17 – 23 Mayıs haftası burç yorumları | Fırsatları değerlendirme zamanı!

Haftanın ilk gününde Güneş Plüton üçgen açısı oluşuyor. Bu açının gerçekleşeceği gün, bir süredir yapmak istediğimiz ama yapamadığımız konularla ilgili olarak adım atabiliriz. Hafta ortasında Ay, ilk dördün fazında ilerliyor olacak. Geçtiğimiz yeniayda gerçekleşen olaylar, kendini hissettirmeye başlıyor. Özel ilişkilerde sağlam adımlar atmak için Perşembe gününü bekleyebiliriz. 17 – 23 Mayıs haftasının son iş gününde ise Güneş ve Jüpiter arasında oluşacak kare açı sonrasında, önümüze çıkacak fırsatlar konusunda dikkatli olmalı ve fırsatları değerlendirmeliyiz. Pazar günü Merkür Neptün karesinin etkisiyle aşırı hassas bir tavırda olabiliriz. KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta finansal konularınızla ilgili yeni kararlar içerisinde olabilirsiniz. Bir süredir var olan finansal bekleyişiniz son bulabilir, bir süredir var olan gündeminiz seçime ve ilerlemeye gidebilir. Araç ve teknolojik aletler için harcamalar yapabilirsiniz. Finansal anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz. Taşınma ve şehir değişikliği gündemleri bu hafta kalıcı adımlar ve sağlıklı başlangıçlarla ilerletilebilir. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bugünden itibaren gündeminiz, odağınız yenilikler üzerine olacak. Hayatınızda beklediğiniz yenilikler ortaya çıkacak. Özellikle 3 Mayıstan itibaren araştırdığınız, uygulamaya koymaya çalıştığınız, beklediğiniz yenilikler ortaya çıkabilir, netleşebilir veya sonuçlanabilir. Yeni insanlarla tanışabilir, bu tarihten sonra tanıştığınız veya flört evresine geçtiğiniz insanlarla duygular yükselebilir. İlişki başlangıcına doğru gidebilirsiniz. Evli Koçlar çocuk sahibi olma kararı alabilir. Bu hafta akış sizden yana, değerlendirme zamanı.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta iş hayatında, ilişkiler alanında fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hre iki alanda bir teklif alabilir, bir seçim yapabilir ve karar verebilirsiniz. Özgüvenin size yeni kapılar açacağı bir hafta olacak. Yeteneklerinizi sergilemeli ve hedeflerinizi belirlemelisiniz. Aile büyükleri, otorite figürleri, patronlar ve öğretmenlerden destek ve fayda görebilirsiniz. Seyahat organizasyonları yapabilir ve bu yolla harcamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Geleceğe dair planlar ön planda olacak. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Ayın geri kalanında yaşamdan somut kazanımlar elde etmeye başlayacak; ne aldığınıza, ne verdiğinize bakacaksınız. Aklınıza koyduğunuzu gerçekleştirme hırsı artarken, bu konuda başarılı da olacaksınız. Bu dönem içerisinde korkularınızı aşma üzerine çalışmalar yapmalı, fobilerinizi yenmeye çalışmalısınız. Zira aklınızdan geçirdikleriniz, nasibinize dönüşebilir. Korkularınızı kendinize çekebilirsiniz. Haliyle negatif kodlardan sıyrılmalı, daha çok şükür ve dua hali içinde olmalısınız.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta eskilerden ve eskimiş konulardan uzaklaşma, her alanda yeniye gitme zamanı. Hayat size farklı alanlarda yeni kapılar açmaya başlayacak. Başvurular, teklifler ve planlamalar için mükemmel bir hafta. İş ve eğitim alanlarıyla ilgili görüşmelerinizden, toplantılar ve mülakatlardan lehinize sonuçlarla ayrılabilirsiniz. Bu hafta yaşam size pek çok konuda yeni şeyler öğretecek. Hayatın size verdiği mesajları okuma zamanı. Karmik ve kadersel ilişkiler gündeme gelebilir. Çekim alanınızın güçlendiği, auranızın deneyimlerinizi belirlediği günler. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Sizin burcunuza geçen Güneş ile ay başındaki dağınıklıklar son bulmaya başlayacak ve bu tarihten itibaren şans ve başarı sizden yana çalışmaya başlayacak. Dağılan yaşam enerjinizi toparlayacak, hayata dair yeni hevesler içinde olacaksınız. Duygularınızı canlandıracak bir tanışma yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde ikili durumlar karşınıza gelebilir. Bir kişiyle ilgili kararsızlık yaşadığınızı hissedebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta beklenmedik fırsatlar, beklenmedik yeniliklerle karşılaşma zamanı. Öngöremediğiniz durumlarla