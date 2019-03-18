SAMSUN (AA) - Samsun ve Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Samsun'da program Kıranköy Mezarlığı'nda çelenk sunulmasıyla başladı.

Şehitlik Özel Defteri'nin Samsun Valisi Osman Kaymak, tarafından imzalanmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Atatürk Kültür Merkezinde yapılan anma programının ardından Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Samsun Valisi Kaymak'ın katılımıyla şehit yakınları onuruna yemek düzenlendi.

Ardından "Bayrağını Kapta Gel, Şehitlerimiz İçin Yürüyoruz" yürüyüşü düzenlendi. DSİ önünde toplanan grup, ellerindeki Türk bayrakları ile slogan atarak Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da katıldığı yürüyüş okunan İstiklal Marşı ve duaların ardından sona erdi.

- Kastamonu

Kastamonu'da Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, askerler ve öğrenciler buradan ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına bağlı komandolar yürüyüş sırasında ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Aziz şehitler ruhunuz şad olsun" sloganı attı.

Yürüyüşün ardından Şehitler Anıtı önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından tüm şehitler için dua edildi.

Programa Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek ve vatandaşlar katıldı.

