18 Aralık Şans Topu çekilişi saat kaçta, ne zaman yapılacak? İşte Şans Topu çekiliş ve sonuç sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi bu akşam 20.00'da çekiliyor. Milli Piyango İdaresince düzenlenen çekiliş kendi resmi web sitelerinden canlı yayınlanacak. Şans Topu hangi günler çekiliyor merak konusu oldu. Haftada iki gün çarşamba ve pazar yapılan Şans Topu'nda bu haftanın son çekilişi bu akşam yapılıyor.

Çekilişi canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR, KURALLARI NELER?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.Tek kolon ücreti 2 TL’dir.Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.



