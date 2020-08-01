2020 Ağustos Aylık Burç Yorumları - Burçların Kariyer, Aşk ve Sağlık Aylık Burç Ağustos Yorumları

Aylık burç yorumlarınızı okumadan seyahate çıkmayın, iş anlaşmaları yapmayın ve ilişkilerinizde önemli kararlar almayın. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleriyle yorumladığımız Ağustos 2020 aylık burçlarını bu ay ne bekleyecek? Ağustos aylık burçlar yorumlarımızın içinde; Ağustos 2020 aylık burç yorumları, burçların kariyer yorumları, Ağustos 2020 burçların aşk yorumları ve sağlık yorumları yer alıyor. İşte 2020 Ağustos Ayı Aylık Burç Yorumları... 2020 Ağustos Aylık Burç Yorumları Koç Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu 3 Ağustos'ta gerçekleşecek Dolunay ile, Ayın ilk 10 gününde kariyerinizde, aylık kazanç dengenizde değişimler söz konusu olabilir. Gerekli harcamalar yapabilir, araç ve teknolojik satın alımları gerçekleştirebilirsiniz. İş hayatında yükseliş ve büyüme zamanındasınız. İşinizi geliştirmek adına yatırım yapabilir, mesleğinizde daha iyi olmak adına eğitimler alabilirsiniz. Sınavlar, girdiğiniz sınavların sonuçları Ağustos'un ilk yarısında gündemde olacak. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçerek ilişkilerde duyguların artışını sağlayacak. Daha romantik daha kucaklayıcı ilişkiler içinde olabilirsiniz. Evli Koç burçları için gebelik haberleri, doğumlar bu ay içinde söz konusu olabilir. Bu tarihten itibaren artık harcamalarınız yaşam alanınıza, iç huzurunuza ve hayatınızdaki kişilere olacak. Bu ay partnerlik ve ikili ilişkilerde belirleyici olan taraf sizsiniz. İlişkiler size bağlı ilerleyebilir veya bitirme kararı alabilirsiniz.

19 Ağustos'taki Yeni Ay'ın etkileriyle ilişkilerde sürpriz durumlar, kadersel etkiler söz konusu olacak. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilir, beklemediğiniz şanslarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle sabrın karşılığı, saf niyetlerin, saf duyguların karşılığı gelebilir. 22 Ağustos'tan itibaren ilişkiler ve özel hayatınızdan nispeten uzaklaşıp iş hayatına odaklanıyor, ayın geri kalanında mesleğinizde kendinizi gösteriyorsunuz. Boğa Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu Bu ay şanslı durumlarla karşılaşabilir, iç dünyanızı keşfe çıkabilir, aile ilişkilerinde toparlanma ve güçlenme içerisinde olabilirsiniz. Keyifli yolculuklar yapabilir, sosyalleşme ile keyifli tanışmalar yaşayabilirsiniz. Ay boyu daha duygusal düşünüp, duyguların etkisinde hareket edebilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler, önem verdiğiniz kişiler, duygu ve düşünceleriniz çok daha önem kazanacak. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçiyor. İş hayatında ek bir iş, ek bir proje gündeminizde olabilir. Özel hayatınızda kendinizi hızlı başlayan bir ilişki içerisinde bulabilir, aniden yüksek duygular içinde olabilirsiniz. Arzular ve tutkular ilişkilerde önem kazanabilir. Görüntünüze ise daha çok önem verebilirsiniz.

22 Ağustos'a kadar Güneş Aslan burcunda. 20 Ağustos'a kadar ise Merkür Aslan burcunda. Bu gökyüzü hareketleriyle ailenizle maddi yardımlaşmalar, destekler gündeminizde olabilir. Bu zaman diliminde sağlığınızın güçlendiği, daha canlı ve dinç hissettiğiniz, daha cesur ve özgüvenli olacağınız bir süreçte olacaksınız. İnatçılık, bildiğini okuma isteği, patron tavrınız ortaya çıkabilir. Sürpriz gebelik haberleri alabilirsiniz. 4 - 13 ve 24 Ağustos tarihleri civarında her türlü ikili ilişki için zorlu durumlar, tıkanıklıklar gündeminizde olabilir. Karşınızdaki kişilere güvenirken iki kere düşünmelisiniz. Arkanızdan gizli eylemler, gizli konuşmalar dönebilir. Yanıltılabilirsiniz. Aynı tarihlerde bir eğitimin sonuna gelebilir, başarıyla tamamlayabilir, emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Yeni bir eğitim süreci için özgür iradenizle karar verebilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Yurtdışı seyahati ve taşınma konuları bazıları için gündem olabilir. İkizler Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu Bu ay harcamalarınız artabilir. Paradan para kazanabilir, ticaret ve aracılık ile kazançlar sağlayabilirsiniz. Sevdiklerinizden pahada ağır hediyeler alabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimi ve geleceği için harcama ve yatırımlar yapabilirsiniz.

