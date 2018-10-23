17 milyon kadın botoks yaptırıyor! Ancak, doğal tedavi yollarıyla kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz

İşte estetik cerrahiye başvurmadan sarkan ciltten kurtulmanın 10 doğal yolu.

SARKAN YÜZ VE BOYUN DERİSİNDEN KURTULMANIN YOLLARI

1 / 10 ŞEKERİ SINIRLAYIN Şekerin genel sağlığımıza olduğu gibi cildimize de zarar vediği bir gerçek. Düzenli şeker tüketimi sindirim sistemimizde bir süreç başlatır bu süreçte vücudunuzun ürettiği kolajenler parçalara ayrılır ve gerek duyulduğu kadar düzenli olarak çoğalamaz. Bu da ciltte kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur. Şekeri ortadan kaldırdığınızda, kolajen üretimi yeniden dengelenecek cildiniz yeniden nemlenecektir. Vücudunuzun sağlığınıza zarar vermeden ihtiyaç duyduğu maksimum şeker miktarı günlük 6 çay kaşığıdır. Ancak yediğimiz yiyeceğin hemen hemen hepsinin şeker içerebileceğini aklınızdan çıkarmayın, bu nedenle sabah kahvesinde ya da çayınızda şeker kullanmayın.

2 / 10 HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINI DENEYİN Hindistan cevizi yağı nihai bir nemlendiricidir. Kıvamından dolayı, hindistan cevizi yağını cilde uygularken, cildin pürüzsüz ve nemlendirilmiş görünmesini sağlayan gözenekleri ve kırışıklıkları doldurur, ki bu son derece önemlidir. Ayrıca hindistancevizi yağında bulunan yağ asitleri, tüm su bazlı nemlendiricilerin aksine düşük moleküler ağırlığı nedeniyle cilde nüfuz edebilir ve cildinizin doğal proteinlerini koruyabilir. Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hindistancevizi yağı kuru cildi etkili bir şekilde tedavi edebilir, sarkmayı önleyebilir ve kırışıklıkları giderebilir. Sabahları cilde az miktarda hindistancevizi yağı uygulayabilir ve yatmadan önce miktarını ikiye katlayabilirsiniz. Herhangi bir şekilde koku almayan veya tedavi edilmeyen organik bir hindistancevizi yağını kullanmak önemlidir. Boynunuza uygulmayı unutmayın.

3 / 10 ANTİOKSİDANLARI İKİYE KATLAYIN Cilt insan vücudunun en büyük organıdır ve çok fazla oksitlenmeye maruz kalır, bu da cildin çok fazla zarar görmesi anlamına gelir. Antioksidanlar açısından zengin olan gıdalar, oksidatif stresin cildinize verdiği zararla savaşmaya yardımcı olabilir. Anti-oksidanlar bakımından zengin olduğu iddia edilen ve cildinizi canlandırmaya yardımcı olabilecek bir nemlendiriciye sahip olsanız da, antioksidanlar söz konusu olduğunda en iyi iş içeriden beslenmeyle başlar. Pahalı bir nemlendiriciye büyük miktarda para harcamak yerine, cildinizi tekrar yoluna sokacak ve yaşlanma belirtilerini azaltacak yiyecekler yemeye başlayın. Yaban mersini, üzüm, çilek, böğürtlen, kırmızı barbunya, ıspanak ve lahana yemeyi deneyin.

4 / 10 YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN Makyajı temizlemek için bazen çok yorgun veya tembel olabiliyoruz. Ancak makyajınızı derinlemesine temizlemek önemlidir. Makyaj cilde uygulandığında, gözeneklerden yavaşça emilir ve neredeyse tüm makyaj ürünleri sert kimyasallar içerdiğinden, cilt hücrelerinin günlük olarak geçtiği oksidatif strese katkıda bulunur. Su bazlı bir temizleyici kullanın, cildinizi tahriş etmemesi için haftada bir kez cildinizi fırçalayın.Yüzünüzü temizledikten sonra bir parça hindistan cevizi yağı sürün.

5 / 10 BETA KAROTEN VE A VİTAMİNİ Ulusal Sağlık Enstitüsünde yapılan yakın tarihli bir araştırmaya göre, birçok gıdada bulunan A vitamini ve A vitamini kombinasyonu cildin yaşlanmasını önleyip onarabiliyor. Bu yüzden çoğu zaman bunu ana bileşen olarak görüyoruz. Beta karoten cildin zarar görmesini ve yaşlanmasına karşı korur A vitamini kolajen üretimini ve derideki elastik lifleri uyarır. Hem beta karoten hem de A vitamini, havuç, tatlı patates, lahana, ıspanak, kavun ve kayısı gibi gıdalarda bulunur. A vitamini ve beta karotenin günlük önerilen miktarı 30 mg'dır.

