Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- OSMANLI döneminde önemli bir askeri üs olarak kullanılan Alanya Kalesi'nin Ehmedek olarak anılan bölümünde 16'ncı yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, bu tüfeklerin, 'Tüfek icat oldu mertlik bozuldu' atasözünü işaret eden ilk tüfekler olduğunu söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi, İçkale ve Ehmedek olmak üzere iki kaleden oluşuyor. 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından fethedilen ve Selçuklu Devleti'nin yıkılması sonrası bir dönem Karamanoğulları ve ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine geçen Alanya Kalesi, Akdeniz'e açılan önemli bir askeri üs olarak kullanıldı.

SELÇUKLU VE OSMANLI'NIN ÖNEMLİ ASKERİ ÜSSÜ

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar başkanlığında, Alanya Kalesi'nin İçkale kısmındaki kazıların yanı sıra Ehmedek Kalesi'nde yapılan kazılarda, Osmanlı dönemindeki ilk tüfekler ortaya çıkarıldı. Ehmedek Kalesi'nin Ortağaç'da, özellikle Selçuklu döneminde askeri kullanımı olan bir yerleşim olduğunu belirten Prof. Dr. Eravşar, Osmanlı döneminde içkale şeklinde kullanıldığını, kale komutanının da o bölgede oturduğunu söyledi.