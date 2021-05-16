16 Mayıs günlük burç yorumları | 16 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

16 Mayıs Pazar günü, ay Yengeç burcunda ilerliyor. Bugün duygusal yanımız ön planda olabilir ve sezgilerimiz ile hislerimiz güçlü olabilir. İkizler burcu bugün finansal konularda daha çekingen davranırken, Aslan burcu uyku düzensizlikleri yaşayabilir. Balık burcu ise bugün hobileriyle uğraşabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün güne hızlı başlayabilir, günün erken saatlerinden itibaren işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Evinizde tadilat, yenileme ve arızalarla meşgul olabilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün genel olarak daha sorgulayıcı, şüpheci veya araştırmacı olabilirsiniz. Eğitim, yolculuklar, birikim ve ödemelerle ilgilenebilirisiniz. Kıskançlık ve kin gib negatif duygulardan sıyrılmaya çalışın.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda daha temkinli, çekimser veya planlı hareket edebilirsiniz. Maddi anlamda güvende olma isteğiniz artabilir. Bolluk ve bereket enerjisi içinde olma zamanı.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler ve ortaklıklar, dostlar ve sosyal çevre ön planda olacaktır. Daha duygusal, korumacı ve fedakar olabilirsiniz. Aile ilişkileriniz için çaba sarf edebilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Empati ve anlayış pek çok ilişkide mesafeleşme ve uzaklaşmaları engelleyebilir. Kontrol duygunuzun artabileceği bir gün.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün arkadaşlarınız ve dostlarınızla bir araya gelebilir veya iletişim halinde olabilirsiniz. Geleceğe dair konulara kafa yorabilir, bazı alanlarla ilgili gelecek kaygısına girebilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün aile büyüklerinizle ilişkileriniz, aile büyüklerinizin fikirleri ve kararları daha önemli ve ön planda olabilir. İlişkilerde kıskançlık, hırs ve inatçılık gibi negatif duyguları beslememeye özen gösterin.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün birikim ve ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Araçlar, eğitim, başvuru ve seyahatlerle ilgili para çıkışları gündeme gelebilir. Akrabalardan haberler alabilir, akrabalarla ilgili bazı şeyleri öğrenebilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün karşınızdaki kişilerin dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle ilgili şüphe ve sorgulamalar yaşayabilirsiniz. Bazı duygularınızı, planlarınızı gizleme, gizli şeyleri öğrenme ve keşfetme merakı gündeme gelebilir.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün hayatınızdaki insanlardan daha korumacı, kontrolcü veya ısrarcı bir tavır görebilirsiniz. Kıskançlık ve sahip olma arzusu gibi duygu durumları karşınıza gelebilir. Nostalji hakim olabilir.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün sorumluluklarla ve yapılacak işlerle ilgilenmeye devam edebilirsiniz. Beslenme düzeni, mutfak ve yemekler, düzen ve temizlik gün içinde ilgilendiğiniz konu başlıkları olacaktır.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün hobilerinizle ilgilenebilir, sevdiğiniz şeyleri yapmak isteyebilir, hayattan keyif alma arzusunda olabilirsiniz. Konfor isteği artacaktır. Sevdiklerinize karşı ise çaba sarf etme gerekliliği doğabilir.
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