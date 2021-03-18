18 Mart günlük burç yorumları | 18 Mart Perşembe günü burçlarda neler oluyor?

Ay 18 Mart günü boyunca Boğa burcunda ilerliyor. Bugün olduğundan daha fazla yeme isteği içine girecek olabiliriz. Venüs ve Plüton etkisi ile ilişkilerimizde dönüştürücü kararlar alabiliriz. Burçlar, aksam saat 23.40’dan sonra ise yeni bir iş başlatmamamız konusunda uyarıyor. Sağlıkla ilgili konulara da oldukça özen göstermeliyiz. Özellikle boyun bölgemizde yaşanacak ağrılar önemli olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 18 Mart Perşembe günü neler bekliyor?
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızdaki planlarınıza, hedeflerinize ulaşmakla ilgili daha hırslı olacağınız bir gün. Aklınıza koyduğunuzu gerçekleştirebilir, özellikle iş ve finans bağlantılı konularda başarı sağlayabilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün yaşama, hedeflerinize daha hırslı yaklaşabilirsiniz. İnatçı ve kararlı tarafınızla öne çıkabilirsiniz. İlişkilerde daha yapıcı olmaya ve uzlaşma sağlamaya çalışmalı, gerilimden kaçınmalısınız.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Uyku düzensizlikleri yaşayabileceğiniz günlerdesiniz. Gün içerisinde kadersel deneyimlerle fırsatlar ve engeller karşınıza çıkabilir.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde ilgili sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Hayatınızdaki bazı kişileri anlamak adına daha sorgulayıcı olabilirsiniz. Sağlıksız ilişkilerden uzaklaşma zamanı.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında sorun çözme ve kriz yönetmede daha başarılı olabilirsiniz. Duygu kontrolü gün boyunca daha önemli olacaktır. Fevri tepkilerden kaçının.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün hayata dair güven beklentiniz önem kazanabilir. İş ve özel hayatınızda güvende olma arzusuyla hareket edebilirsiniz. İş hayatıyla bağlantılı görüşmeler ve projeler gündeminizde olabilir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün evinizde ve iş yerinizde arızalanmalar ve tadilatlarla ilgilendiğiniz bir gün olabilir. Yaşam alanınızı iyileştirmeye ve fazla eşyalardan, karmaşık düzenlerden kurtulmaya çalışın.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün şüpheci yanınız ortaya çıkabilir. İlişkilerinizde, aşk hayatınızda daha ısrarcı, kontrolcü olabilirsiniz. Kıskançlık ve inatçılık gibi karanlık duygularla harekete geçmeyin. Bakış açınızı değiştirmeye ve yeni fikirlere açık olmaya çalışın.
YAY BURCU YORUMU
Bugün gerekli ve zorunlu ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İş hayatında yatırımlar ve ödemeler ön planda olabilir. Emek sarf ettiğiniz işin ödemesine ulaşabilirsiniz.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde daha akılcı davranmak, mantıkla hareket etmek isteyebilirsiniz. Duyguları akıl süzgecinden geçireceğiniz bir gün. Gerçekçilik arzusuyla duyguları öldürmemeye dikkat edin.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün aile içinde finansal yardımlaşmalarınız olabilir. Eviniz için veya ev masraflarıyla ilgili ödemeleriniz olabilir. Sağlığınıza özen göstermeniz, öz eleştiride abartılara kaçmamanız, kendinizi olduğunuz gibi kabul etme zamanı.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün kardeşlerle ilişkiler, komşular ve yakın çevre ile ilişkiler ön planda. Sosyal bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarla seyahat planları yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde abartılı düşüncelerden kaçının. Rahatlamaya odaklanın.
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