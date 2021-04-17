17 Nisan günlük burç yorumları | 17 Nisan'da burçları neler bekliyor?

17 Nisan Cumartesi günü saat 22.25'te Ay İkizler burcundan ayrılacak ve Yengeç burcuna geçecek. Bu sebeple duygusal açıdan hassas olabiliriz ve alınganlıklarımız artabilir. Aslan burcu sosyal çevresinden farklı teklifler alırken, Terazi burcu manipülasyonlara dikkat etmeli. Balık burcu ise ev konuları ile daha çok ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısından itibaren hareketli bir tempo içerisinde, bir koşturmaca halinde olabilirsiniz. İletişim trafiği artıyor. Hızlı düşünüp, hızlı harekete geçebilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Uyku düzeninizde değişiklikler olabilir. İç dünyanızda değişimin ayak seslerini duyabilir, bazı değişmez fikirlerinizi sorgulayabilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün içinde bulunduğunuz ana, ortama ve ruh haline göre hızlı kararlar alabilirsiniz. Daha net tavırlarda olabilir, cesaret gerektiren aksiyonlarda bulunabilirsiniz. Sosyal ve hareketli bir gün.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün zihninizden geçenlerin rüyalara yansımalarıyla uyanabilirsiniz. Güne erken başlayabilir, iç huzurunuzun arttığını görebilir, ruhunuzu beslemekle ilgilenebilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızdan farklı teklifler alabilir, davet ve organizasyon gündemleri içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda bir kırılma noktası yaşanabilir, risk alabilir, kararlı davranabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda riskler almak isteyebilir, riskli yatırımlar, birikim, borsa ve dövizle ilgilenebilirsiniz. Kararsızlık yaşadığınız konularda netleşecek ve seçim yapacaksınız.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizin geleceğine yönelik konuşmalar yapabilirsiniz. Partnerinizden kararlı bir tavır görebilirsiniz. Karşınızdaki insanların niyetlerini iyi anlamaya çalışın. Manipülasyonlara dikkat.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün sizi strese sokan konularda yaşanacak gelişmelerle rahatlayabilir ve özgürleşebilirsiniz. Kaza ve aksiliklere karşı bugünlerde dikkat etmelisiniz. Aklınızdan geçen önünüze gelebilir.
YAY BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde hızlı gündemler ve hızlı gelişmeler yaşanabilir. Aşk ilişkilerinde, partnerliklerde ortak konuşma ve kararlar gündemde. İnsanlara ve insanlardan gördüğünüz tavırlara karşı daha hassassınız.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün sınavlar ve eğitimlerle ilgili süreçlerinizde tamamlama sağlamak için emek sarf edebilir, uğraş verebilirsiniz. Aklınıza koyduğunuzu başarmanız için gün boyunca gökyüzü tarafından destekleniyorsunuz. Kendinize güvenin.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün sevindirici haberler alabilir, mutlu olacağınız deneyimler içinde olabilirsiniz. Sevdikleriniz ve yakınlarınızda daha sık paylaşım içinde olacaksınız. Bir flört veya ilişki başlangıcı gündemde olabilir.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün sevdiklerinizle yaşam alanınızda bir arada olabilir, evinizle daha çok ilgilenebilirsiniz. Sezgileriniz güçlenebilir. Akşam saatlerinde dinlenmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum