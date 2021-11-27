15 üniversite en az lise mezunu personel alacak! Şoför, güvenlik, sağlık personeli, psikolog...

Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen pandemi pek çok kişinin işinden olmasına neden oldu. İş arayanları sevindirecek haber ise Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden geldi. Toplamda 700 kişilik personel alımı yapılacak. Elbette alınacak personele ilişkin bazı şartlar bulunuyor. Haberimizde hem ilanları hem de şartları görebilirsiniz.

ÜNİVERSİTELER İLANA ÇIKTI

15 üniversite personel alımı için çeşitli ilanlar yayınladı. Şoförden, sağlık personeline; güvenlikten psikoloğa kadar pek çok meslekte toplamda 700 personel alınacak. İlanları sizler için bir araya getirdik. Hem son başvuru tarihlerini hem aranan şartları aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

36 sözleşmeli personel alınacak 2020 KPSS B grubunda sınava girmiş olması şartı aranacak. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, önlisans mezunları için 2020 KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

19 sözleşmeli personelin alınacak, KPSS B grubu puan sıralamasına bakılacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

77 sözleşmeli temizlik personeli alınacak. 2020 KPSS B puanı sıralamasına bakılacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

77 sözleşmeli personel alınacak. 2020 KPSS B grubu puan sıralamasıyla alım gerçekleşecek. Son başvuru tarihi 8 Aralık.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ

9 sözleşmeli personel alınacak. 2020 KPSS B grubu puan sıralamasına dikkat edilecek. Son başvuru tarihi 8 Aralık.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

4 sözleşmeli personel alınacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

121 sözleşmeli personel alınacak. 2020 KPSS P93, P94, P3 puanlarına göre alım gerçekleşecek. Son başvuru tarihi 3 Aralık.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

15 sözleşmeli personelin alınacağı ilanda 2020 KPSS B grubu puan sıralmasına bakılacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Hemşire, laborant, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personel, olmak üzere toplamda 80 personel alınacak. 2020 KPSS puan sıralamasına bakılacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım.

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

52 sözleşmeli personelin alınacağı ilanda 2020 KPSS B puan sıralaması dikkate alınacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

60 sözleşmeli personelin alınacağı ilanda KPSS B grubu P93 ve P94 sıralaması esas alınacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

42 sözleşmeli personelin alınacağı ilanda KPSS B grubu sıralamasına dikkat edilecek. Son başvuru tarihi 6 Aralık.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

34 sözleşmeli personelin alınacağı üniversiteye 2020 KPSS B grubu puanı esas alınacak. Başvuru için son tarih 2 Aralık.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

21 sözleşmeli personelin alınacağı ilanda 2020 KPSS B grubu puan sıralamasına bakılacak. Başvurular 3 Aralık’ta sona eriyor.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2020 KPSS B grubu puan sıralamasıyla röntgen teknisyeni, hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi personeli alınacak. Toplamda 74 sözleşmeli personel için ilana çıkıldı. Son başvuru tarihi 29 Kasım.



