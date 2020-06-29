Hamilelikte 16. Hafta : 16 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim hamileliğinin 16. haftasındasın artık. Daha önümüzde uzun bir yol olsa da yine de baya yol kat ettik birlikte değil mi? Peki 16 haftalık gebelik kaç aylık olur, sen şu an 4 aylık hamilesin yani 2. Trimester’ın 3. haftasında bulunuyorsun. Beni bu hafta hissetmeye başlayacaksın ne güzel! Gebelikte Bebeğinizin 16. Hafta Gelişimi Bu hafta benim el parmaklarımdaki tırnaklarım tamamiyle oluştu. Bacaklarım da kollarımdan daha uzun şu anda. Lanuga denilen tüyler başımı kaplamaya başladı yani artık saçlarım çıkıyor. Gözlerim ışığa karşı hassasiyet göstermeye başladı. Damağım tamamen oluşmuş durumda, yüz kaslarımı da hareket ettirebiliyorum. Yüz mimiklerimi oynatmaya çalışırken bazen çok komik görünebiliyorum. Bunları görebilseydin sen de eminim çok gülerdin. Kemiklerim kalsiyum biriktirmeye başladığı için kas ve iskelet sistemim hızla gelişmeye devam ediyor. Tiroid bezlerim çalışmaya başladığı için artık hormon üretebiliyorum. Üreme sistemimde hızlı bir gelişme mevcut. Erkeksem prostat bezim oluşur, kız isem de yumurtalıklarımda artık milyonlarca yumurta üreyebilir. Ne kadar garip bir şey büyümek!

Plasenta yani benimle birlikte büyüyen, benim besin ve oksijen ihtiyaçlarımın karşılanmasını sağlayan organım, ihtiyaçlarımın artmasıyla birlikte kalınlaşmaya başladı ve güçlendi. Kan, sürekli olarak kordonumun üzerinden geçiyor ve bana besin maddeleri getiriyor. 16 haftalık bebek hareketleri hissedilir mi? diye merak ediyor olabilirsin, bu hafta artık beni hissetmeye başlayacaksın. Hatta elinle karnına dokunduğunda ben bunu algılayarak sana tepki vereceğim. İstersen deneyelim; ellerine ellerimle dokunmamı ister misin? Benim sana verdiğim tepkileri sen sanki midende bir gaz balonu gibi ya da bir kelebeğin kanat çırpışı gibi hissedersin. Ama olsun sonuçta yine de beni hissediyorsun önemli olan bu! İçimiz Kıpır Kıpır: Bebeğimin Hareketlerini Ne Zaman Hissedeceğim? 16 Haftalık Gebelikte Cinsiyet Belli Olur mu? Doktor muayenesinde bu hafta benim cinsiyetim büyük oranda belli olacak çok heyecanlısın biliyorum, ben de karnında aynı heyecanı yaşıyorum. Umarım doğru şekilde durabilirim de doktorumuz hemen benim cinsiyetimin ne olduğunu anlar. Yine de bu hafta cinsiyetimi öğrenemesen bile birkaç hafta sonra kesin olarak öğrenebilirsin, üzülme olur mu?

Önemli olan senin sağlıklı bir gebelik yaşıyor olman ve benim de senin karnında güvenle büyüyor olmam değil mi? Ama isim araştırmalarına başlayabilirsin artık işin en zor kısmı bu, çünkü herkes benim için bir isim düşünmüş bile. Aralarından seçim yapmak ve bana yakışan ismi bulmak öyle kolay olmayacak! Ama babam ve sen bana ne isim verirseniz verin eminim en yakışanı bulacaksınız. Hamileliğin 16. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Ben hala senin avcunun içine sığacak kadar ufağım, hatta doktor bir avokado kadar olduğumu söylemişti hatırlıyor musun? Yine de bir nar tanesinden avokado boyutuna ulaşmam da büyük başarı bence. 16 haftalık gebelikte bebeğin boyu 10 ile 13 cm arasında değişiyormuş. Boyum hızla uzamaya devam ediyor. Bu hafta kilom da 80-150 gram aralığında olmalıymış. Neyse ki bana güzel yiyecekler yediriyorsun o yüzden kilom da olması gerektiği gibi. 16 Haftalık Gebelik Görüntüsü 16 haftalık bebek anne karnında ne durumdadır diye merak ediyorsun, o zaman bu hafta seni ufaktan tekmelediğimi de ultrasonda görebilirsin anneciğim. Belki o zaman anlarsın seni rahatsız edenin gaz değil de benim minik tekmelerim olduğunu!

Bu hafta hıçkırmaya başladım, sürekli olarak hıçkırıyorum çünkü akciğerlerim genişliyor ve hızla büyümeye devam ediyor. Belki hıçkırıklarımı duyabilirsin. Duyularım geliştiği için sesleri algılayabiliyorum. Senin benimle ilgili söylediğin güzel şeyleri de duyabiliyorum yani. Gözlerim ve kulaklarım artık tamamen şekil aldı ve bir bebeğe daha çok benziyorum görüyor musun? Kulaklarım son halini aldı ancak kafamın biraz daha alt kısmında duruyor. Bu hafta ellerimi oynatabildiğim için göbek kordonumu tutuyorum genellikle, ayrıca rahim genişlediği için benim hareket edebileceğim alan da genişledi. Bu yüzden istediğim gibi hareket edebiliyorum. Cildim hala oldukça ince ve kan damarlarım görünüyor. Zamanla kalınlaşacak ve artık kan damarlarım görünmez olacak. Kalp atışlarım yine oldukça hızlı atıyor, galiba senin beni izlediğini bildiğim için heyecanlanıyorum. Ultrasona girdiğinde en çok kalp atışlarımı duymayı sevdiğini de biliyorum. Karnında yaşayan bir canlı var ve o senin bir parçan böyle hissetmen çok normal.

Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Gebeliğin 16. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Karnının büyüklüğü dışarıdan bakıldığında artık fazlasıyla belli oluyor. Anne olduğunu artık herkes rahatlıkla anlayabilir. Ben büyüdükçe rahmin ve plasenta da büyüyor. 6 hafta önce rahmin ölçüldüğünde 140 gramdı şimdiyse 250 gram ağırlığında. Benim etrafımda bulunan amniyotik sıvının miktarı da artıyor. Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar? Rahminin etrafındaki kas ve bağ dokuları gevşediği için kasıklarında ağrı hissedebilirsin, bu normal merak etme. Ancak tabii ki çok şiddetli ve uzun süren ağrıların olursa bunu doktora mutlaka söylemelisin. Göğüslerin bu hafta oldukça büyüdü, çok dolgun görünüyor ve süt üretmeye devam ediyor. Umarım doğduğumda bana yetebilecek kadar çok sütün olur. Anne sütünün verdiği şifa hiçbir şeyde yokmuş çünkü, ne mucizevi bir şey! Bu dönemde saçların ve tırnakların çok daha hızlı uzar. Cildin ve saçların çok parlak ve güzel görünür. Sen zaten çok güzelsin ama bu hormonların annelere verdiği bir armağan sanırım.

Hamileliğinin 4. ayında cildinin hızla gerilmesi ve hormonlarının değişmesiyle birlikte vücudunda çatlaklar oluşmaya başlayabilir. Bu çatlaklar genellikle kalça, baldır, basen, göbek ve memelerinde oluşabilir. Bunun için bu bölgelerini nemli tutmalısın. Nemlendirici ve çatlak önleyici kremler kullanman işe yarayabilir. Her gün nemlendirici bir krem ya da doğal bir yağla karın bölgesine hafif masaj yapman çatlakları önlemeye yardımcı olur. Bu masaj benim de hoşuma gider ayrıca! Bol su içmek de çatlakları önlemek için etkilidir. Bir de hızlı kilo alımından uzak durman gerekiyor tabii. 16. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu hafta sırt ağrılarından muzdarip olabilirsin anneciğim, çünkü benim biraz daha büyümemle birlikte vücudunun ağırlık merkezi değişiyor, bu da sırtının ağrımasına sebep oluyor. Düz ve dik şekilde oturup vücudunu germe hareketleri yaparsan ağrıların biraz hafifler. Ayrıca egzersizler sırt ağrılarına çok iyi gelir. İstersen biraz yürüyüş yapabilirsin istersen yüzebilirsin. Bu iki spor hamileliğin için çok faydalı. Bunların yanında hamile pilatesi ve hamile yogası da yapabilirsin. Bu sporları yapmak hem seni rahatlatır hem de eğlendirir. Doğum esnasında da çok zorlanmamanı sağlar. Bu yüzden oldukça önemlidir. Birlikte yapabiliriz istersen, ben zaten şu an karnında egzersizlere başladım bile!

Daha Sağlıklı Bir Gebelik İçin Olmazsa Olmaz: Gebelik Sürecinde Yapılması Gereken Egzersizler Bu dönemde biraz unutkanlığın olabilir. Hamilelik döneminde neden unutkan olunur aslında bunun net bir cevabı yok, ancak ya biyolojik bir durum olduğu düşünülüyor ya da hamilelik döneminde senin kafanda pek çok şey olduğu için unutkanlık yaşıyorsun. Hormonların neden olduğu bir diğer semptom da kuruyan ve kaşınan hassas gözler. Bu dönemde gözlerin oldukça hassaslaşır, bunun için doktora danışarak bir göz damlası kullanabilirsin. Kabızlık yaşaman da kaçınılmaz olur bu dönemde. Uterusun bağırsaklara baskı yapması sonucunda kabızlık yaşayabilirsin. Kabızlık durumundan kurtulmak için lif açısından zengin gıdalar yemelisin ve bol su içmelisin. Gebeliğin 16. Haftasında Beslenme Bu hafta az az ve sık sık yiyerek ara öğünler yapman gerekiyor. Ana öğünlere ek olarak günde 3-4 defa da ara öğün yapman çok faydalı olur. Çünkü ben çok hızlı büyüyorum ve besine ihtiyacım var. Aynı şekilde sen de enerji kaybediyorsun ve kaybettiğin enerjiyi, vitamin ve mineralleri geri kazanman lazım. Yaptığın ara öğünleri seçerken de besleyici olmasına dikkat etmelisin öyle bulduğun her şeyi yememelisin. Bir de ana öğünleri öyle çok fazla yememen gerekiyor ki ara öğünlere yer kalsın.