3 Ağustosta Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında ilişkilerde sorumluluğu ele almak, çaba harcamak, istek ve kararlarınızın arkasında durmak gerekebilir. Aynı zamanda çevrenizle ilgili şaşırtıcı şeyler öğrenebilirsiniz. Farkındalığınız artıyor. Ani seyahat planları yapabilir, ulaşımda ufak kaza ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 4-13 ve 24 Ağustos tarihleri civarında iş hayatında ek kazançlar, yenilikler, zor bir durumu çabanız ile başarma söz konusu. Dönemsel işlere girebilir, burs ve kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu tarihlerde stres ve yorgunluk hali artabilir. Sağlık kaynaklı operasyon ve tedaviler içinde olabilirsiniz. 19 Ağustos'taki Yeni Ay ile geçmiş aşklar gündeme gelebilir. Bağınızın kopmadığı kişilerden haber alabilir, onlara adım atabilirsiniz. Bu tarih civarında tanışacağınız kişiler ise oldukça kadersel olacaktır. 20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar önceki zamanlara göre çok daha sosyal olacak, daha çok insanla iletişim içinde olacaksınız. Aşk ve arkadaşlık arasında kalan, heyecanlı flörtler gündeminizde olabilir.

22 Ağustostan itibaren ise yaşamınızda yeni bir düzene geçme, tatil bitimi eski tempoya dönüş söz konusu olacaktır. Geleceği adım adım planlama, ilişkilere ve duygulara daha çok zihin ve mantıkla yaklaşma hali içindesiniz. Detaylara takılırken anı kaçırabilirsiniz. Yengeç Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu Bu ay kazançlarla birlikte harcamalar artabilir. Araçlar için ödemeler, araç ve teknolojik alet alımları, kardeşlerle ortak finansal planlar içinde olabilirsiniz. Kısa bir eğitim, kariyeriniz ve ileriye dair hedefleriniz için harcama yapabilirsiniz. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında güzelliğinize, görüntünüze, ilişkilerinize daha çok önem vereceksiniz. Yaşamdan keyif almak, sevdiklerinizle keyifli paylaşımlar içinde olmak isteyeceksiniz. Süregelen ilişkilerde 4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde her türlü ikili ilişkide, aile büyükleri ve yöneticililerle ilişkilerde zorlanma, bir zorluğu aşma gerekliliği doğabilir. Özellikle eril figürlere ve sizden yaşça büyük kişilere karşı daha kontrollü yaklaşımlar içinde olmalısınız. Bu tarihlerde partnerlik ilişkilerinde tamam veya devam durumları oluşabilir. Doğum haritanıza ve yaşam akışınıza göre ileriye dair ciddi adımlar atabilir, boşanma için karar alabilirsiniz.

19 Ağustos'taki Yeni Ay etkileriyle finansal konularda beklenmedik şanslar yakalayabilirsiniz. Hayatınızdaki kişilerden maddi destekler görebilirsiniz. 20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar özgüveninizin arttığı, daha dışa dönük olduğunuz, kendi değerinizi daha iyi bilerek yaşamınıza değerinizi bilecek kişileri çektiğiniz bir süreç olacak. Aylık kazancınızda artış söz konusu olabilir. Yöneticilerle kuracağınız iyi ilişkiler, zam ve ek kazanç gibi fırsatları önünüze getirebilir. 22 Ağustostan itibaren ise Güneş Başak burcunda ilerliyor. Bu tarihten itibaren sosyal çevrenize yeni kişiler dahil olabilir, yeni sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede öne çıkabilir, mesleğinizde dikkat çekebilirsiniz. Küçük adımlar büyük başarıları hazırlayabilir. İdealist ve yaratıcı olacağınız bir zaman. Aslan Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu Bu ay iş hayatında aktif bir çaba ve mücadele içinde olabilir, verdiğiniz emeğin karşılığını alabilirsiniz. Sınavlarda çabanın sonucu gelebilir. Geleceği daha çok düşünebilir, geleceği düşünerek işinizde çaba sarf edebilirsiniz. Taşınma ve yer değişikliği, ev içi tadilatlar gündeme gelebilir.

