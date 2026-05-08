KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Menopoz vücudu nasıl etkiliyor? Uzman isim uyardı

Menopozun yalnızca hormonal değişimlerden ibaret olmadığını belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Figen Ayhan, bu sürecin kas, kemik ve eklem sağlığını ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekti.

Menopoz vücudu nasıl etkiliyor? Uzman isim uyardı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Figen Ayhan, menopozla birlikte yumurtalık fonksiyonlarının azalmasına bağlı olarak östrojen, progesteron ve testosteron seviyelerinde belirgin düşüş yaşandığını belirterek, bu değişimlerin kas, kemik ve eklem sağlığını etkilediğini söyledi.

Prof. Dr. Ayhan, “Ateş basmaları ve gece terlemeleri ile kendini gösteren hormonal eksikliklerimiz nedeniyle menopozun ilk 5 yılında kemik kitlemizin yüzde 10 kadarını kaybediyoruz. 40 yaşından sonra her yıl kaslarımızın yüzde 8 kadarı eriyor ve menopozla birlikte kaslarda protein yıkımı hızlanıyor. Benzer şekilde eklemlerimiz de değişiyor, tutulmaya, aşınmaya ve ağrımaya başlıyor. Sonuç olarak kas- iskelet sağlığımız gittikçe bozuluyor ve yaşlanma süreciyle gittikçe daha hareketsiz ve şişman bireylere dönüşüyoruz. Sıcak basmaları ve gece terlemeleri aynı zamanda uykuyu bozuyor, kilo alma, karında yağ birikmesi ve fiziksel aktivitede azalma nedeniyle eklemlerde ağrı ve yangılar gittikçe daha fazla artırıyor” dedi.

"AKTİF YAŞAM TARZI KRİTİK ROL OYNUYOR"

Bu süreçte hareket ve egzersizin temel rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Ayhan, şu önerilerde bulundu; “Kemik ve kas sağlığı için büyük kas gruplarını çalıştırmalıyız, aktif bir yaşam tarzı benimseyerek, her gün düzenli bir şekilde spor eğitmenleri desteğiyle denge egzersizleri, Tai Chi, Qi Gong ve yürüyüş egzersizleri yaparak bu süreci başarıyla yönetebiliriz. Eklem sağlığımız için de haftada 3-4 gün dirençli kas kuvvetlendirme egzersizleri yapılmalı. Östrojen azalması kas protein yıkımını ve kemiklerde incelmeyi beraberinde getirdiği için direnç egzersizleriyle birlikte günlük protein alımımız kilo başına 1-1,2 gram olmalı. Diyetisyen kontrolünde kalsiyum, magnezyum ve D vitamininden zengin bir diyet seçilmeli. Diyette protein içeriği kadar lif içeriği de yeterli yükseklikte olmalı. Direnç egzersizleri ile birlikte günde 3-5 g kreatin de tüketilebilir. Kalsiyum, magnezyum, vitamin D3K2, omega-3, protein ve kreatin gibi gıda takviyeleri doktor reçetesiyle birlikte kontrollü ve belli sürede olacak şekilde planlanmalı.”

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Menopoz vücudu nasıl etkiliyor? Uzman isim uyardı 1

"BU DÖNEM KRİTİK BİR FIRSAT PENCERESİDİR"

Prof. Dr. Ayhan, bu süreçte fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman desteğinin önemine dikkat çekerek, “Osteopeni, osteoporoz, sarkopeni ve eklem hastalıkları başta olmak üzere tüm kas-iskelet ağrılarında fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarına başvurulmalıdır. Menopozun ilk yıllarında kas-iskelet yıkım süreci daha hızlı seyrettiği için, menopozun ilk 5 yılında ilgili tanı, tedavi ve takipleriniz ileri dönemde oluşacak kemik kırıkları ve kas kayıplarını önlemek açısından bir fırsat penceresidir, lütfen bu kıymetli zamanı kaçırmayın” dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kül yutturamayacağınız tek burç! Yalanı anında fark ediyorlarKül yutturamayacağınız tek burç! Yalanı anında fark ediyorlar
Ünlü astrolog açıkladı: Mayıs ayının enleri! Aşk, para, kariyer...Ünlü astrolog açıkladı: Mayıs ayının enleri! Aşk, para, kariyer...

Anahtar Kelimeler:
menopoz Osteoporoz (Kemik Erimesi)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.