Bu hafta bu şekilde beslenmen çok önemli. Senin hamilelik boyunca yeterli miktarda beslenmen gerekiyor. Her gün ara öğün olarak ne yiyeceğim diye düşünüyorsan bunu haftalık bir plan çerçevesinde yapman uygun olur. Haftalık bir beslenme planı oluşturursan her gün ne yemen gerektiğini düşünmezsin. Alışverişe çık, kendin ve benim için sağlıklı ve besin değeri yüksek vitamin ve mineral deposu yiyecekler al. Taze meyve, sebze, süt ve süt ürünleri, kuruyemiş ve yumurta. Bunlar hem protein hem vitamin hem de kalsiyum açısından zengin besinler. Eğer bu planlamayı kendin yapamazsan, doktora danış ya da bir beslenme uzmanından yardım al. Senin ihtiyacın olan besinleri ve alman gereken vitaminleri tespit ederek sana ona göre bir diyet programı hazırlayabilirler. Mühim olan bu diyet programının hazırlanması kadar senin de buna uyuyor olman. Eminim ki sen, senin için yararlı olmayan besinleri yemezsin değil mi anneciğim. Biliyorum ikimizin de canı çikolata ve tatlı çekiyor ama biraz daha sabretmeliyiz.

Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 16. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Bu hafta dikkat edilmesi gereken en önemli şey yatış pozisyonu. 16 haftalık gebelikte nasıl yatılmalı diye soracak olursan bu haftadan itibaren ne uzanırken ne egzersiz yaparken ne de uyurken sırt üstü yatmak yok. Bu pozisyon benim sağlığım için tehlikeli çünkü damarlarına fazladan basınç uyguladığı için bana gelen kan akışını zayıflatıyor. Bu kan akışı benim beslenmem ve büyümem için çok gerekli, çünkü ben ihtiyacım olan tüm besini bu yolla alıyorum senden. Eğer kan akışı zayıflarsa gelişimim durur, bu da tehlikeli bir durum oluşturur. Bu hafta ve sonraki haftalar senin için en uygun pozisyon, yan yatış pozisyonudur. Bu yüzden kendini yan yatmaya alıştırmalısın. Bu hafta yaptırman gereken bazı testler olduğunu söylemişti doktor, onları yaptırmayı da unutmamalısın. 16 Haftalık Gebelikte Üçlü ve Dörtlü Test Bu iki test de aslında aynı anlama geliyor. Hatta artık üçlü test yerine dörtlü test daha yaygın şekilde kullanılıyormuş. Bu tarama testleri, bende olabilecek bazı kromozomal anomalileri ve nöral tüp defekti dedikleri doğumsal anomalileri tespit etmek için yapılıyor.

Bu testte trizomi 21 (down sendromu) ve trizomi 18 (edward sendromu) olma risklerine bakılıyor. Bu üçlü testler neticesinde sonuç pozitif çıkarsa amniyosentez ya da CVS testinin yaptırması uygun görülüyor. Trizomi 18 ve 21 ise zeka geriliği, diğer organlarda görülebilecek anomaliler ve kalp anomalileri anlamına gelir. Kendini strese sokacak bir durum yok ama korkma, çünkü bu işlem sandığın gibi korkutucu değil, senden sadece kan alacaklar. Risk ölçümü ikili testle aynı şekilde belirleniyor. Down sendromu için 1/270, Edward sendromu için 1/100 risk sınırı olarak kabul ediliyor. Ancak bu test sonuçlarında risk yüksek çıksa bile benim bazı rahatsızlıklarla doğacak olmam anlamına gelmiyor, o yüzden kendini üzme sen üzülürsen bunu hissederim ve ben de üzülürüm. Özel İnsanlar İle İlgili Daha Detaylı Bilgiler İçin: Down Sendromu Rehberi Sonuç pozitif çıkarsa yine de amniyosentez ya da CVS testlerinin yapılması ve kesin tanının konulması gerekiyor. Bu testleri yaptırmak için birkaç haftanın geçmesi gerek. Bir de bu dönemde tiroid testlerinin tekrarının yapılması lazımmış, bu testleri yaptırmayı da unutma.