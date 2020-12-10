16 yaşındaki genç kız 68 yaşındaki adamı öldürüp parçaladı

Panchuk’un 17 yaşındaki erkek arkadaşı Anton Khoroshenko suçu işlerken kız arkadaşına yardım ettiğini itiraf ederek tutuklandı.

Panchuk “Kavga etmeye başladık ve bayıldı. Ben ve erkek arkadaşım onun öldüğünü anladık. Ondan kurtulmaya karar verdik. Parçaladık ve 14 çöp torbasına koyarak gömdük” dedi.

Yıldırım ile ilişkisi olduğu bildirilen genç kız, sorgu sırasında onu banyoda öldürdüğünü ve parçaladığını itiraf etti.

Dairede boğuşma izi ve kan lekeleri bulundu. Yıldırım’ın kişisel hayatıyla ilgili detaylar öğrenilince 16 yaşındaki Elis Panchuk şüpheli olarak göz altına alındı.

Türk vatandaşı olan Hasan Yıldırım, Ukrayna’da küçük çaplı bir iş insanıydı ve Temmuz ayında ortadan kayboldu. Yıldırım’dan haber alamayan akrabaları Ukrayna polisi ile iletişime geçti.

Eli Panchuk ve erkek arkadaşı Anton Khoroshenko duruşmaya el ele katıldı.

Polis görevlilerine göre Panchuk, olaydan aylar önce Yıldırım’la dairesinde tanıştı.

Yıldırım’ın komşusu Emma, yerel basına olayla ilgili “Kız taksiyle gelirdi, adam da parasını öder onu daireye çıkarırdı” dedi.

Ancak Panchuk, Khoroshenko ile tanıştıktan sonra Yıldırım’la buluşmayı sonlandırdı. Odessa Bölge Polis Departmanı’ndan Oleg Bekh, “Kurbanla önceden ilişkisi bulunan şüpheli ve erkek arkadaşı suçu daha önceden planladı. Gece kurbanın evine gelerek pencereden girdiler. Boynundan bıçaklayarak ölümüne neden oldular. Bıçaklamanın ardından saldırganlar suçu gizlemeye çalıştı. Bunu yapmak için kurbanı parçalara ayırarak parçaları şehrin dışına gömdüler” dedi.

İNTİKAM

Polis görevlisinin belirttiğine göre ikili, Panchuk’u cinsel ilişkiye zorladığı için intikam almak amacıyla suçu gerçekleştirdi. Komşuları, Yıldırım’ın yerel pazarlarda kadın giysileri sattığını belirtti.

Bir tanık, Yıldırım’ın seks karşılığında ergenlik çağındaki kızlara hediyeler verdiğini belirtti. Bölge sakinlerinden Mykyta "Her gün eve yeni bir kızla geldiğini görüyordum. Son aylarda, koyu renkli saçları olan hep aynı kız onu ziyaret ediyordu” dedi.