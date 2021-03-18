KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 18 Mart günlük burç yorumları | 18 Mart Perşembe günü burçlarda neler oluyor?

18 Mart günlük burç yorumları | 18 Mart Perşembe günü burçlarda neler oluyor?

Seo Editör-2 Seo Editör-2 18.03.2021 06:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
18 Mart günlük burç yorumları | 18 Mart Perşembe günü burçlarda neler oluyor?

Günlük burç yorumları, her gün astrolojiyi ile ilgilenenler tarafından takip ediliyor. Burçlar, kişilerin beklentilerini düzenleyip, hayata dair kararlar almayı kolaylaştırıyor. 18 Mart günü Koç burcunun yemek yeme isteği artabilir. Kova burcu kişilerde ise gündem değişikliği yaşanabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

Ay 18 Mart günü boyunca Boğa burcunda ilerliyor. Bugün olduğundan daha fazla yeme isteği içine girecek olabiliriz. Venüs ve Plüton etkisi ile ilişkilerimizde dönüştürücü kararlar alabiliriz. Burçlar, aksam saat 23.40’dan sonra ise yeni bir iş başlatmamamız konusunda uyarıyor. Sağlıkla ilgili konulara da oldukça özen göstermeliyiz. Özellikle boyun bölgemizde yaşanacak ağrılar önemli olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunu, 18 Mart Perşembe günü neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızdaki planlarınıza, hedeflerinize ulaşmakla ilgili daha hırslı olacağınız bir gün. Aklınıza koyduğunuzu gerçekleştirebilir, özellikle iş ve finans bağlantılı konularda başarı sağlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün yaşama, hedeflerinize daha hırslı yaklaşabilirsiniz. İnatçı ve kararlı tarafınızla öne çıkabilirsiniz. İlişkilerde daha yapıcı olmaya ve uzlaşma sağlamaya çalışmalı, gerilimden kaçınmalısınız.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Uyku düzensizlikleri yaşayabileceğiniz günlerdesiniz. Gün içerisinde kadersel deneyimlerle fırsatlar ve engeller karşınıza çıkabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde ilgili sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Hayatınızdaki bazı kişileri anlamak adına daha sorgulayıcı olabilirsiniz. Sağlıksız ilişkilerden uzaklaşma zamanı.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında sorun çözme ve kriz yönetmede daha başarılı olabilirsiniz. Duygu kontrolü gün boyunca daha önemli olacaktır. Fevri tepkilerden kaçının.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün hayata dair güven beklentiniz önem kazanabilir. İş ve özel hayatınızda güvende olma arzusuyla hareket edebilirsiniz. İş hayatıyla bağlantılı görüşmeler ve projeler gündeminizde olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün evinizde ve iş yerinizde arızalanmalar ve tadilatlarla ilgilendiğiniz bir gün olabilir. Yaşam alanınızı iyileştirmeye ve fazla eşyalardan, karmaşık düzenlerden kurtulmaya çalışın.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün şüpheci yanınız ortaya çıkabilir. İlişkilerinizde, aşk hayatınızda daha ısrarcı, kontrolcü olabilirsiniz. Kıskançlık ve inatçılık gibi karanlık duygularla harekete geçmeyin. Bakış açınızı değiştirmeye ve yeni fikirlere açık olmaya çalışın.

YAY BURCU YORUMU
Bugün gerekli ve zorunlu ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İş hayatında yatırımlar ve ödemeler ön planda olabilir. Emek sarf ettiğiniz işin ödemesine ulaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde daha akılcı davranmak, mantıkla hareket etmek isteyebilirsiniz. Duyguları akıl süzgecinden geçireceğiniz bir gün. Gerçekçilik arzusuyla duyguları öldürmemeye dikkat edin.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün aile içinde finansal yardımlaşmalarınız olabilir. Eviniz için veya ev masraflarıyla ilgili ödemeleriniz olabilir. Sağlığınıza özen göstermeniz, öz eleştiride abartılara kaçmamanız, kendinizi olduğunuz gibi kabul etme zamanı.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün kardeşlerle ilişkiler, komşular ve yakın çevre ile ilişkiler ön planda. Sosyal bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarla seyahat planları yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde abartılı düşüncelerden kaçının. Rahatlamaya odaklanın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Sizi neler bekliyor? İşte burç yorumunuzSizi neler bekliyor? İşte burç yorumunuz
Serklaj ameliyatı nedir? Tanımı ve açıklaması nasıldır?Serklaj ameliyatı nedir? Tanımı ve açıklaması nasıldır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Sadakatsiz'e damga vuran final sahnesi! Şoke eden itiraf!

Sadakatsiz'e damga vuran final sahnesi! Şoke eden itiraf!

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Uzmanlardan varis uyarısı: Bakın ne zaman tehlikeli oluyormuş!

Uzmanlardan varis uyarısı: Bakın ne zaman tehlikeli oluyormuş!

Burcunuz sizinle ilgili neler söylüyor?

Burcunuz sizinle ilgili neler söylüyor?

Bu ameliyat duruşunuzu bile değiştirecek!

Bu ameliyat duruşunuzu bile değiştirecek!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İşte günlük burç yorumları

İşte günlük burç yorumları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İşte günlük burç yorumları

İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi ne bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi ne bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

Diğer Haberler

17 Mart günlük burç yorumları | 17 Mart Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

Burcunuz bugün için ne söylüyor?

16 Mart günlük burç yorumları | 16 Mart Salı günü burç yorumları yayınlandı!

İşte günlük burç yorumu

15 Mart 2021 günlük burç yorumları... İşte 15 Mart haftanın ilk günü burç yorumları

Sizi neler bekliyor? İşte burç yorumunuz

14 Mart Pazar günlük burç yorumları

Balık yeni ayında burcunuzu ne bekliyor?

13 Mart Cumartesi günlük burç yorumları! İşte öne çıkan burçlar

Burcunuz bugünle ilgili ne söylüyor?

12 Mart 2021 Cuma günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?

İşte günlük burç yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.