dev Türk bayrağı göndere çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma töreni için toplanmalar başladı

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma töreni için toplanmalar başladı

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Hayri Baraçlı açıklaması

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.