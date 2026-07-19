17 yaşındaki genç kızın yaptığı dokunuş ilçenin havasını değiştirdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Şerife Elvan Ünal, babasına ait fabrikanın duvarlarına resimler çizmeye başladı. Fabrikayı ziyaret eden resimlerin vatandaşlar tarafından çok beğenilmesi üzerine Ünal, sanatını sokaklara taşımaya karar verdi.

Çocukların ekran başında çok fazla vakit geçirmesinden etkilenen Ünal, çocukların daha fazla dışarı çıkmasını sağlamak amacıyla sokaklardaki duvarlara çizgi film karakterlerinin resimlerini çizmeye karar verdi. Sokaklardaki kötü görünümlü duvarları sanatıyla buluşturan Ünal, çizgi film karakterleriyle sokakları renklendiriyor. Ünal'ın çocuklara sokakları sevdirmek için çizdiği resimler vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

"ÇOCUKKEN RESİM ÇİZMEYİ DE ÇOK SEVERMİŞİM"

Küçük yaşlardan itibaren resimle ilgilendiğini belirten Şerife Elvan Ünal, "Küçüklüğümden beri ailem bana oyuncak almak yerine kalem ve kağıt alırlarmış. Ben susarmışım ve resim çizmeyi de çok severmişim. Ondan dolayı ilkokul 3. sınıftayken Bilim ve Sanat Merkezi'nin yetenek sınavlarına girdim ve kazandım. O zamandan beri hem Bilim ve Sanat Merkezi'nde hem de farklı alanlarda resim eğitimi alıyorum" dedi.

"ASIL AMACIM SPREY BOYALARLA GRAFİTİ YAPMAKTI"

İlk duvar resmini babasının fabrikasının duvarına çizdiğini ifade eden Ünal, "Burası babamın fabrikası. Bir gün canım çok sıkılıyordu. Elime kalemi aldım, çizmeye başladım. Aslında normalde asıl amacım sprey boyalarla grafiti yapmaktı. Ama sonradan o bana daha zor geldi. Elim daha fırçaya daha az yatkındı" diye konuştu.

Yaptığı çalışmaların özellikle çocuklardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ünal, "Çocuklar beğeniyorlar. Hatta önünden geçenler arasında bayağı konuşuluyor. Bazı çocuklar sırf beni izlemek için oturup bekliyorlar. İnsanların ilgisini çekmek beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"SOKAKLAR ARTIK ESKİSİ KADAR RENKLİ DEĞİLLER"

Duvar resmi alanında kendisini geliştirmek istediğini dile getiren Ünal, "Sokaklar artık eskisi kadar renkli değiller. İnsanların ya da çocukların dikkatini çekecek çok fazla bir etken yok. Benim işim daha çok küçük çocuklarla ilgili. O yüzden onların dikkatini çekmek, onları mutlu etmek asıl hedefim" ifadelerini kullandı.

Çocukların ilgisini çektiği için çizgi film karakterlerini tercih ettiğini söyleyen Ünal, "Küçük çocuklar artık ekran başında çok fazla vakit geçirdikleri için sokağa çıkıp oynamak gibi bir hedefleri olmuyor. Ben de bunun için sokağa çıktıklarında bakabilecekleri, eğlenebilecekleri, hayal güçlerini güçlendirebilecek görseller çiziyorum. Böylece sokağa istedikleri gibi çıkıp eğlenebilsinler istiyorum" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır