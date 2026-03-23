18 kadın, 18 hikaye: Konukevinden gelen mektuplar tuvale yansıdı

Kadın konukevlerinde bulunan kadınların mektuplarından yola çıkarak hayata geçirilen, 'Bir Kadın Bir Yolculuk: Kalemden Fırçaya' adlı sergi, kadınların mektuplarını sanatla buluşturdu.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İMECE Destek ve Yardımlaşma Derneği koordinesinde hazırlanan proje kapsamında kadınların kaleme aldığı mektupları okuyan sanatçılar, bu mektuplardaki duygu ve hikayeleri tuvallere taşıdı.

Sergide 18 kadının mektubu ile bu mektuplardan ilham alınarak hazırlanan 18 tablo Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağışlanırken, eserlerin müdürlük binasında sergileneceği belirtildi.

"HER MEKTUP AYRI BİR HAYAT HİKAYESİ"

Serginin küratörü Ayşe Özmak Mercan, projenin yaklaşık iki yıllık bir süreçte ortaya çıktığını aktardı. Kadın konukevlerinde kalan kadınlarla mektuplaşarak projeyi başlattıklarını anlatan Mercan, “Bu sergi bir kadının hayatındaki şiddetin, haksızlığın ve direnişin sanata yansıması olarak ifade edilebilir. Yaklaşık iki yıllık süreçte oluştu. İlk olarak kadın konukevlerine projemi anlattım. Sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün destekleriyle çalışmalar büyüdü" dedi.

Kadınların duygularını mektuplarla anlattığını belirten Mercan, “Kadınlardan duygularını, düşüncelerini ve hayallerini mektuplarla anlatmalarını istedim. Bize o kadar etkileyici mektupların her biri ayrı bir hayat hikayesiydi. Daha sonra sanatçı arkadaşlarımızla bir grup oluşturduk ve her sanatçıya bir mektup verdik. Onlardan mektubu okuyup empati kurarak eser üretmelerini istedik" dedi.

"GİZLİLİK NEDENİYLE RUMUZ KULLANILDI"

Mektupların hazırlanma sürecinde kadınların kimliklerinin korunmasına büyük önem verildiğini vurgulayan Mercan, kurumun mahremiyet kuralları nedeniyle mektupların belirli bir sansürden geçirilerek kullanıldığını söyledi. Mercan, “Kadın konukevlerinin ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün belirli mahremiyet kuralları var. Bu nedenle mektupları kullanırken gizliliğe dikkat ettik. Mektuplar belirli bir sansürden geçirilerek ve rumuz kullanılarak projede yer aldı” dedi.

"SADECE ACI DEĞİL, UMUT DA VAR"

Mektupların sanatçılar üzerinde derin etki bıraktığını anlatan Mercan, “Bir sanatçı arkadaşımız mektubu okuduktan sonra uzun süre ağladığını söyledi. Mektupta bir kadının tek isteğinin çocuklarıyla balkonda oturup kahvaltı yapmak olduğu yazıyordu. Ne ev ne araba, sadece çocuklarıyla balkonda kahvaltı yapabilmek. Bu sözler onu çok etkiledi ve o duyguyla eserini yaptı" dedi. Mektupların yalnızca mağduriyet anlatmadığını belirten Mercan, “Bu mektuplarda sadece şiddet ya da mağduriyet yok. Umut var, hayal var, geleceğe dair beklentiler var. Biz de eserlerimizde ağırlıklı olarak o umudu yansıtmayı tercih ettik. Sergide her mektup bir tabloyla birlikte sunuldu. Mektupları yazan kadınlar bizi görmedi, biz de onları görmedik. Ama sanat diliyle onların duygularını tuvallere taşımaya çalıştık" diye konuştu.

"BİR KADININ HAYALİYLE BAŞLADI"

Projenin bir kadının hayaliyle başladığını belirten İMECE Destek ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahşan Aslan, “Ayşe Özmak Mercan hanımefendinin hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Projenin başlangıcında bizim için önemli bir çalışma olacağını düşünüyorduk ama zamanla çok daha değerli bir projeye dönüştü.

Konukevlerinde kalan kadınlarımızın mektupları bu projenin temelini oluşturdu. Amacımız onların sesini duyurmak, cesaretlendirmek ve yeni hayatlarına başlarken yanlarında olduğumuzu hissettirmek" diye konuştu. Projenin birçok kadın için umut olduğunu ifade eden Aslan, “Şu an 18 kadının mektupları ve hikayeleri bu sergide yer aldı. Ancak bu proje birçok kadın için de umut oldu. En azından cesaret verdiğini düşünüyoruz. Sergide ayrıca konukevinde kalan kadınların yaptığı resimler de yer aldı. Onlar da bu projeden etkilenerek resim yapmak istediğini söyledi ve üç eserle katıldı” dedi.

FARKLI İLLERDEN SANATÇILAR

Projenin Türkiye'nin farklı şehirlerinden sanatçıların katkısıyla gerçekleştiğini belirten Aslan, “Aralarında akademisyenler, öğretim görevlileri ve farklı alanlardan sanatçılar var. Hepsi projeye gönüllü destek verdi. Bu projeye gönüllü katılmaları bizim için çok değerliydi" dedi.

Serginin ilk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açıldığını belirten Aslan, “Birkaç gün boyunca gösteri merkezinde sergilendi.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağışlandı. Bundan sonra müdürlük binasında sergilenmeye devam edecek. Yoğun talep oldu, herkes gelip göremedi" ifadelerini kullandı.

Kadın konukevlerinde kalan kadınların yaşadıkları sürecin yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Aslan, "Konukevinden ayrılmak hayatın sonu değil, aslında yeni bir başlangıç. O süreçte onların yanında olmak istiyoruz. Dernek olarak ihtiyaç sahibi ailelere destek veriyoruz ama önceliğimiz kadınlar ve çocuklar. Kadınlarımız yeni bir hayat kurarken bir arkadaş, bir destek arıyorsa biz her zaman yanlarında olmaya hazırız" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır