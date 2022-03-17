17 Mart Perşembe okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart Perşembe okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yurdun etkisi altında olduğu soğuk ve yağışlı havanın Salı gününe dek devam edeceği aktarıldı. Öte yandan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Mart Perşembe okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 17 Mart 2022 Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler listesi haberimizde.

17 MART PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize'nin merkez ve ilçelerinde devam etmekte olan kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Meteorolojinin Karadeniz Bölgesi'nde yapmış olduğu kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Rize Valiliği açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 17 Mart 2022 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Artvin

Artvin merkez ve bağlı köyler olmak üzere Şavşat ve Murgul ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle; meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak; 17.03.2022 Perşembe günü Artvin Merkez ve Merkeze bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerimizde eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Gümüşhane

Yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, İlimiz Kürtün İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri eğitimine 17.03.2022 (Perşembe) tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.

Trabzon

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde 17 Mart 2022 Perşembe günü tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada Akçaabat, Arsin, Araklı, Çarşıbaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı ve iç kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa ve Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL 4°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 6°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren İç Ege'nin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 7°C, 15°C

Çok bulutlu

MANİSA 6°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevreleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif olmak üzere kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -10°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA -2°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -1°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT -2°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON 2°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere il genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KARS -16°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -10°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİİRT -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

