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18 Mart şiirleri kısa | En anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

17.03.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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18 Mart şiirleri kısa | En anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi, büyük kahramanlık hikayelerine tanıklık etmiştir. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin bu yıl 105. Yıl dönümü anma törenleri ve şiirler ile kutlanacak. 18 Mart destansı Çanakkale Zaferi için birçok kısa ve uzun şiir yazılmıştır. Bizde sizin için en anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri, mesajları ve sözlerini derledik.

18 Mart Çanakkale Zaferi, bu yıl da birçok etkinlikle beraber coşku ile kutlanacak. Bu destansı zaferin yıl dönümünde binlerce öğrenci ve genç şiirler okuyarak bu anlamlı günü anacak. 18 Mart Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden binlerce şehidimize şükran ve minnetimizi göstermek için yazılan şiirleri, mesajları ve sözleri haberimizde derledik.

18 MART ÖNEMİ

Her ne kadar 18 Mart Deniz Muharebesi olarak anılsa da aslında bugün taraflardan yalnızca biri deniz kuvvetiydi.

Ataları “birlikten dirlik doğar” diyen bu milletin askerleri bu yurdun her karış toprağı için savaştı. Cephede, cephe gerisinde omuz omuza millet için zafer kazandı. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a dil, sınıf, mezhep fark etmeksizin tüm gücü ve inancıyla direndi ve” Çanakkale geçilemedi.

Çanakkale Savaşında şehit olmuş, gazi olmuş ya da zaferi görüp hayatına devam etmiş binlerce insanımızın her birine minnetlerimi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

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18 MART ŞİİRLERİ KISA

18 MART ÇANAKKALE
Bulutlar sarmıştı her yanı,
Kapkara bir geceydi,
Yağmur,bardaktan boşalırcasına,
Sağnak gibi yağıyordu,
Yedi düvelin gemilerinden yükselen,
Top,tüfek sesleri,
Her yanı inletiyordu,
Mustafa Kemalin askerleri,
Aslanlar gibi dövüşüyordu,
Ve Çanakkale kahramanca,
Düşmana selam veriyordu,
Kükrüyordu tepeden,
Mustafa Kemal,
Vatanıma ayak basacaksa düşman,
Yaşamanın ne gereği var,
En son nefer ölünceye kadar,
Dövüşeceksiniz aslanlar,
Görecek bütün dünya,
Ne aslanlar doğururmuş,
Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.

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ÇANAKKALE
Her karış torağında bin,şehit bir mezar.
Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Sen rahat uyu ey şanlı şehit.
Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
Hangi kem göz sana edebilir nazar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Yedi cihana yeter yazdığın destan.
Gök kubbe ay, yıldız sana verir selam.
Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.
Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.
Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

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