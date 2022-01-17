17 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları! Ay, Yengeç burcunda ilerliyor! 17 Ocak Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

17 Ocak Pazartesi yani yeni ayın on yedinci günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

KOÇ

Haftanın ilk gününü hayat sorumluluklarınızı düzene sokmak için harcamak isteyebilirsiniz, yüksek motivasyonunuz ve karar verme beceriniz sayesinde uzun süredir aklınızda bulunan sorunlara çözüm üreteceksiniz. Hayat döngünüz içinde bugün vereceğiniz kararlar önümüzdeki günlerde etkili olmaya devam edecek. Verdiğiniz kararlar ve atacağınız adımların karşılığını alacağınız bir döneme giriyorsunuz. İkili ilişkilerdeki kararsız tavrınız ve belirsiz durumlar yerini daha sakin bir duruma bırakıyor. Partnerinizle yaşadığınız sorunları sağlıklı iletişim kanalları sayesinde aşacağınız bir süreç sizleri bekliyor, kararlı olun ve hayatınızda belirlediğiniz kırmızı çizgilerinizden ödün vermeyin.

BOĞA

Bugün kendinizi hayatınızın için önemli olan bir karar aşamasında bulabilirsiniz. Yol ayrımında karar verme sürecinin elinizde olduğunu unutmayın ve bu aşamada çevrenizdeki insanların fikirlerine kulaklarınızı tıkamanız daha yararlı olur. Gün içerisinde partnerinizle yaşayacağınız tatsız bir durum enerjinizi düşürebilir, bu durum iş hayatınıza ve sosyal çevrenizdeki ilişkilerinize olumsuz etki edebilir. Yaşadığınız sorunları çözebilmek için sağlıklı ileitşim kanallarını kullanmaya özen gösterin. Günün sonlarına doğru alacağınız bir teklif sayesinde hiç beklemediğiniz bir anda hayatınızın renkleneceğini görebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün iletişim yeteneğinizin yüksek olduğu anlar yaşayacaksınız, bu enerji bütün ilişkinizlerinizde size rehberlik edecek. İkili ilişkilerde çalkantılı bir döneme geçiş yapıyorsunuz, karşınızdaki kişiyi anlamaya ve onunla empati yapmaya özen göstermelisiniz. Telaşlı ve kaygılı ruh halini bir kenara bırakarak sosyal alandaki ilişkilerinizi düzeltmek için kararlı adımlar atabilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz ya da iletişim halinde olmadığınız bir arkadaşınızdan gelecek sevindirici haber sayesinde günlük enerjinizde yükselme meydana gelecek. Finansal konuları bir kez daha gözden geçirmek isteyebilirsiniz, maddi adımlar atmadan önce detaylı bir planlama yapmanız daha faydalı olacaktır.

YENGEÇ

Ay Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor, bu durum ikili ilişkilerdeki davranışlarınızı büyük ölçüde etkileyecek. Duygusal anlamda zorluk yaşayacağınız bir gün sizleri bekliyor. Hiç beklemediğiniz bir sorunla karşılaşabilir, partnerinizle aranızdaki bağı sorgulama gereksinimi hissedebilirsiniz. Gün içerisinde karar verme konusunda büyük bir kaos yaşayacaksınız, öncesinde kolaylıkla verebileceğiniz kararlar bile bugün sizlere zorunlu bir sınav hissi yaratacak. Bağımsızlık ve özgürlükçü ruhunuz bu dönemde yeniden devreye giriyor, gelecekle ilgili kararlarda bu ruh haliniz etkili olacak. Karar vermeden önce mevcut durumları yeniden değerlendirmek ve çevrenizdeki insanlara haksızlık yapmamaya özen gösterin.

ASLAN

Bugün araştırmacı ruhunuzun etkili olacağı bir gün, bu durum hayatınızın bütün alanlarda belirgin farklılıklar yaratmanıza yardımcı olacak. Sosyal ilişkilerdeki sorgulayıcı tavrınız sayesinde aslında yakın bağ içinde olduğunuz kimi insanların samimiyetsiz davranışlarını fark edebilirsiniz, kişileri hayatınızdan çıkartmak için radikal kararlar alabilirsiniz. İş ve kariyer kapısında oldukça şanslı bir gün sizleri bekliyor, yeni yatırım adımları ve kararları alabilirsiniz. Maddi anlamda yaşadığınız sıkıntılı dönem geride kalıyor ve yeni bir iş imkanını da beraberinde getiriyor. İş anlamında karşınıza çıkan yeni fırsatları değerlendirmek için doğru bir zaman dilimindesiniz.

BAŞAK

Gün içerisinde hayat döngüsünde üstlediğiniz sorumluluklar ve geçmişten gelen konuların enerjisi bugünün gündem maddelerini oluşturacak. Geçmişinizde yüzleşmek ve üzerini kapattığınız sorunlara çözüm üretmek için yeni bir dönemin kapısından içeri adım attığınızı fark edeceksiniz. Fazlasıyla yoğun bir tempo sizleri bekliyor, yeni kararlar vermeden önce durumu derinlemesine değerlendirmelisiniz. İsteklerinizin karşılığını alamamak sizleri yormaya başlayacak, ilerleyeceğiniz yolla ilgili daha hareketli ve aktif olacaksınız. Çevrenizdeki kişilerle etkin bir iletişim içerisinde olacağınız bir güne hazırlıklı olun. Bu iletişim sırasında yaşayacağınız yanlış anlaşılmalar sonraki günlerde kendiliğinden çözülecek.