6 / 10 SALATALIK SUYU UYGULAYIN Yaşlandıkça, cildin sıkılaşmasını destekleyen kolajen, elastikliği sağlayan elastin bileşenleri, 20 yaşından sonra her yıl %1 daha az üretilir! Deri daha sonra yüz, boyun ve göğüs gibi alanlarda yavaş yavaş incelir ve sarkmaya başlar. Bu yüzden bu bölgelere düzenli maskeler ile vücudun diğer bölgelerinden daha sık bakılması önemlidir. Salatalık ve salatalık suyu cilt bakımı söz konusu olduğunda mucizeler yaratır. Topikal olarak uygulandığında, salatalıklar cildin gözeneklerinden toksinleri çıkarabilir ve cilt altındaki kolajenleri sıkılaştırabilir. 1 salatalık alın, soyup küçük parçalar halinde kesin. 10 - 20 saniye boyunca öğütün. Süzgeç içine koyun ve suyunu çıkarın. Pamuklu bir pedi suya batırın yüzünüze, boynunuza ve göğsünüze uygulayın. 20 dakika bekletin. Yüzünüzü soğuk suyla yıkayın ve kurulayın. Bu yöntemi haftada iki kez tekrarlayın.

7 / 10 KARBONAT VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINI KARIŞTIRIN Hem hindistancevizi yağı hem de karbonat yaşlanma karşıtı etkiler içerir. Karbonat, cildi eksfoliye etmek ve ölü deri hücrelerinden kurtulmak, büyük gözenekleri küçültmek ve cilde masaj yaparken kolajen üretimini desteklemek için kullanılan doğal bir maddedir. Hindistan cevizi yağı, cildinizi nemlendirmek, cilde nüfuz etmek ve zamanla ortaya çıkan sarkma ve kırışıklıkların tedavisi için mükemmeldir. İkisi bir araya geldiğinde cildiniz arınır, nemlenir ve cildin altında kan akışını hızlandırır. Hindistan cevizi yağı içeren bir kavanozun 1 / 4'ünü doldurun (daha sonra kullanmak üzere saklayabilmeniz için kapaklı bir kavanoz seçin). 3 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve bir macun haline gelene kadar iyice karıştırın. Sabahları, 1 çay kaşığı macunu alın ve yüzünüze ve boynunuza 1-2 dakika uygulayın. 10 dakika bekletin. Soğuk su ile yıkayın ve kurulayın! Bunu haftada 2 kez tekrarlayın.

8 / 10 YUMURTA AKI VE BAL KARIŞIMI Yumurta akı ve bal, topikal olarak uygulandığında cilt için oldukça yararlıdır. Agocampu Rennes Sciences et Technologie Araştırma Merkezi'nden yapılan bir araştırmaya göre, yumurta akılarının kırışıklıkları, ince çizgileri ve ters sarkmayı azalttığı kanıtlanmıştır. Araştırmalar sırasında, tavuklardan yumurta alındı ve yumurta akı malzemelerini parçaladılar. Bunu yaparak topikal olarak uygulandığında cildi canlandıran ve sıkılaştıran 69 ana protein buldular. Bal antioksidanlarda bol miktarda bulunur, kirleri temizleyebilir ve cilde nüfuz edebilir. Buna ek olarak, gliserin gibi higroskopiktir, yani cildi nemlendirir. Bu bileşenleri bir araya gelerek güçlü bir cilt tedavisi sağlar. 1 yumurta beyazını bir kaseye ayırın. 2 yemek kaşığı bal ekleyin ve hamur haline gelene kadar iyice karıştırın. Cilt, yüz ve boyun üzerine uygulayın (hassas göz bölgesinden kaçının). 20 dakika bekletin. Soğuk su ile yıkayın ve kurulayın! Haftada bir kez tekrarlayın.

9 / 10 EGZERSİZ Tıpkı bacak kaslarının egzersize ve sıkılaşmaya tepki vermesi gibi, yüz kasları da egzersizlere cevap verir. Kaslar cilt için güçlü bir temel oluştururlar, formunu kaybedince sarkmalar başlar. Yüz egzersizleri ve yüz yogalarının ardındaki teori, yüz kaslarını tonlayabilmeleri, kan dolaşımını iyileştirebilmeleri ve cildi sıkılaştırmalarıdır.