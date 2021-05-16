16 Mayıs günlük burç yorumları | 16 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

16 Mayıs Pazar günü, ay Yengeç burcunda ilerliyor. Bugün duygusal yanımız ön planda olabilir ve sezgilerimiz ile hislerimiz güçlü olabilir. İkizler burcu bugün finansal konularda daha çekingen davranırken, Aslan burcu uyku düzensizlikleri yaşayabilir. Balık burcu ise bugün hobileriyle uğraşabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün güne hızlı başlayabilir, günün erken saatlerinden itibaren işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Evinizde tadilat, yenileme ve arızalarla meşgul olabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün genel olarak daha sorgulayıcı, şüpheci veya araştırmacı olabilirsiniz. Eğitim, yolculuklar, birikim ve ödemelerle ilgilenebilirisiniz. Kıskançlık ve kin gib negatif duygulardan sıyrılmaya çalışın.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda daha temkinli, çekimser veya planlı hareket edebilirsiniz. Maddi anlamda güvende olma isteğiniz artabilir. Bolluk ve bereket enerjisi içinde olma zamanı.