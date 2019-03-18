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17 ARALIK KUMPAS DAVASINDA KARAR; 15  SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 13:29 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER /  Kamera: İSTANBUL DHA Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında, kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA
Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında, kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 15 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısındaki binada karar duruşması görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar
son sözlerini söyledikten sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti aralarında eski emniyet müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç ve Yakub Saygılı'nın da bulunduğu 15 sanığı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bazı sanıklar değişik suçlardan farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

6 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI
Firari olan ve savunması alınamayan FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Görüntü dökümü:
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-Silivri'de duruşmanın görüldüğü binanın dıştan görüntüsü

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