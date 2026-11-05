Bu bitkinin dibine metal kaşık yerleştirin! Bolluk ve bereket getiriyor

Feng Shui felsefesinde metal elementi disiplin, düzen ve kaynakları doğru yönetmeyi temsil ediyor. Bitkinin bulunduğu toprak ise istikrar ve sağlamlıkla ilişkilendiriliyor.

Metal kaşığın toprağa yerleştirilmesi, bu iki elementin enerjisini bir araya getiren sembolik bir uygulama olarak görülüyor. Bu ritüelin maddi düzeni güçlendirdiğine ve yeni fırsatlara kapı açtığına inanılıyor.

BEREKET İÇİN EVİN HANGİ KÖŞESİNE KONULMALI?

Feng Shui inanışına göre paşa kılıcının evde bulunduğu yer de önem taşıyor. Bereket ve bolluk enerjisini artırmak isteyenlere üç alan öneriliyor.