karşılaşmaya daha açık olacaksınız. İlahi eli üzerinizde hissedebilir, kendi planlarınız ve iradeniz dışında kadersel olarak pozitif & negatif deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Gizli kalan konular, gizli işler bu tarihten itibaren ortaya çıkmaya açık olacak. Sezgileriniz, hisleriniz size doğruyu gösterecek. Zaten hali hazırda hissettiğiniz, içinize doğan bazı şeylerin gerçek olduğunu göreceksiniz. Bu dönemde kendi karmanız adına gizli saklı işlerden, etik dışı durumlardan kaçınmalısınız. Zira sizin de gizlediğiniz işler ve adımlar ay sonunda tutulma zamanı geldiğinde ortaya çıkabilir. Özellikle haftanın ilk iki günü boyunca işaretçi rüyalar görebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe sürpriz haberler, ani kararlar gündeminizde olabilir. Bu iki gün içinde geçmişte kaçırdığınız bir fırsat tekrar karşınıza gelebilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta ilişkilerden, sosyal çevrenizden ve kuracağınız bağlantılardan önemli faydalar, destekler görebilirsiniz. Hafta boyunca iş birliğine açık olmalı, ekip çalışmalarına dahil olmalı, ortak çalışmalara gönüllü katılmalısınız. Grup ve topluluklara liderlik yapabilir, ekip yönetebilirsiniz. Duygusal ilişkilerde sağlamlaşma ve sağlam adımlar ön planda olacaktır. Bu hafta ilişkiler için kadersel deneyimler gündeme gelecektir. Gelecek vaat eden ilişkiler güçlenmeye başlayacak. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren daha fazla sosyal ortamlarda bulunacak, arkadaşlarınızla kalabalık organizasyonlara katılacaksınız. Yeni arkadaşlıkların taze enerjileri motivasyonunuzu ve canlılığınızı arttıracaktır. Ayrıca bu dönemde tanışacağınız insanlar hayatınızda izler bırakabilecek, önemli kişiler olabilir. Değişikliğe açık olmanın size kazandıracağı bir dönem başlıyor. Yeni fikirlere kulak verme, yeniye şans verme zamanı. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri beklenmedik finansal fırsatlara açık olun!

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta iş veya özel hayatınızla ilgili daha fazla önünüzü görebileceğiniz bir süreç başlıyor. Planlarınızı uygulamaya koyabileceğiniz, şartların daha fazla sizi desteklediği, özellikle iş hayatı ve yaşam düzeniyle ilgili seçimlerinizde koşullarından sizden yana olacağı günlerdesiniz. Beden sağlığı adına aldığınız hizmetler daha hızlı sonuç verebilir, etki gösterebilir. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Ayın geri kalan zamanında yöneticilerinizle önemli görüşmeler içinde olabilirsiniz. İleriye yönelik kararlarınızda yöneticilerden, eş ve baba gibi eril figürlerden destek alabilirsiniz. İşinizde, kendi mesleğinizde ve alanınızda daha çok öne çıkabilir, dikkat çekebilir ve konuşulabilirsiniz. 3 Mayıs tarihinden itibaren düşündüğünüz, araştırdığınız veya kafa yorduğunuz gündemlerle ilgili bu tarihten itibaren aydınlanma, sonuçlanma durumları ortaya çıkabilir. Süregelen bir davanızda adalet çalışabilir, özgürlüğe kavuşabilirsiniz. Davalarınız sonuçlanabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta gelecek planlarınızı uygulamaya koyabilir, hayatınızın farklı alanlarında kendi isteklerinizi gerçekleştirmeye daha çok önem verebilirsiniz. İş, eğitim veya özel hayatınızla ilgili iki farklı yol arasında bir seçim yapabilir, yeni bir başlangıç için daha hevesli olabilirsiniz. Estetik konularla ilgilenebilir, dış görüntünüzle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren hayatınızda aldığınız kararlar, attığınız adımlarla daha çok konuşulabilirsiniz. İlişkilerinizi topluma, çevrenize duyurabilirsiniz. Partnerinizden ilişkinizine dair açık sözler duyabilir, bir teklif alabilirsiniz. Yalnızlar içinse birden fazla partner adayı ayın geri kalanında gündeme gelebilir. Kısa yolculuk planları yapmak için güzel bir hafta. Özellikle Perşembe ve Cuma günlerinde iş hayatı ve beden sağlığıyla ilgili hızlı gelişen gündemler olabilir. Beslenme düzeninizde ve zararlı alışkanlıklarda daha titiz ve dikkatli olmalısınız. Aşırılıklar zarar verebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta ilahi adalet konuları, karmik ve kadersel deneyimler, ektikleriniz ve attığınız adımların sonuçları ve hayatınıza yansımaları ön planda olabilir. Hafta başından itibaren kendinizi daha sorgulayıcı olurken bulabilirsiniz. Kendinizi doldurmaktan kaçınmalı, varsayım ve akıl okumalarla ilerlememeli ve olaylara, konulara somut tarafıyla yaklaşabilmelisiniz. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. 3 Mayıstan itibaren sorguladığınız, araştırdığınız konularda aydınlanma ve açığa çıkma enerjileri çalışmaya başlayacak. Gizli kalan konular, gizli işler önünüze gelebilir. Sezgileriniz daha güçlü çalışabilir. Bu tarihten itibaren takıntılarınızdan, takıntılı fikirlerinizden ve korkularınızdan sıyrılma ve özgürleşme zamanı başlayacak. Değerlendirmeye gayret edin. Özellikle Perşembe ve Cuma günlerinde şans sizden yana olabilir. Aşk hayatınızda yüksek duygular ve sürpriz durumlar karşınıza gelebilir. Gebelik haberleri ortaya çıkabilir. Yaşamınızın güzel yanlarına odaklanma zamanı.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta ilişkiler ve ortaklıklarda karar verici, yönetici taraf olabilirsiniz. Fikirlerinizi daha fazla dile getirebilir, ilişkilerinizi kendi tercih ve beklentilerinizle yönetebilirsiniz. Bu hafta her türlü ilişkide uzlaşma ve anlaşma daha kolay olabilir. İmzalar atmak, resmi işleri başlatmak için mükemmel bir haftadasınız. Taşınma ve yer değişikliği, iş bağlantılı yolculuklar gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda karşınızdaki kişiye açılabilir, bir teklif götürebilirsiniz. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Ayın geri kalanında ilişkileriniz ana gündeminiz olmaya başlayacak. Dostlarınız ve partnerinizle ileri tarihli seyahat ve tatil programları yapabilir, yolculuğa çıkabilirsiniz. Seyahatlerde yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Akademik süreçlerinizde ve eğitimde çevrenizdeki insanlardan destek ve fayda görebilirsiniz. Kardeşleriniz ve aileniz için fedakarlık yaptığınız, yardım ettiğiniz durumlar gündeme gelebilir. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ev kazalarına ve su sorunlarına karşı dikkat edin.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta iş bağlantılı kazançlarınıza ulaşabilir, birikim yapabilir, ihtiyaç odaklı harcamalar yapabilirsiniz. Haftanın ilk iki gününde iş hayatınızda yöneticilerinize istek ve taleplerinizi sunabilirsiniz. İş görüşmeleri olanlar için çok destekleyici bir hafta olacaktır. Böbrek ve dolaşım rahatsızlıkları olanlar bu hafta daha fazla dikkat etmeli. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. 3 Mayıstan bugüne kadar ilgilendiğiniz konularda iyileşme, güçlenme ve ilerleyiş gündeme gelebilir. İş hayatınızda daha fazla öne çıkacak, takdir toplayacaksınız. Bazı Oğlak burçları kendi işini yapmak adına küçük adımlar atabilir. Kendi işini yapanlar işini geliştirme ve büyütme adına farklılık ve yeniliklere gidebilir. Yönetici ve lider tarafınız ön planda olacak. Hafta içerisinde bir dilek defteri hazırlayabilir, dualarınızı arttırabilir veya beklentilerinizde netleşebilirsiniz. Yaşamızın her alanında adım adım gitmek daha kalıcı kazançlar sağlayacak. Yeni bir beslenme ve spor düzeninize geçebilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta eviniz, aileniz ve çocuklarınızla ilgili keyifli gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Yaşam alanınızdaki küçük değişiklikler evin ve sizin enerjinizi tazeleyebilir. Gebelik haberleri alabilir veya çocuk sahibi olma kararı alabilirsiniz. Aile halkının hayatında yeni gelişmeler olabilir. Hayatınızın bir alanında artık yeni bir sayfa açılacak. Özellikle yalnız Kovalar için bu görünüm daha güçlü çalışacaktır. Yeni bir macera, yeni bir heves içerisinde olabilirsiniz. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu süreçle birlikte kendinizi daha iyi tanıyacak, güçlü ve zayıf yönlerinizle kendinizi daha iyi keşfedeceksiniz. Kendi istekleriniz için keyfi harcamalar yapabilirsiniz. Borçlanarak yapacağınız harcamalarda abartılara kaçmamaya dikkat edin. Süregelen uzun süreli ilişkinizde aşk ve heyecan duygusu canlanabilir. Devam eden bir aşk ilişkiniz ise uzun vadede kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir. Perşembe ve Cuma günlerinde şanslar ve şanssızlıklar artacaktır.