4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde ilahi adalet durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda büyük sözleriniz önünüze gelebilir. Düşüncelerinizin enerjisinin yoğun olduğu, işaretçi rüyalar görebileceğiniz zamanlar. 7 Ağustosta Venüs hareketi ile ayın geri kalanıyla gizli aşklar, dönemsel flörtler, romantik tanışmalar gündeminizde olabilir. Etrafınıza yayacağınız aura, insanları daha çok size çekebilir. Eşin iş hayatında yeni fırsatlar söz konusu olabilir. Siz ise her duygu ve düşüncenizi etrafınıza açmak istemeyecek, sosyal tatiller yerine arınma, dinlenme tatilleri arayışında olacaksınız. 19 Ağustos'ta burcunuzda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında iş hayatında ve günlük hayatınızdaki planlarınızda elinizde olmayan durumlar, aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Bu tarih civarında aşırı yönetme çabasında olmamalı, şartlara ayak uydurmalısınız. Yeni iş girişimleri ve büyük değişiklikler için aceleci olmamalı. Başak Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu Bu ay tatiller yapabilir, kısa molalar verebilir, dinlenmeye ve rahatlamaya daha çok önem verebilirsiniz. Yaşamdan aldığınız huzuru arttırmaya çalışmalı. Spiritüel ve dini çalışmalar, yardım kuruluşları ve hayır işleri içinde olabilirsiniz.

4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde çocuklarınızın hayatıyla ilgili daha korumacı olabilir, yönetme ihtiyacının artışıyla daha baskın olmak isteyebilirsiniz. Aynı dönemlerde ise çocuklarınızın daha çok bildiğini okumak istediği, agresif tavırlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde aşk ilişkilerinde güven, değer konuları önem kazanıyor. Finansal paylaşımlar, kişilerin finansal dengeleri ilişkilere etki edebilir. Tutkular, arzular artıyor olacak. Bu tarihlerdeki tanışmalarda hızlı karar vermemeli. 19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında şaşırtıcı gerçekleri öğrenebilir, çevrenizle ilgili ilginç haberler alabilirsiniz. Uzaklardan bir vefat haberi gelebilir. Aşk ilişkilerinde aldatılma, saklanan durumların açığa çıkması söz konusu olabilir. Yine bu dönem civarında yaşama ektiklerinizin sonuçları, yaptığınız iyilik ve yardımların karşılığı gelebilir. Şaşırtıcı ve net, işaretçi olan rüyalar görebileceğiniz için bu dönemde rüyaları dikkate almalısınız. Çocukların sağlığında güçlenme ve toparlanma olabilir.

20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu süreçte rahatlamaya 22 Ağustostan itibaren Güneş sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Bu tarihe kadarki rahatlama, içe çekilme, mevcut çevreden uzaklaşma haliniz bu tarihle birlikte son bulacak. İş, ilişkiler gibi yaşamın farklı alanlarındaki hedeflerinize odaklanacaksınız. Fakat kaygı ve evham, başarı isteğiyle birlikte gelebilir. Finansal başarılar elde edebilirsiniz. Terazi Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu Bu ay kariyerde kendinizi gösterebilir, farklı alanlarda gelecek planları içinde olabilirsiniz. Finansal alanda gelişmek ve büyümek isteyeceksiniz. Artan istek ve beklentiler zaman zaman karamsarlığı, kaygıyı, gel-gitli duygu ve düşünceleri getirebilir. 7 Ağustos'ta Venüs hareketiyle ayın geri kalanında eş ve ortaklarınız yatırımlar içinde olabilir. Aile şirketi, aileyle birlikte işler, taşınmaz mal satımı veya ödemeleri gündeminizde olabilir. Yeni finansal ortaklıklar içine girebilirsiniz. Güzelliğiniz ve görüntünüzle daha çok dikkat çekeceğiniz bir aydasınız. Yeni ilişki fırsatları doğabilir. Arkadaş çevrenizdeki kişilerden duygusal adımlar görebilirsiniz. İlişkilerde beğeniler, tutkular, finansal beklentiler gibi farklı noktalarda, farklı arayışlarda olabilirsiniz.

