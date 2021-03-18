18 Mart günlük burç yorumları | 18 Mart Perşembe günü burçlarda neler oluyor?

Ay 18 Mart günü boyunca Boğa burcunda ilerliyor. Bugün olduğundan daha fazla yeme isteği içine girecek olabiliriz. Venüs ve Plüton etkisi ile ilişkilerimizde dönüştürücü kararlar alabiliriz. Burçlar, aksam saat 23.40’dan sonra ise yeni bir iş başlatmamamız konusunda uyarıyor. Sağlıkla ilgili konulara da oldukça özen göstermeliyiz. Özellikle boyun bölgemizde yaşanacak ağrılar önemli olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 18 Mart Perşembe günü neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızdaki planlarınıza, hedeflerinize ulaşmakla ilgili daha hırslı olacağınız bir gün. Aklınıza koyduğunuzu gerçekleştirebilir, özellikle iş ve finans bağlantılı konularda başarı sağlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün yaşama, hedeflerinize daha hırslı yaklaşabilirsiniz. İnatçı ve kararlı tarafınızla öne çıkabilirsiniz. İlişkilerde daha yapıcı olmaya ve uzlaşma sağlamaya çalışmalı, gerilimden kaçınmalısınız.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Uyku düzensizlikleri yaşayabileceğiniz günlerdesiniz. Gün içerisinde kadersel deneyimlerle fırsatlar ve engeller karşınıza çıkabilir.