17 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları! Planlarınızı değiştirerek başlayabilirsiniz…

Yengeç burcunda aile ilişkilerini ve ebeveynliğe dair sorumluluklar ön planda olabilir. Başak burcundakilere fazla eleştirel ve mükemmeliyetçi olmak, taleplere ulaşmaya engel olabilir. İşte için Astrolog Merve Rençber'in koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcu yorumları.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün güne erken başlayabilir ve sevdiklerinizle bir araya gelerek keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Paylaşım ihtiyacınızın artacağı, sevdiklerinize daha düşkün olacağınız bir gün. Bireysel alanda kalarak kendinizi kapatmayın. Flörtöz olabilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün güne planlarınızı değiştirerek başlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili hassasiyetler yaşayabilir, halsizlik hissedebilirsiniz. Günün ikinci yarısında Ay boşlukta olacağı için gün içindeki işlerinizde bir dağınıklık, erteleme olabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün elde etmek istediğiniz maddi manevi her konuya daha fazla odaklanabilirsiniz. Özellikle günün ilk yarısında özgüvenle ilerleyebilir, bir isteğinize ulaşabilir, ikilemde kalmış bir konuda sonuca ulaşarak rahatlayabilirsiniz. Gün boyunca ilişkilerinizde paylaşım ihtiyacınız artacak.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aile ilişkileri, ebeveynleriniz ve ebeveynliğe dair sorumluluklar ön planda olabilir. Günün ilk yarısında anlık duygu ve isteklerinizle hareket edebilir, nispeten daha hassas olabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde ise evinize düzen getirerek enerjinizi yükseltebilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün etkileyici ve işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde hem finansal konularla ilgilenebilir hem de ilişkilerinizde güvene daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Şartlara ve durumlara göre hareket ederek daha sağlıklı ilerleyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün arkadaşlarınızla ve yakın dostlarınızla daha sık paylaşım içinde olabilirsiniz. İstekleriniz ve duygusal beklentileriniz gün boyunca sizin için daha önemli olacaktır. Fazla eleştirel ve mükemmeliyetçi olmak ise isteklerinize ulaşmanıza engel olabilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Gündüz saatlerinde ilişkilerinizde duygular dile getirilebilir, sevdiklerinizle sahiplenme ve fedakarlık gösterme konuları daha önemli hale gelebilir. Duygusal gel gitler yaşamaya açık olacağınız bir gün. Kritik kararları aniden almayın.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün etkileyici, işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde daha önce farkında olmadığınız durumları, niyetleri fark edebilirsiniz. Dedikodu ve gıybetten kaçının. İnsanlar üzerine kafa yormak kendi enerjinizi düşürebilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularla ilgili değişiklikler olacaktır. Kazançlarınız artabilir, yatırım ve borç gibi planlar içine girebilirsiniz. Evinizde vakit geçirmek, dinlenmek enerjinizi toparlamanızı sağlayacaktır. Gün içinde aile ziyaretleri yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde bir kırılma durumu yaşanabilir. Bir yüzleşme olabilir. Konuşulmamış duygular, düşünceler ve planlar dile getirilebilir. İlişkinizin geleceğine dair kararlar alabilirsiniz. Bazı ilişkilerde ise beklentiler ayrışabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatınızla ilgili görüşmeler, toplantılar içerisinde olabilir; işiniz ve eğitiminiz için çabalayabilir, kendinize yatırım yapmak, kendinizi geliştirmek için araştırma içine girebilirsiniz. Kaygı ve stres mide hassasiyetlerine sebebiyet verebilir, dikkat.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün anlayış ve uyum sizin için daha önemli olacaktır. Sevdiklerinizden ve yakınlarınızdan farklı konularda anlayış bekleyebilir, bazense hassas ve alıngan olabilirsiniz. Estetik ve güzellik konuları ön planda olabilir. Kendinizle ilgilenmek sizi daha iyi hissettirecektir.



