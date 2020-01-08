HABER
  4. 15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş (2)

15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 19:52 | Son Güncelleme

3'Ü TUTUKLANDI, 1'İ SERBEST Konya'da 15 yıldır kayıp olarak aranırken, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Necati Keleş'in (46), kendisine boşanma davası açan eşi Sebahat Bilici (47) tarafından kahvesine uyku ilacı konulup, uyutulduğu, kayınbiraderi Mustafa Yeşil (44) ve eşinin akrabası Kadir Bakır (41) tarafından kabloyla boğulduğu belirlendi.

3'Ü TUTUKLANDI, 1'İ SERBEST
Konya'da 15 yıldır kayıp olarak aranırken, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıkan Necati Keleş'in (46), kendisine boşanma davası açan eşi Sebahat Bilici (47) tarafından kahvesine uyku ilacı konulup, uyutulduğu, kayınbiraderi Mustafa Yeşil (44) ve eşinin akrabası Kadir Bakır (41) tarafından kabloyla boğulduğu belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanırken, Keleş'in üvey oğlu Hüseyin Bilici (31) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna ettiİntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti
Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktıAmasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! THY, Irak ve İran’a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini askıya aldı

THY İran ve Irak uçuşlarını askıya aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

Ceren Özdemir'in katili Özdür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporu ortaya çıktı

İşte Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu

Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

'Keşke böyle bir hayatım olsa' diyenlerdenseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.