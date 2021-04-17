17 Nisan günlük burç yorumları | 17 Nisan'da burçları neler bekliyor?

17 Nisan Cumartesi günü saat 22.25'te Ay İkizler burcundan ayrılacak ve Yengeç burcuna geçecek. Bu sebeple duygusal açıdan hassas olabiliriz ve alınganlıklarımız artabilir. Aslan burcu sosyal çevresinden farklı teklifler alırken, Terazi burcu manipülasyonlara dikkat etmeli. Balık burcu ise ev konuları ile daha çok ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısından itibaren hareketli bir tempo içerisinde, bir koşturmaca halinde olabilirsiniz. İletişim trafiği artıyor. Hızlı düşünüp, hızlı harekete geçebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Uyku düzeninizde değişiklikler olabilir. İç dünyanızda değişimin ayak seslerini duyabilir, bazı değişmez fikirlerinizi sorgulayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün içinde bulunduğunuz ana, ortama ve ruh haline göre hızlı kararlar alabilirsiniz. Daha net tavırlarda olabilir, cesaret gerektiren aksiyonlarda bulunabilirsiniz. Sosyal ve hareketli bir gün.