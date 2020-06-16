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  4. 16 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

16 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 21:13 | Son Güncelleme

Süper On Numara 16 Haziran 2020 çekiliş sonuçları belli oldu. Süper On Numara oyununun 16. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 43 bin 14 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti. İşte MPİ 16 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları...

16 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 7, 13, 17, 18, 28, 29, 32, 39, 41, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 66, 67, 73, 75 ve 80 olarak belirlendi.

Süper On Numara oyununun 16. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 43 bin 14 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti.

Çekilişte 9 bilen 6 kişi 4 bin 779 lira 33'er kuruş, 8 bilen 144 kişi 199 lira 13'er kuruş, 7 bilen 1540 kişi 26 lira 37'şer kuruş, 6 bilen 9 bin 306 kişi 4 lira 62'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 16 bin 773 kişi 3 lira 27'şer kuruş ikramiye alacak.

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