4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde ilişkilerde tamam veya devam durumları oluşabilir. Karmaşık, kaotik ilişkilerde bitiş yaşanabilir. Bu tarihlerde ilişki başlatmak da bitirmek de daha zor gelebilir daha çok zorlanabilirsiniz. Bazı ilişkiler sorumluluk gerektirecektir. Karşınızdaki kişileri somut tarafta yaptıklarıyla ele almak, objektif değerlendirmek daha doğru olacaktır. Aynı dönemde taşınma, araç ve taşınmaz mal alımları, ortaklı satın alımlar gündeminizde olabilir. 19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu dönem civarında sosyal ilişkiler kurarken, bazı ilişkileri iç dünyanıza almayabilir, özelinizi açmayabilirsiniz. Şartlara göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Kısa vadeli ilişkiler kurabilir, sosyal arkadaşlıklarla daha keyifli ve canlı hissedebilirsiniz. 20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar her türlü ikili ilişki gündeminizde olacak. Sevdikleriniz tarafından daha çok el üstünde tutulabilirsiniz. Partnerin daha çok aşk ve heyecan duygularıyla karşınıza geldiğini görebilirsiniz.

22 Ağustostan itibaren ise ayın geri kalanında rahatlamaya ve arınmaya odaklanabilir, genel yaşam rutininizde kısa süreli değişikliğe gidebilirsiniz. Yaratıcı çalışmalarla geniş kitlelere hitap edebilirsiniz. Sosyal medyada daha çok öne çıkabilirsiniz. Akrep Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu Bu ay yaşamınızda pek çok sonuçlanma elde edecek, ayın başında gerçekleşen 3 Ağustos Dolunayıyla bu etkilerle karşılaşmaya başlayacaksınız. Kariyeriniz ve iş hayatınız ay boyu gündeminizde olacak. Bu alanda kadersel durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gereklilikler ile istekleriniz arasında olabilirsiniz. Yöneticilerle iletişimde kontrollü olmak gerekebilir. Umutsuz olduğunuz bir iş başvurusundan olumlu yanıt alabilirsiniz. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Hayatınızdaki partnerden ileriye dair teklifler alabilirsiniz. Ailelerin tanışması, evlilik adımları gündeme gelebilir. Ay boyunca tanıştığınız kişilerin manipülatif tarafları olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. 4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde planlarınızın bozulduğu, düzende değişiklik yapacağınız durumlar gündeme gelebilir. Doğru ve tarafsız düşünmekte zorlanabilir, hatalı düşünce ve tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Bu yüzden radikal kararları bu tarihlerde almamanızda fayda var.

Öfke kontrol problemi bu tarihlerde tetiklenebilir. Ya hep ya hiç tavrından, pire için yorgan yakmaktan kaçınmalı. 19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu size yaşamınızın ana hatlarıyla ilgili değişiklik getirecek. Taşınma ve yeni bir çevre, yeni bir çalışma ortamı içinde olabilirsiniz. Finansal alanda elinizden çıkan paralar kaygıyı ve daha çok çalışma, çabalama isteğini getirebilir. Bu süreçlerde birikimlerinizi yönetme, değerli eşyalarınızı saklama konularında titiz olmalısınız. 20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar size yük olan, ilerleme sağlayamadığınız ilişkilerde bitişler olabilir. Hayatı paylaşma ve ortak hareket etme konusunda pürüzler oluşabilir. Ay boyunca beklenti içinde olmak hayal kırıklığı getirebilir. Anda kalmak ve elinizdekilere odaklanmak, tepeden inme şansları getirebilir. Yay Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu Bu ay istek ve beklentilerinizi elde etmeye, hedeflerinizi gerçekleştirmeye, mutluluğunuzu var etme ve korumaya odaklanacaksınız. Finansal dengeniz mutluluk ve mutsuzluğu getirebilir. Riskli yatırımlardan kazanç ve kayıplara daha açık bir süreç.

