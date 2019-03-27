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15 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 15 yıldır aynı direğe yuva yapan Paşa ve Sultan, Beyrebucak Mahallesi'nin maskotu oldu - Mahalle sakinlerinden Hasibe Çağlayan: - "Burada bize komşu oluyorlar. Yavrularının çıkışlarını merakla bekliyoruz. Onları çok seviyoruz. Bize zararları yok faydaları var. Yılan ve böcekleri topluyorlar" - Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Ali Erdoğan: - "Leylekler Avrupa'dan Ortadoğu ve Afrika'ya Türkiye üzerinden göç ediyor. Anadolu toprakları leyleklere çok güzel ev sahipliği yapıyor. İnsanlarla iç içeler. Bazen bir baca bazen bir cami minaresi bazen de direklere yuva yapıyorlar"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 15 yıldır aynı direğe yuva yapan leylekler Paşa ve Sultan, Beyrebucak Mahallesi'nin bahar sevinci oldu.

Göçmen kuşların en önemli konaklama ve geçiş güzergahı olan Anadolu'da leyleklerin ayrı bir yeri var.

Gelişleriyle baharı müjdeleyen, sürüler halinde göçtüklerinde kışın habercisi olan, ata sözlerine, deyimlere bile konu olan leylekler, şubat ayından itibaren Avrupa'dan yola çıkıp, Anadolu topraklarına varıyor. Sürüler halinde göçen leylekler, kendileri için belirledikleri uygun noktalarda, ilkbahar ve yaz ayları boyunca konaklayarak yavruluyor.

15 yıldır Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Beyrebucak Mahallesi'ne gelerek her yıl aynı yere yuva yapan ve mahallelinin Paşa ile Sultan adını verdiği leylekler, bu yıl da Gazipaşa-Anamur yolu kenarındaki elektrik direğine yuvalarını kurdu. "Baharın müjdecisi" kabul edilen Paşa ile Sultan'ın gelişi, mahalleliyi sevindirdi.

Mahallelinin gözü gibi baktığı yuvalarında sırayla kuluçkaya yatan Paşa ve Sultan, zaman zaman besin bulmak için havalanıyor.

Leylekler bölgedeki tarım alanlarında yer alan yılan, böcek ve kurbağalarla besleniyor. Paşa ve Sultan'ın, itinayla her yıl onarım yaptığı yuvaları ise çok sayıda serçe kuşuna da ev sahipliği yapıyor.

- "Geç geldiklerinde yollarını gözlüyoruz"

Mahalle sakinlerinden Lütfi Çağlayan, leylekleri çok sevdiklerini söyledi. Leyleklerin geldiklerinde ilk olarak yuvalarını onardıklarını anlatan Çağlayan, "Onarım işlemi bitince kuluçkaya yatıyorlar. Civcivler yumurtadan çıktıktan sonra bir süre onları besliyorlar. Onlar da uçmaya başlayınca gözden kaybolup gidiyorlar. Onların bu süreçlerini izlemek çok güzel oluyor. Geç geldiklerinde yollarını gözlüyoruz." dedi.

Leyleklerin şubat ayında mahallelerine geldiğini dile getiren Hasibe Çağlayan ise "Burada bize komşu oluyorlar. Yavrularının çıkışlarını merakla bekliyoruz. Onları çok seviyoruz. Bize zararları yok, faydaları var. Yılan ve böcekleri topluyorlar." diye konuştu.

Şefik Yıldız ise leyleklerin, evlerinin üzerinde süzülerek uçtuğunu gördüklerinde mutlu olduklarını belirterek, "Leylekler baharın müjdecisi. Onlar geldi mi 'bahar geldi' diyoruz. Gittikleri zaman da 'kış geliyor' diyoruz. Önce biri ardından eşi geliyor. Komşuluğumuz çok iyi." ifadelerini kullandı.

Dursun Yıldız ise leylekler gelince mahallelerinin neşelendiğini, sohbetlerde hep leyleklerin konuşulduğunu kaydetti.

- "Türkiye leylekler için önemli bir göç ülkesi"

Türkiye'nin leylekler için önemli bir göç ülkesi olduğunu vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Ali Erdoğan, şubat ayından itibaren gökyüzünde bazen yüzlerce leyleğin görüldüğünü anlatarak, şunları söyledi:

"Leylekler Avrupa'dan Ortadoğu ve Afrika'ya, Türkiye üzerinden göç ediyor. Anadolu toprakları leyleklere çok güzel ev sahipliği yapıyor. İnsanlarla iç içeler. Bazen bir baca bazen bir cami minaresi bazen de direklere yuva yapıyorlar. Doğa şartlarına göre ortalama 30 yıl yaşıyorlar. Yuvalarında 33-34 günlük kuluçka döneminin ardından genelde 4 yavru çıkartır. Erkek ve dişi, iş birliği içerisinde, nöbetleşe kuluçkaya yatarlar. Yumurtadan çıkan yavrular 2 ayda gelişir ve uçabilecek duruma gelir. Daha sonra ebeveynleriyle birlikte göç hareketlerine devam ederler."

Leyleklerin genellikle sulak alanların çevresinde yuva yaptığına işaret eden Erdoğan, "Buralarda balıklar, yılanlar, kurbağalar ve böceklerle beslenirler. Genelde tek eşli oluyorlar. Bazen aynı göç yollarını kullanmasalar bile 1 yıl sonra aynı yuvada buluşuyorlar. İlk gelen, yuvada eşini bekler. Yuvasına ve eşine bağlı olan türlerdir. Aynı leylekler 25-30 yıl aynı yuvayı paylaşıyorlar." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Gazipaşa leylek Prof. Dr. Ali Erdoğan

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