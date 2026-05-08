Menopoz vücudu nasıl etkiliyor? Uzman isim uyardı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Figen Ayhan, menopozla birlikte yumurtalık fonksiyonlarının azalmasına bağlı olarak östrojen, progesteron ve testosteron seviyelerinde belirgin düşüş yaşandığını belirterek, bu değişimlerin kas, kemik ve eklem sağlığını etkilediğini söyledi.

Prof. Dr. Ayhan, “Ateş basmaları ve gece terlemeleri ile kendini gösteren hormonal eksikliklerimiz nedeniyle menopozun ilk 5 yılında kemik kitlemizin yüzde 10 kadarını kaybediyoruz. 40 yaşından sonra her yıl kaslarımızın yüzde 8 kadarı eriyor ve menopozla birlikte kaslarda protein yıkımı hızlanıyor. Benzer şekilde eklemlerimiz de değişiyor, tutulmaya, aşınmaya ve ağrımaya başlıyor. Sonuç olarak kas- iskelet sağlığımız gittikçe bozuluyor ve yaşlanma süreciyle gittikçe daha hareketsiz ve şişman bireylere dönüşüyoruz. Sıcak basmaları ve gece terlemeleri aynı zamanda uykuyu bozuyor, kilo alma, karında yağ birikmesi ve fiziksel aktivitede azalma nedeniyle eklemlerde ağrı ve yangılar gittikçe daha fazla artırıyor” dedi.

"AKTİF YAŞAM TARZI KRİTİK ROL OYNUYOR"

Bu süreçte hareket ve egzersizin temel rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Ayhan, şu önerilerde bulundu; “Kemik ve kas sağlığı için büyük kas gruplarını çalıştırmalıyız, aktif bir yaşam tarzı benimseyerek, her gün düzenli bir şekilde spor eğitmenleri desteğiyle denge egzersizleri, Tai Chi, Qi Gong ve yürüyüş egzersizleri yaparak bu süreci başarıyla yönetebiliriz. Eklem sağlığımız için de haftada 3-4 gün dirençli kas kuvvetlendirme egzersizleri yapılmalı. Östrojen azalması kas protein yıkımını ve kemiklerde incelmeyi beraberinde getirdiği için direnç egzersizleriyle birlikte günlük protein alımımız kilo başına 1-1,2 gram olmalı. Diyetisyen kontrolünde kalsiyum, magnezyum ve D vitamininden zengin bir diyet seçilmeli. Diyette protein içeriği kadar lif içeriği de yeterli yükseklikte olmalı. Direnç egzersizleri ile birlikte günde 3-5 g kreatin de tüketilebilir. Kalsiyum, magnezyum, vitamin D3K2, omega-3, protein ve kreatin gibi gıda takviyeleri doktor reçetesiyle birlikte kontrollü ve belli sürede olacak şekilde planlanmalı.”

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"BU DÖNEM KRİTİK BİR FIRSAT PENCERESİDİR"

Prof. Dr. Ayhan, bu süreçte fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman desteğinin önemine dikkat çekerek, “Osteopeni, osteoporoz, sarkopeni ve eklem hastalıkları başta olmak üzere tüm kas-iskelet ağrılarında fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarına başvurulmalıdır. Menopozun ilk yıllarında kas-iskelet yıkım süreci daha hızlı seyrettiği için, menopozun ilk 5 yılında ilgili tanı, tedavi ve takipleriniz ileri dönemde oluşacak kemik kırıkları ve kas kayıplarını önlemek açısından bir fırsat penceresidir, lütfen bu kıymetli zamanı kaçırmayın” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır