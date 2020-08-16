17 - 23 Ağustos haftalık burç yorumu (2020) Ağustos'un üçüncü haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 17 - 23 Ağustos haftası haftalık burç yorumları...** 17 - 23 Ağustos Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor?

İşte 17 - 23 Ağustos haftası haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (17 - 23 Ağustos) Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek Dolunayın burcunuza etkileriyle beklenmedik şans ve fırsatlarla karşılaşabilir, umutsuz olduğunuz bir konuda sevindirici bir sonuç alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular, çocuk sahibi olma kararı, gebelik haberleri gündeminizde olabilir.

Aşk ilişkilerinde, duygusal konularda yanlış anlamalar, anlaşmazlıklar ve aksilikler söz konusu olabilir. Hafta boyu aksiliklere takılı kalmadan hareket etmeye çalışmalı. Kariyerle ilgili konularda yükselme ve başarı isteği artarken, dış koşullar hareket alanınızı kısıtlayabilir. 22 Ağustos'ta Güneş Başak burcuna geçerek işinizde, mesleğinizde ve kazançlarınızda yükselmeyi ve başarıyı getirmeye başlayacak. Hafta boyu yaşamı ve akışı kontrol etmeye çalışmak stres ve keyifsizliğe neden olurken, şartlarınıza göre hareket etmek daha keyifli olmanızı sağlayacak. Yalnızlar için ilişki isteği, ihtiyacı artabilir. Öz sevgiyi çalıştırma zamanı. Uzun süredir size stres veren konu ve kişilerden bu hafta özgürleşebilirsiniz. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (17 - 23 Ağustos) Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın burcunuza etkileriyle sağlık konuları gündeminizde olabilir. Tedaviler, hastane ziyaretleri, medikal desteklerle şifaya kavuşma gündeminizde olabilir. Bazı Boğalar bu hafta yurtdışı seyahatleri, tatil planları ile ilgilenebilir. Stres ve gerilimden hafta boyu uzak kalarak yaşam kalitenizi yükseltme zamanındasınız.

Sizi beklemeye alan, hareket alanınızı engelleyen bir konudan, durumdan bu hafta özgürleşebilirsiniz. Bekleyiş sonlanabilir, önemli haberler alabilirsiniz. Cuma günü Merkür, Cumartesi günü ise Güneş Başak burcuna geçiyor. Bu gökyüzü hareketleriyle aşk ilişkileri yaklaşık 1 ay boyunca gündeminizde olacak. Bu süreçte ilişkiler toparlanabilir, yeni ilişki fırsatları doğabilir. Evli Boğa burçları ise plan dışı, beklenmedik gebeliklerle karşılaşabilir. Cuma gününe kadar planla hareket etmekte zorlanabilir, hafta sonundan itibaren planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Ev kazalarına, hırsızlık ve kayıp durumlarına dikkat etmekte fayda var. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (17 - 23 Ağustos) Bu hafta şans ve şanssızlıklar artabilir. Kadersel durumlar önünüze gelebilir. Duygularınız ve isteklerinizle ilgili hafta içinde karar vermekte, uzun vadeli kararlar almakta zorlanabilirsiniz. Varsayımlar, vesveseler artabileceği için zihin daha karmaşık çalışabilir. Bu süreçlerde kalp sesine kulak vermekte, içinizdeki sesi dinlemekte fayda var. Geçmiş ilişkiler, ilişkilerdeki geçmiş konular stres verici çalışırken yeni ilişkiler, sosyal çevreniz motivasyon sağlayacak, daha keyifli hissetmenize neden olacaktır. Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın burcunuza etkileriyle bir kararsızlığınız son bulabilir.

Seyahatler, yolculuklar gündeminizde olabilir. Hafta boyu korku ve içe kapanıklık halinden uzaklaşmalı, duygularınızın peşinden gidip daha cesur olmalısınız. Finansal konularda kısıtlılık hissi çalışabilir. Fakat Yeni Ayın sürprizli enerjisi sayesinde beklenmedik bir para girişi olabilir, bir süredir ulaşamadığınız ödemeye kavuşabilirsiniz. Hafta sonu aile ilişkileri gündeminizde. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (17 - 23 Ağustos) Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın burcunuza etkileriyle finansal konular gündeminizde olacak. Plan dışı harcamalar yapabilir, plan dışı ödemelere kavuşabilirsiniz. İlişkilerde maddi yardımlaşmalar gündeme gelebilir. Bu süreçte borç alma-verme durumlarından uzak kalmak daha sağlıklı olabilir. Yeni Ay aynı zamanda özgüveni arttırmanız, iş veya özel hayatınızda kendinizi daha çok öne çıkarmanız adına çalışacak. Korku ve içe kapanma halinden uzak kalmalı, kendi değerinizi keşfetmeyi, gerçek duygu ve isteklerinizin peşinden gitmeyi öğrenmelisiniz. İş hayatında ortaklık ve anlaşmalar gündeminizde olabilir. Dönemsel projelere, ortaklıklara dahil olabilirsiniz.

