HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 18 hayvanı çalınan besicinin yüzünü jandarma güldürdü

18 hayvanı çalınan besicinin yüzünü jandarma güldürdü

04.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
18 hayvanı çalınan besicinin yüzünü jandarma güldürdü

Malatya’da 18 küçükbaş hayvan çalanlardan 3 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip sayesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Suluköy Mahallesi’nde M.Y.’ye ait ahırdan 18 küçükbaş hayvan çalındı.

Malatya’da 18 küçükbaş hayvan çalanlardan 3 şüpheli, jandarmanın kurduğu özel ekip sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Suluköy Mahallesi’nde M.Y.’ye ait ahırdan 18 küçükbaş hayvan çalındı. İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından gerçekleştirilen teknik, fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli N.E., B.K., H.E., S.G. ve G.G.’nin kiraladıkları kapalı kasa transit araçla küçükbaş hayvanları çaldıkları belirlendi. Aracın GPRS kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin çaldıkları 18 küçükbaş hayvanı satmak için Malatya merkeze getirdiklerini tespit etti. Yapılan operasyonla besici hayvanlarına yeniden kavuşurken, yakalanan N.E., B.K. ve H.E. mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Hayvanlarına kavuşan besici, jandarma görevlilerine teşekkür etti.

18 hayvanı çalınan besicinin yüzünü jandarma güldürdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Koronavirüs hastalarında yeni tehlike! Uzmanından önemli açıklamalarKoronavirüs hastalarında yeni tehlike! Uzmanından önemli açıklamalar
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Babası duruşmayı terk etti! Pınar Gültekin'in davası 15 Şubat'a ertelendi

Babası duruşmayı terk etti! Pınar Gültekin'in davası 15 Şubat'a ertelendi

Meteoroloji uzmanından kar mujdesi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Orhan Şen tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Samsun'da iğrenç olay! Uyuşturucu verip tecavüz ettiler

İğrenç olay! Uyuşturucu verip tecavüz ettiler

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden ay yıldız figürü çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

İzmir'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Prof. Dr. Evren Yaşar: Artık koronavirüse bağlı inme vakalarımız var

Koronavirüs hastalarında yeni tehlike! Uzmanından önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.