16 yaşındaki genç kız 68 yaşındaki adamı öldürüp parçaladı

Hasan Yıldırım adlı adamın kalıntıları, Bilhorod-Dnistrovski adlı şehrin güneyinde, gömülü olan 14 çöp torbası içinde bulundu.
Polis şehrin dışındaki olay yerinde incelemede bulundu.
Elis Panchuk ve erkek arkadaşı Anton Khoroshenko duruşmada.
Türk vatandaşı olan Hasan Yıldırım, Ukrayna’da küçük çaplı bir iş insanıydı ve Temmuz ayında ortadan kayboldu. Yıldırım’dan haber alamayan akrabaları Ukrayna polisi ile iletişime geçti.
Polis Yıldırım’ın yaşadığı dairede incelemelerde bulundu.
Dairede boğuşma izi ve kan lekeleri bulundu. Yıldırım’ın kişisel hayatıyla ilgili detaylar öğrenilince 16 yaşındaki Elis Panchuk şüpheli olarak göz altına alındı.
Yıldırım ile ilişkisi olduğu bildirilen genç kız, sorgu sırasında onu banyoda öldürdüğünü ve parçaladığını itiraf etti.
Panchuk “Kavga etmeye başladık ve bayıldı. Ben ve erkek arkadaşım onun öldüğünü anladık. Ondan kurtulmaya karar verdik. Parçaladık ve 14 çöp torbasına koyarak gömdük” dedi.
Panchuk’un 17 yaşındaki erkek arkadaşı Anton Khoroshenko suçu işlerken kız arkadaşına yardım ettiğini itiraf ederek tutuklandı.
Eli Panchuk ve erkek arkadaşı Anton Khoroshenko duruşmaya el ele katıldı.
Polis görevlilerine göre Panchuk, olaydan aylar önce Yıldırım’la dairesinde tanıştı.
Yıldırım’ın komşusu Emma, yerel basına olayla ilgili “Kız taksiyle gelirdi, adam da parasını öder onu daireye çıkarırdı” dedi.
Ancak Panchuk, Khoroshenko ile tanıştıktan sonra Yıldırım’la buluşmayı sonlandırdı. Odessa Bölge Polis Departmanı’ndan Oleg Bekh, “Kurbanla önceden ilişkisi bulunan şüpheli ve erkek arkadaşı suçu daha önceden planladı. Gece kurbanın evine gelerek pencereden girdiler. Boynundan bıçaklayarak ölümüne neden oldular. Bıçaklamanın ardından saldırganlar suçu gizlemeye çalıştı. Bunu yapmak için kurbanı parçalara ayırarak parçaları şehrin dışına gömdüler” dedi.
Polis görevlisinin belirttiğine göre ikili, Panchuk’u cinsel ilişkiye zorladığı için intikam almak amacıyla suçu gerçekleştirdi. Komşuları, Yıldırım’ın yerel pazarlarda kadın giysileri sattığını belirtti.
Bir tanık, Yıldırım’ın seks karşılığında ergenlik çağındaki kızlara hediyeler verdiğini belirtti. Bölge sakinlerinden Mykyta "Her gün eve yeni bir kızla geldiğini görüyordum. Son aylarda, koyu renkli saçları olan hep aynı kız onu ziyaret ediyordu” dedi.
Yerel basında çıkan haberlere göre Panchuk’un akrabaları, genç kızın Yıldırım’la olan ilişkisini biliyor ancak umursamıyordu.
Ovidiopol Bölge Mahkemesi’nde görülen ilk davanın ayrıntılarını belirlemek polis ekiplerinin beş ayını aldı.
Savcı Yaroslav Gurov, “Sanıkların herhangi bir pişmanlık duyup duymadığı duruşmalar sırasında ortaya çıkacak. Onlar için istediğimiz ceza dikkate alınacaktır” dedi.
Olay hakkında yorum yapan Khoroshenko yaşananları “koşulların talihsiz bir şekilde sıralanması” sözleriyle değerlendirdi. Panchuk suçlu bulunması dahilinde 15 yıl hapis cezası alacak.
Hasan Yıldırım’ın bıçaklanarak parçalandığı düşünülüyor.
Hasan Yıldırım’ın öldürüldüğü evin bulunduğu apartman.
16 yaşındaki Elis Panchuk tutuklandı.
Anton Khoroshenko da tutuklandı.
Polis olay yerinde araştırmalarda bulundu.
Elis Panchuk ve erkek arkadaşı Anton Khoroshenko mahkeme sırasında.
Savcı Yaroslav Gurov.
Ovidiopol Bölge Mahkemesi.
Elis Panchuk ve Anton Khoroshenko mahkemede.
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