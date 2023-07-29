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16 yaşındaki çocuk, annesine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

29.07.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Ayvacık ilçesinde 2 gün önce kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. V.S.K. (16), annesi Melek Baştürk’ü (43) tabancayla vurarak öldürdü. V.S.K. tutuklanırken, babası K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VS.K.’nin ifadesinde, annesini otomobilin anahtarını vermediği için çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi. İşte detaylar...

16 yaşındaki çocuk, annesine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, önceki gün 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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OTOMOBİLİN ANAHTARINI VERMEDİ DİYE...

Olay sonrası kaçan V.S.K. aynı günün akşamında babasıyla birlikte gittiği jandarmaya teslim oldu. Babası K.K. ile birlikte gözaltına alınan V.S.K., dün buradaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. V.S.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, babası K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. V.S.K.’nin ifadesinde, annesinden kullanmak için otomobilin anahtarını isteğini, vermeyince de çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü bildirildi.

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Melek Baştürk, Çarşamba Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak aile kabristanlığında toprağa verildi.

(DHA)

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