TERAZİ

Bugün duygusal ve fiziksel anlamda kendinizi yorgun hissedeceğiniz bir gün başlangıcı sizleri bekliyor. Özellikle iletişim kanallarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle günün ortalarına doğru sürekli kendinizi yeniden anlatma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Günün sonralarında alacağınız ilginç bir teklif kafa karışıklığına ve belirsizliğe neden olabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz bir yakınınızdan gelecek haber önümüzdeki günlerde yeniden geçmişe dönük olarak verilen kararları düşünmenize neden olacak. İkili ilişkilerde yeni bir şansın etkisini hissedeceksiniz. Partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirerek geleceğe yönelik ciddi adımlar atmak için bugün doğru zamanlama. Eğer aşk hayatınızda belirsizlik hissediyorsanız bugün bu sorunun çözüme kavuşacağını görebilirsiniz, doğru ilişkiler sayesinde yeni tanışacağınız kişiler hayatınızın aşkı olabilir.

AKREP

Bugün hayatınız içinde belirlediğiniz kırmızı çizgilerin değişmeye başladığını deneyimleyebilirsiniz, biraz daha esnek ve katı kurallardan ödün veren adımlar atabilirsiniz. Maddi ve manevi konularda yaptığınız uzun saatler süren planlar kendinize daha az zaman ayırmanıza neden oluyor, iç sesinize kulak vererek biraz daha anı yaşamak isteyebilirsiniz. Yakın çevreniz ve uzun zamandır görüşmediğiniz bir yakınınızdan beklenmedik ani bir haber alabilir, sizden istediği yardım yeni fırsatların doğuşuna gebe.

YAY

Artık kişisel sorunları bir kenara bırakıp enerjinizi tamamen yeniye ve geleceğe yönlendireceğiniz bir zaman dilimine geçiyorsunuz. Mars'ın burcunuzda yaptığı hareket sayesinde daha aktif ve hareketli bir gün sizleri bekliyor, uzun zamandır fırsatın bulup yapamadığınız bir hobiye başlayabilirsiniz. Günün sonralarına doğru kariyer anlamında alacağınız bir haber yüzünüzün gülümsemesine neden olacak, motivasyon ve yüksek enerjiyi birleştirdiğinizde iş konularında kendinize yepyeni bir kapının açıldığını göreceksiniz.

OĞLAK

Bugün tamamen iş ve kariyer odaklı olarak ilerleyeceksiniz, gün içerisinde sorumluluklardan bunalsanız da kendinize özel alanlar yaratmayı başarabileceksiniz. Bugün, Ay'ın karşıt burcunuzda yaptığı hareket sayesinde ikili ilişkilerde hiç beklemediğiniz sürprizlerle karşılabilirsiniz. Geçmişten gelen partnerlerle yeni bir iletişim gündeminizde olacak ve farklı bir bakış açısıyla olayları bir kez daha değerlendireceksiniz. Aşk hayatınızda yüzünüzün gülmemesinden dert yanıyorsanız doğru zamanda tanışacağınız partnerle yeni bir birliktelik ihtimali söz konusu olacak. Mevcut ilişkinizdeki sorunlar kısa vadeli olarak çözüme kavuşacak ve kendinizi dünyanın en şanslı insanı hissettiğiniz bir döneme geçiyorsunuz. Romantik adımlarıyla birlikte midenizdeki kelebekleri hissetmeye hazır olun.

KOVA

Bugün gündeminizde finansal konular yer alacak, iş hayatınızda yaşadığınız sorunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda birlikte çalıştığınız insanlarla kurduğunuz iletişimde bugün daha dikkatli olmaya çalışın, yanlış anlaşılmalar sonraki dönemde daha büyük sorunları beraberinde getirebilir. Büyük ve ciddi bir toplantının ortasında kendinizi bulabilirsiniz, daha fazla sorumluluk almanız gereken konular gün yüzüne çıkabilir. Hırslı yapınız ve olayları çözme yeteneğiniz sayesinde kariyer kapısındaki sıkıntıları kolaylıkla atlatabileceksiniz.

BALIK

Bugün duygularınızın ön planda olduğu ve attığınız her adımda duygusal detayların yer aldığı bir gün olacak. Daha doğru kararlar verebilmek için akıl ve sağduyunun çizgisinden ayrılmamaya çalışın. Duygusal düzlemde vereceğiniz kararlardan sonraki günlerde pişmanlık duyabilirsiniz. Daha öncesinde gündeminizde yer almayan geçmişe dönük konular bugün kafanızı meşgul edecek, kararlarınızın arkasında durarak daha keskin çizgiler çekmeniz sizin ve aileniz için daha akılcı bir yöntem olacak. Kendinizi ve iç sesinizi dinlerken çevrenizdeki insanların söylediklerini de kulak vermeyi ihmal etmeyin.

