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  4. 16 Şubat Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Şubat 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

16 Şubat Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Şubat 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

16.02.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sona ermek üzere. 16 Şubat Perşembe günü haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Son çekilişte Şans Topu'nda 5+1 kazanan olmazken 5 kazanan ise 2 kişi olmuştu. Peki 16 Şubat 2022 Perşembe Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 16 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

16 Şubat Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Şubat 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekiliş Pazar günü gerçekleştirilmişti. 16 Şubat gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 16 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

16 ŞUBAT PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 16 Şubat Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Bir önceki çekiliş Pazar günü yapılmıştı.

Bugün 16 Şubat tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan olmayıp 5 kazanan 2 kişi 13.513,00 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 5,6,8,14,19,5 rakamı olmuştu.

16 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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Milli Piyango

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