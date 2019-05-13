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1500 rakımdaki tarihi kalede nikah

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde 1500 rakımdaki yaklaşık bin yıllık tarihe sahip olan Namrun Kalesi'nin önünde ilçenin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla nikah kıyılmaya başlandı.

1500 rakımdaki tarihi kalede nikah

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde 1500 rakımdaki yaklaşık bin yıllık tarihe sahip olan Namrun Kalesi'nin önünde ilçenin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla nikah kıyılmaya başlandı.
Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, ilçenin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla başlatılan uygulamada ilk olarak Ayşegül Budak ile Erkan Atıcı çiftinin nikahını kalenin önünde kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Tepebağlı, evlilik cüzdanını da geline verdi.
Başkan Tepebağlı, Asur ve Hitit dönemlerinden kalan tarihi kalenin yaklaşık bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "Kaleye ziyaretçi yolu yapımına yaklaşık 9 ay önce başlandı. Bu yılın ekim ayına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Yaz aylarında nüfusu 100 bini bulan Çamlıyayla 'Namrun Yaylası' olarak anılıyor. Kalemiz ilçenin en önemli tarihi kalıntısı. Hititler ve Asurlular döneminde 'İllibru' olarak bilinen kale, Haçlıların, Anadolu Selçukluları'nın, Kilikya Ermeni Krallığı'nın ve daha sonrasında da Osmanlı Devleti'nin yönetimine girmiştir. Görsel açıdan da son derece önem arz eden Namrun Kalesi farklı bir görsellik sunması ve farkındalık yaratması nedeniyle bundan sonra daha çok dikkati çekici etkinliklere sahne olacak. Bu da Çamlıyayla'nın tanıtımına ayrı bir katkı sağlayacak" dedi.

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1500 rakımdaki tarihi kalede nikah1500 rakımdaki tarihi kalede nikah1500 rakımdaki tarihi kalede nikah

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