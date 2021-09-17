17 Eylül 2021 Cuma günlük burç yorumları! Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor!

Bastırdıklarınız ve korkularınız bu dönemlerde rüyalar vesilesiyle karşınıza çıkabilir. Gün içerisinde alternatif planlar yapmaya, sosyalleşmeye ve rutininizin dışına çıkmaya odaklanabilirsiniz. Günün ilk saatlerinde işle alakalı önemli görüşmeler, imzalar ya da toplantılar gündeminizde olabilir. İşte 17 Eylül Cuma Astrolog Merve Rençber’in Kova, Başak, Aslan, Oğlak, Yay, Balık, Yengeç, Koç, Akrep, Terazi, İkizler ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilir ve yakın kadın arkadaşlarınızla, kadınlarla olan ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde son dakika planları ve organizasyonları yapılabilir. Patavatsızlıklara dikkat.

BOĞA

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne başlarken geçmişi olan konularla ilgili yeni kararlar alabilir, geçmişten gelen durumlarla meşgul olabilirsiniz. Yöneticilerle ilişkilerinizde profesyonel olmanız her zamankinden önemli olabilir. Kıskançlık haline girmemeye gayret gösterin.

İKİZLER

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Günün tamamında daha rahat enerjiler içinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Akşam saatlerinde beklemediğiniz bir haber alabilir, bazı gizli durumları öğrenebilirsiniz. Yolculuk planlamalarınız ise değişebilir.

YENGEÇ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla uyanabilirsiniz. Korkularınız ve bastırdıklarınız bugünlerde rüyalar yoluyla karşınıza çıkabilir. Daha akılcı düşünme ve davranma zamanındasınız. Akşam saatlerinde bir arkadaşınızla anlık gerilim yaşayabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Güne ilişkilerinizle ilgili farklı bir tavra bürünerek başlayabilirsiniz. Eski dostlar ve eski ilişkiler gündeme gelecektir. Bazı ilişkilerinizle ilgili fikirleriniz bir anda tamamen değişebilir.

BAŞAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün içinde sosyalleşmeye, alternatif planlar yapmaya ve rutininizin dışına çıkmaya odaklanabilirsiniz. Farklı ortamlara katılabilir ve eski tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde beslenmede aşırılıklara kaçmaya dikkat.

TERAZİ

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Son günlerin sıkıcı ve baskılayıcı enerjilerinden kurtuluyor ve daha keyifli bir gün geçiriyorsunuz. İlişkilerinizde maddi-manevi paylaşımlar ve destekler gündeme gelebilir. Şanslarınız artabilir.

AKREP

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün boyu her meselenin derinine inebilir, her duyguyu daha yoğun yaşamaya meyilli olabilirsiniz. Fakat bazılarınız duyguları yönetmek adına aklı devreye sokabilir ve daha umursamaz, bireysel ve mesafeli davranabilir.

YAY

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Günün erken saatlerinde işle ilgili önemli imzalar, görüşmeler veya toplantılar gündeminizde olabilir. İş bağlantılı bir seyahat gerekliliği ortaya çıkabilir. Akşam saatlerinde aniden radikal bir karar alabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Kıtlık bilincinde olmadığınız sürece parayı kendinize çekebileceğiniz bir gün. İhtiyaçlarınızdan kaynaklı daha fazla para kazanma, daha fazla paraya ihtiyaç duyma duygusu ortaya çıkabilir. Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Gün boyu kendinizle, kendi ihtiyaçlarınızın arkasında durmakla, dış görüntünüzle ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Kendi merkezinizde kalmanız gereken bir gün. Aşırı koruyuculuk ve annelik durumuna geçmeyin.

BALIK

Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor. Günün erken saatlerinde dinlenmek ve rahatlamak isteyebilir fakat sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İş bağlantılı yolculuklar ve seyahatler gündeminizde olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde sürpriz bir haber veya aniden bir durumu fark etme hali olacaktır.



