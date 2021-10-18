18 Ekim günlük burç yorumları: İletişimde aksaklıklar yaşanabilir! 18 Ekim'de burçları neler bekliyor?

18 Ekim Pazartesi güne Ay Balık burcunda ilerlerken başlıyoruz. Ay saat 13.03'e kadar boşlukta olacak. Bu sebeple haftaya başlarken elimizdeki işlerle ilgilenmeli, yeni işlere başlamak için ise günün diğer yarısını beklemeliyiz. Bugün Merkür ve Jüpiter durağan konumda olacak. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün iletişim, ticaret, eğitim, ulaşım, taşımacılık, hukuk, medya gibi alanlarda aksaklıklar yaşanabilir.

Bugün Aslan burcunun ruh halinde değişiklikler yaşanırken, Balık burcu dış görünüşü ve sağlığıyla ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerjiniz ve motivasyonunuz düşük olabilir. Rüyaların etkisinde kalabilirsiniz. Günün geri kalanında ise temponuz artıyor ve bir seçim ve karar haline doğru gidiyorsunuz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ulaşımda ve uzlaşmada aksamalar olabilir. Günün geri kalanında ise netleşmeler ve sonuçlanmalar karşınıza gelecek. Belirsizliğe olan tahammülünüz azalabilir. Kendiniz için adım atmaktan çekinmeyin.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar halsizlik, isteksizlik gibi durumlar içinde olabilirsiniz. Bu saatten itibaren ise ilişkiler, geçmişe dair konular gündemde olacaktır. Hızlı gelişen durumlar ve yüksek enerjiler hakim olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Günün bu saatine kadar ertelediğiniz işlerinizi yapabilir, ertelediğiniz konuşmaları gerçekleştirebilirsiniz. Günün geri kalanında ise iş hayatınıza dair hızlı ilerleyen, gelişen durumlar içinde olabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ruh haliniz ve enerjiniz daha değişken olabilir. İç huzursuzluk ve boşvermişlik arasında olabilirsiniz. Günün geri kalanında ise enerjiniz yükseliyor. Hızlı düşünüp, hızlı harekete geçiyorsunuz. İlahi şanslar karşınıza gelebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar bireysel işlerinize odaklanın ve iletişim ağırlıklı konuları günün geri kalanına bırakın. Yeni başlangıçlara doğru giden enerjiler içerisindesiniz. Tamamlanma ve netleşmeler karşınıza gelmeye başlıyor.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar halsizlik, haftaya başlamakta zorluk veya isteksizlik hissedebilirsiniz. Fakat saat 13.03'ten itibaren enerjiniz yükselecek ve yeni gündemlere, ilişkilerde yeni konuşmalara dahil olacaksınız.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kararlarınız daha çok gözlem ve sezgiye dayanabilir. Günün geri kalanında ise iş hayatınız adına yeni işler, yeni çalışma arkadaşları veya yeni projeler gündeme gelebilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ertelemeler, ertelenmeler gündemde olabilir. Saat 13.03'ten itibaren enerjiniz yükseliyor. Şansı kendinize çekebileceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz. Geçmiş ilişkiler iyileşebilir, karmanızın sonuçları karşınıza gelebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar iletişim aksaklıkları yaşanabilir. Kritik kararlarınızı, önemli konuşmalarınızı ve imzaları bu saatin sonrasında erteleyin. Saat 13.03'ten itibaren belirsiz durumlar netleşecek. Daha doğru düşünerek ilerleyebilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar finansal konularda bir karmaşaya açık olabilirsiniz. Maddi hesaplarınızı iyi yapın. Saat 13.03'ten itibaren günün temposu yükseliyor. Bir koşturmaca içine girebilirsiniz. İş hayatında emek sarf etme, fırsatları değerlendirme zamanı.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün saat 13.03'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar karışıklıklar yaşayabileceğiniz için iş ve parayla ilgili konuları saat 13.03 sonrasına erteleyin. Dış görüntünüzle, sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerde tartışmalara çekilmeye açık olabilirsiniz.



