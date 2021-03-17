17 Mart Çarşamba deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Bir süredir küçük sarsıntılar yaşayan Akdeniz ve Ege kıyılarında şiddeti 2’den düşük birçok deprem meydana geldi. Şiddeti ise 2’den büyük 5 deprem gerçekleşti. Küçük sarsıntılarla sallanan Akdeniz ve Ege kıyılarında önemli bir gelişme kaydedilmedi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremler devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

17 MART KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.03.17 06:41:51 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.17 06:22:19 1.7 -.- ELMACIK-HIZAN (BITLIS) İlksel

2021.03.17 06:04:34 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.17 05:39:38 1.5 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2021.03.17 05:29:06 3.1 YUNANISTAN İlksel

2021.03.17 04:33:10 1.9 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2021.03.17 04:24:40 1.4 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.03.17 01:44:56 2.0 -.- KARACAL-(BURDUR) İlksel

2021.03.17 00:39:16 1.6 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel