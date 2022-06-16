Süper Loto çekilişi her hafta akşam saatlerinde tamamlanıyor. Çekiliş günleri salı, perşembe ve pazardır. Peki 16 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