Geçmiş ilişkilerin gündeminizde olduğu hafta boyunca akılcı, sağlıklı kararlar almalı, sorunlu veya tıkanıklık yaşanan ilişkileri objektif bir şekilde değerlendirmeli, kendi değerinizi koruyarak karar vermelisiniz. Bazı ilişkilerde beklentilerinizi bulamamak ayrılığa, mesafeleşmeye neden olabilir. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (17 - 23 Ağustos) Bu hafta burcunuzda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileriyle duygu ve düşünceleriniz, yaşama ve kişilere bakışınızda değişimler olabilir. Küslük ve barışmalar gündeme gelebilir. İlişkilerde uyum sağlamak, aynı dili konuşabilmek zaman zaman zorlaşabilir. Bu yüzden açık ve net olmaya, kendinizi sağlıklı bir şekilde ifadeye etmeye özen göstermelisiniz. Yeni kişilerle tanışabileceğiniz bu haftada, yeni ve farklı olan, heves ve heyecan uyandıran her durum daha çok ilginizi çekiyor olacak. İş ve özel hayatınızdaki karmaşık durumlar stres ve gerilimi çalıştırabilir. Enerji alanınızı korumalısınız. Zira bu hafta enerjinize, inançlarınıza göre deneyimleri kendinize çekiyor olacaksınız. İş hayatında karmaşık bir durum önünüze gelebilir. Yetenekleriniz ve öngörüleriniz sayesinde çözüm ve başarı sağlayabilirsiniz. Hafta boyu Yeni Ayın etkileriyle beklenmedik güzel gelişmelerle karşılaşabilir, sevindirici haberler alabilirsiniz. Uzaktaki kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Sevdiklerinizin sağlığıyla ilgili konular, tedavileri gündeme gelebilir. Eğitim ve sınavlarda ise netleşme, ileriye dönük planlar söz konusu olabilir.

Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (17 - 23 Ağustos) Bu hafta şart ve koşulların elinizde olmadığını hissedebilir, mecburiyet ve zorunluluklar içinde olabilirsiniz. İlişkiler ve iş hayatında kural ve sınırları aşma, stres veren durumlardan uzaklaşma, özgürleşme ve hafifleme isteği artabilir. Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın burcunuza etkileriyle yanılgılarınızı fark edebilir, kendinizi ve gerçek duygularınızı keşfedebilirsiniz. Yüzleşmeler yaşamaktan kaçmamalı, korkuların üzerine gitmenin sizi hafifleteceğini bilmelisiniz. Diyet, spor ve tatiller gündeminizde olabilir. Hafta boyu kadersel durumlarla karşılaşabilir, yaşamdan işaretler alabilirsiniz. Sakladığınız, gizlediğiniz durumlar açığa çıkabileceği için karmaşık durumlardan kaçınmalı, açık olmaya özen göstermelisiniz. Maddi-manevi yardımlarınız yaşamdan size geri dönebilir. Finansal konularda elinizdekini tutmak isteyebilir, finansal iyileşme sağlamak için çabalayabilirsiniz. Riskli yatırımlar gündeminizde olabilir. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (17 - 23 Ağustos) Bu hafta eski dostlar, geçmiş ilişkiler gündeminizde olabilir. Geçmişe özlem duyabilir, bugünkü eylemlerinizi geçmişin etkisinde gerçekleştirebilirsiniz. Süregelen ilişkilerde eskileri yad edebilirsiniz.