Ay boyu kibir ve ego, bencillik durumlarına girmekten imtina etmelisiniz. Bu duygularla hareket ettiğinizde yaşamınızda tıkanmalarla karşılaşabilir, engel ve zorluklarla karşılaşabilirsiniz. 4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde aşk hayatında ve finansal alanda cesaret göstermeniz gereken durumlar olabilir. Karmaşık bir durumu aşmakla uğraşabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde beklentilerinizi bulmakta zorlanabilir, tutkular ve duyguları karıştırabilirsiniz. Bu süreç içinde uzun süredir istediğiniz, kafanıza koyduğunuz şeyleri elde edebilir, gerçekleştirebilirsiniz. Kararlılık ve dayanıklılığın ödülleri gelebilir. Yeteneklerinizi mesleğe çevirme, mesleğinizde yeteneklerinizi sergileme fırsatları doğabilir. 19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. İlahi şansları getiren bu Yeni Ay ile, safiyane dilekleriniz önünüze gelebilir. Şans oyunları, çekiliş gibi alanlardan beklenmedik sonuçlar alabilirsiniz. Tatil için harcama yapabilir, tatiller ile daha keyifli hissedebilirsiniz. 20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar karşınızdaki kişilerden daha açık ve net tavırlar görebilir, cesur adımlarıyla karşılaşabilirsiniz. İlişki veya ortaklık teklifi alabilirsiniz. Eğitim hayatı ve sınavlarda ise sevindiric sonuçlanmalar söz konusu.

22 Ağustostan itibaren ise geleceğinize dair planlamalar yapacak, adım adım düşünerek, önünüzü görmeye ve yaşamınızı düzenlemeye odaklanacaksınız. Tatillerden dönebilir, günlük hayatınızı daha çok istediğiniz, bildiğiniz gibi yönetmek isteyebilirsiniz. Oğlak Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu Bu ay ilişkiler ve iş hayatında gerçekçi olmak önem kazanıyor. Sosyal çevrenizde köklü değişiklikler olabilir. Yeni ortamlara dahil olabilir, mevcut arkadaşlarınızla mesafeleşebilirsiniz. Ay boyunca aşk hayatında ve ilişkilerde kendi istekleriniz ve beklentileriniz doğrultusunda ilerleyecek, ilişkileri yöneten taraf çoğunlukla siz olacaksınız. Başlatan, bitiren veya sınırları çizen siz olabilirsiniz. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren sevdiklerinizle daha yakın ve duygusal paylaşımlar içinde olacak, kariyer hayatınızda kurduğunuz ilişkiler doğrultusunda yeni imkanlarla karşılaşacaksınız. Ay boyunca kuracağınız iletişim ve ilişkilerde manipülasyonlar çalışabilir. Bazı ilişkilerde siz daha yanıltıcı ve yönetici olurken farkında olmadan bazı kişiler tarafındansa manipüle edilebilirsiniz. Ay içerisindeki Dolunay ve Yeni Aylar gizli gerçeklerin açığa çıkabileceği potansiyelde çalışırken, etik değerler ve sınırlarınızı koruyarak hareket etmelisiniz.

4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde ilişkilerin geleceğiyle ilgili konular, ev yenileme, ev içerisindeki sorumluluklar ve ev halkı ile ilişkinizde kritik konuşmalar gündemde olabilir. Tarz, görüntü değişikliğine gidebileceğiniz gibi, tavırlarınızda da ani ve radikal değişimler olabilir. Kaçmaya çalıştığınız bir gerçekle yüzleşebilir veya uzun süredir verdiğiniz bir mücadelenin sonucunu alabilirsiniz. 19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında kesin gördüğünüz durumlarda ani aksilikler yaşayabilirsiniz. Planlarınız değişmek zorunda kalabilir. Kaza ve yaralanmalara dikkat etmeli, yüz bölgenizle ilgili daha dikkatli ve özenli olmalısınız. Krizli durumların içinde korunarak çıkabilir, zorlu durumlardan şans eseri kurtulabilirsiniz. 20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar sağlık ve estetik sebeplerle operasyonlar yaptırabilirsiniz. Aynı zaman diliminde aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir. 22 Ağustostan itibaren ise ilişkilerde ileriye dair resmi adımlar atabilirsiniz. Aileler tanışabilir, düğün ve nişan gibi organizasyonları gerçekleştirebilirsiniz.

