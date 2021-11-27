15 üniversite en az lise mezunu personel alacak! Şoför, güvenlik, sağlık personeli, psikolog...

Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen pandemi pek çok kişinin işinden olmasına neden oldu. İş arayanları sevindirecek haber ise Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden geldi. Toplamda 700 kişilik personel alımı yapılacak. Elbette alınacak personele ilişkin bazı şartlar bulunuyor. Haberimizde hem ilanları hem de şartları görebilirsiniz.
15 üniversite personel alımı için çeşitli ilanlar yayınladı. Şoförden, sağlık personeline; güvenlikten psikoloğa kadar pek çok meslekte toplamda 700 personel alınacak. İlanları sizler için bir araya getirdik. Hem son başvuru tarihlerini hem aranan şartları aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.
36 sözleşmeli personel alınacak 2020 KPSS B grubunda sınava girmiş olması şartı aranacak. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, önlisans mezunları için 2020 KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık.
19 sözleşmeli personelin alınacak, KPSS B grubu puan sıralamasına bakılacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık.
77 sözleşmeli temizlik personeli alınacak. 2020 KPSS B puanı sıralamasına bakılacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık.
77 sözleşmeli personel alınacak. 2020 KPSS B grubu puan sıralamasıyla alım gerçekleşecek. Son başvuru tarihi 8 Aralık.
9 sözleşmeli personel alınacak. 2020 KPSS B grubu puan sıralamasına dikkat edilecek. Son başvuru tarihi 8 Aralık.
4 sözleşmeli personel alınacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık.
121 sözleşmeli personel alınacak. 2020 KPSS P93, P94, P3 puanlarına göre alım gerçekleşecek. Son başvuru tarihi 3 Aralık.
15 sözleşmeli personelin alınacağı ilanda 2020 KPSS B grubu puan sıralmasına bakılacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık.
Hemşire, laborant, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personel, olmak üzere toplamda 80 personel alınacak. 2020 KPSS puan sıralamasına bakılacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım.
52 sözleşmeli personelin alınacağı ilanda 2020 KPSS B puan sıralaması dikkate alınacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık.
60 sözleşmeli personelin alınacağı ilanda KPSS B grubu P93 ve P94 sıralaması esas alınacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık.
42 sözleşmeli personelin alınacağı ilanda KPSS B grubu sıralamasına dikkat edilecek. Son başvuru tarihi 6 Aralık.
34 sözleşmeli personelin alınacağı üniversiteye 2020 KPSS B grubu puanı esas alınacak. Başvuru için son tarih 2 Aralık.
21 sözleşmeli personelin alınacağı ilanda 2020 KPSS B grubu puan sıralamasına bakılacak. Başvurular 3 Aralık’ta sona eriyor.
2020 KPSS B grubu puan sıralamasıyla röntgen teknisyeni, hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi personeli alınacak. Toplamda 74 sözleşmeli personel için ilana çıkıldı. Son başvuru tarihi 29 Kasım.