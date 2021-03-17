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17 Mart Çarşamba deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

17.03.2021 07:23 | Son Güncelleme:
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17 Mart Çarşamba deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Dün akşam ve 17 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde büyüklüğü 3’ü geçen iki deprem meydana geldi. Biri 17 Mart Çarşamba günü saat 5.29’da 3,1 büyüklüğünde Yunanistan açıklarında gerçekleşti. 16 Mart akşam saatlerinde ise Ağrı – Doğubayazıt’ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17 Mart sabahı bunun dışında büyük sarsıntılar gözlemlenmedi.

Bir süredir küçük sarsıntılar yaşayan Akdeniz ve Ege kıyılarında şiddeti 2’den düşük birçok deprem meydana geldi. Şiddeti ise 2’den büyük 5 deprem gerçekleşti. Küçük sarsıntılarla sallanan Akdeniz ve Ege kıyılarında önemli bir gelişme kaydedilmedi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremler devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

17 MART KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2021.03.17 06:41:51 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.17 06:22:19 1.7 -.- ELMACIK-HIZAN (BITLIS) İlksel
2021.03.17 06:04:34 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.17 05:39:38 1.5 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2021.03.17 05:29:06 3.1 YUNANISTAN İlksel
2021.03.17 04:33:10 1.9 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.03.17 04:24:40 1.4 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.03.17 01:44:56 2.0 -.- KARACAL-(BURDUR) İlksel
2021.03.17 00:39:16 1.6 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

KANDİLLİ 17 MART

17 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
17.03.2021 06:51:37 AFAD 3.1 Yunanistan Larisa
17.03.2021 06:48:12 AFAD 1.4 Türkiye Bingöl Genç
17.03.2021 06:41:52 AFAD 2.0 Ege Denizi, 36.94 km. Karaburun (Izmir)
17.03.2021 06:28:32 AFAD 1.5 Türkiye Kütahya Gediz
17.03.2021 06:21:42 AFAD 1.4 Türkiye Manisa Akhisar
17.03.2021 06:04:35 AFAD 2.3 Ege Denizi, 12.86 km. Seferihisar (Izmir)
17.03.2021 05:38:46 AFAD 1.5 Türkiye Van Tusba
17.03.2021 05:29:08 AFAD 3.1 Yunanistan Rodopi
17.03.2021 04:39:03 AFAD 1.6 Yunanistan Lesvos
17.03.2021 04:34:14 AFAD 1.4 Türkiye Çorum Alaca

AFAD 17 MART

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