Ortak finansal planlamalar, yardımlaşmalar gündeminizde. Bir ortaklığa dahil olabilir, ortaklıkta düzenlemeye gidebilirsiniz. Süreç içerisinde ilişkilerde gizli eylemlerden kaçınmalısınız. Bazı Teraziler için ilişkilerde stresli durumlar oluşabilir. Bu hafta yaşayacağınız pek çok durum ilişkilerde kalıcı etkilere sahip olacak. Size zarar veren kişilerden, bilinçaltı kodlarından uzaklaşma zamanı. Nitekim bedeninize de zarar veren hastalık, alışkanlıklardan kurtulmak için adım atabilirsiniz. Hafta boyunca estetik kaynaklı operasyonlardan kaçınmalısınız. Günlük yaşamınız içerisinde eşya kayıplarına dikkat etmeli, ev içinde güvenliği sağlamaya özen göstermeli, ev kazalarına karşı kontrollü olmalısınız. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (17 - 23 Ağustos) Bu hafta pek çok iş ve sorumluluk gündeminizde olabilir. İş hayatında daha yoğun bir tempoda olabilir, iş ortamında kritik konuşma ve görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarından fayda ve zarar görmeye daha açık bir süreçtesiniz. Kişilere, paylaşımlarınıza dikkat etmelisiniz. Hafta boyu kendinizi manipüle etmekten, konu ve durumları zihninizde büyütmekten kaçının. Varsayım yaparak olayları farklı yerlere vardırabilir, yanlış adımlar içerisinde olabilirsiniz. Yaşamınızı ve koşullarınızı istediğiniz ve bildiğiniz şekilde yönetmek isterken hafta boyu bildiğinizi okuyacak, çoğu kez kendi kararınıza inanacak ve kendi kararınızı uygulayacaksınız. Sabit fikirlilik ve saplantı durumlarına dikkat etmeli. Seyahat ve yolculuklarda aksilikler oluşabilir.

Taşınma planları ve arayışında beklediğinizi bulmak zor olabilir. Hafta boyu eylemleriniz ve sözleriniz güçlü bir karma oluşturuyor. Yaptıklarınız size geri dönebilir. Dedikodu ve gizli işler negatif bir karma yaratırken, yaşamınızdaki ilerleyişe engel olabilir. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (17 - 23 Ağustos) Bu hafta ilişkilerde geleceğe dair konuşmalar yapılabilir. Yeni tanışmalar, yeni ilişkiler gündeminizde olabilir. Uyum ve benzerliğin olduğu ilişkiler ilerlerken, zorlayıcı farklılıklar mesafeleşmeye neden olabilir. Taşınma konuları gündeme gelebilir, bu konuda devam eden belirsizlik hafta içinde çözülebilir. Finansal konularda risk alma isteği, elinizdeki parayı daha iyi yönetme gayesi hakim olabilir. İş hayatında hafta içerisinde gündeme gelecek bir tıkanıklık, finansal konularda daha hızlı kaygıya düşmenize neden olabilir. Bu hafta kendi işini yapanlar mecburiyetler ve zorluklarla karşılaşabilir. Çalışanlar ise iş arkadaşlarıyla daha hızlı gerilebilir. Çocukla ilgili harcamalar, hamilelik haberleri, gebelik ve doğumlar söz konusu olabilir. Yaşamın her alanında yaptığınız işten, gösterdiğiniz tavırdan genel olarak onay ve takdir ihtiyacında hissedebilirsiniz. Gerçek desteği ve alkışı içerden, kendinize verme zamanı.

Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (17 - 23 Ağustos) Bu hafta iş ve özel hayatınızda patron taraf olabilir, süreçleri siz yönetebilirsiniz. Bildiğinizi uygulama, karar verdiğinizi gerçekleştirme isteği artacak. Aile büyükleri, erkek kardeşler süreç içerisinde dikkat gerektiren kişiler olacak. Çocuk sahibi olmakla ilgili zorlayıcı konular gündeminizde olabilir. Ev içi tadilat ve yenilemelerle ilgilenebilirsiniz. Dikkatsizlik kaynaklı kaza ve yaralanmalara açık nir haftadasınız. Çalışma arkadaşlarıyla güven kaynaklı mesafeleşmeler olabilir. Aşk ilişkilerinde takılı kalma ve abartı durumlarına dikkat etmeli, yeniliğe ve şartlara adapte olmalısınız. Hisleriniz ve sezgiler güçlü çalışıyor. Öfke kontrol problemlerine dikkat etmeli. Ruh ve beden sağlığıyla ilgili destekler gündeme gelebilir . Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları (17 - 23 Ağustos) Bu hafta iş ve özel hayatınızda önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Düşünce ve tavırlarınız size iyi ve kötü farklı kapılar açıyor olacak. Kelimelerinizi seçmeye, uzun vadeli düşünmeye, karmaşa ve kaostan kaçınmaya çalışmalısınız. Hafta içerisinde yaralanma, kaza ve karışıklıklar söz konusu olabilir.