2026'nın en önemli gökyüzü olayı: Kova Dolunayı hangi burçları etkileyecek?

Uzman astrologlara göre Kova burcunda meydana gelecek dolunay, özellikle kariyer, ilişkiler ve kişisel hedeflerle ilgili önemli dönüm noktalarını beraberinde getirebilir.

İŞTE EN ÇOK HANGİ BURÇLAR:

KOVA

Dolunayın başrolünde yer alan Kova burçları için hayatın birçok alanında yeni bir sayfa açılabilir. Uzun süredir ertelenen kararlar netleşirken, kariyer ve özel yaşamda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Kimileri için radikal değişimlerin başlangıcı olabilir.

ASLAN

Karşıt burçta gerçekleşen dolunay, Aslanları özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda etkileyebilir. Devam eden ilişkilerde önemli kararlar alınabilir, bazı bağlar güçlenirken bazıları ise sona erebilir.

BOĞA

Boğa burçları için iş hayatı ve kariyer alanı ön plana çıkıyor. Yeni iş teklifleri, terfi ihtimalleri veya çalışma düzeninde değişiklikler gündeme gelebilir. Emek verilen konuların sonuçları bu dönemde daha görünür olabilir.

AKREP

Akrep burçları aile, ev ve özel yaşamla ilgili gelişmeler yaşayabilir. Taşınma, ev düzenini değiştirme ya da aile bireyleriyle ilgili önemli kararlar bu dolunayın etkileri arasında gösteriliyor.

DİĞER BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dolunayın etkileri yalnızca dört burçla sınırlı kalmayacak. Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak ve Balık burçları da sosyal çevre, finans, eğitim, seyahat ve kişisel hedefler konusunda farklı alanlarda hareketlilik hissedebilir.

ASTROLOJİDE KOVA DOLUNAYI NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Astrolojide Kova burcu; özgürlük, yenilik, teknoloji, toplumsal konular ve bireysel farklılıklarla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Kova Dolunayı'nın, eski kalıpları geride bırakıp yeni başlangıçlara yönelme isteğini artırabileceği belirtildi. Bastırılan duyguların açığa çıkması, beklenmedik haberler ve ani kararlar da bu dönemin öne çıkan temaları arasında yer alıyor.