Kova Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu Bu ay yaşamınızdaki yük ve sorumluluklarınızdan uzaklaşmak isteyebilir, ilişkilere odaklanarak daha iyi hissetmek isteyebilirsiniz. Bir süredir iş ve eğitim konularına odaklanmışken artık sosyalleşmeye başlayabilir, ilişkilerde yeni durumlar ve yeni heyecanlar içinde olabilirsiniz. 4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde yoğun bir gündem içinde olabilir, gündeminizdeki her duruma daha çok kafa yorma eğiliminde olabilirsiniz. Geçmiş deneyimler, anılar ve travmalar zihninizde tekrar dönerken, dürtüsel kararlar ve dürtüsel tavırlar içinde olmaktan kaçınmalısınız. Öfke kontrol problemlerine dikkat. Bu tarihlerde tahammül seviyeniz azalabilir, bitirici veya uzaklaşan bir tavırda olabilirsiniz. 7 Ağustos'taki Venüs hareketiyle mesleğinizdeki emek ve çabanızla dikkat çekebilir, üstlerinizden onay ve takdir alabilirsiniz. Eğitim hayatında başarı yakalayabilirsiniz. İş arayanlar hizmet sektörü, kadınlarla ilgili işler ve sağlık alanlarında fırsatlar yakalayabilir. Görüntünüz ve kuracağınız ilişkiler iş hayatında ay boyu daha önemli.

19 Ağustos'ta Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında ilişkilerde beklemediğiniz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ummadığınız kişilerden destek ve fayda görebilir, bazı yakın ilişkilerde ise samimiyet sorgulamasına düşebilirsiniz. 20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar daha kalabalık ortamlara katılabilir, tüm ilişkilere koşturmak, iş ve özel hayatınızdaki ilişkileri dengede tutmakla ilgilenebilirsiniz. Kendi işini yapanlar için müşteriler artış gösterebilir. 22 Ağustostan itibaren ise düşüncelerinizi kendinize çekebilirsiniz. Finansal konularda yaratıcı düşünebilir, araştırma içinde olabilirsiniz. Araç ve teknolojik aletler için harcama yapabilir, kredi alabilir, taksitler başlatabilirsiniz. Balık Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu Bu ay iş ve özel hayatınızda zevkleriniz, istekleriniz, hedefleriniz öne çıkacak. Günlük rutininizin dışına çıkarak farklı aktivitelere katılabilir, bir kurs veya eğitime başlayabilirsiniz. Yurtdışı ve eğitim konularında netleşme ve sonuçlanmaların olacağı, davalar ve yasal başvurularla ilgili ise uzun ve zahmetli bir süreç geçirebileceğiniz dönemdesiniz.

Finansal alanda ay boyu daha titiz olmalı, paranızı yönetme konusunda olgunlukla hareket etmelisiniz. Elinizdeki parayı korumak ve yönetmek, para kazanmak veya kazanç ve harcama arasındaki dengeyi tutturmak için çaba harcarken, bu süreç sizi zihnen yorabilir. 7 Ağustosta başlayan Venüs hareketi, bu tarihten itibaren aşk hayatında yoğun duygular ve etkileyici paylaşımlarla karşılaşmanıza fırsat tanıyacak. Çocuk sahibi olma, çocuklarla keyifli ve uyumlu bir enerji içinde olma adına oldukça destekleyici bir ay. Gebelik haberleri alabilirsiniz, doğurganlığınız artabilir. Aile içinde sağlıkla ilgili mevcut rahatsızlıklar son bulabilir. 4-13 ve 24 Ağustos tarihleri civarında finansal konularda en çok dikkat etmeniz gereken zamanlarda olacaksınız. Bir risk alarak başarı sağlayabilir, kaygı ve hırsla ise paranın bereketini azaltabilirsiniz. İlişkilerde bencil ve yönetici tavırlar içinde olabilirsiniz. Karşınızdakilerin istediğiniz ve beklediğiniz gibi hareket etmesini talep edebilirsiniz. Arkadaşlar ve yeni flört adayları için adı atmak isteyebilir, iletişime geçebilirsiniz.