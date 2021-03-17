18 Mart şiirleri kısa | En anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi, bu yıl da birçok etkinlikle beraber coşku ile kutlanacak. Bu destansı zaferin yıl dönümünde binlerce öğrenci ve genç şiirler okuyarak bu anlamlı günü anacak. 18 Mart Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden binlerce şehidimize şükran ve minnetimizi göstermek için yazılan şiirleri, mesajları ve sözleri haberimizde derledik.

18 MART ÖNEMİ

Her ne kadar 18 Mart Deniz Muharebesi olarak anılsa da aslında bugün taraflardan yalnızca biri deniz kuvvetiydi.

Ataları “birlikten dirlik doğar” diyen bu milletin askerleri bu yurdun her karış toprağı için savaştı. Cephede, cephe gerisinde omuz omuza millet için zafer kazandı. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a dil, sınıf, mezhep fark etmeksizin tüm gücü ve inancıyla direndi ve” Çanakkale geçilemedi.

Çanakkale Savaşında şehit olmuş, gazi olmuş ya da zaferi görüp hayatına devam etmiş binlerce insanımızın her birine minnetlerimi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

18 MART ŞİİRLERİ KISA

18 MART ÇANAKKALE

Bulutlar sarmıştı her yanı,

Kapkara bir geceydi,

Yağmur,bardaktan boşalırcasına,

Sağnak gibi yağıyordu,

Yedi düvelin gemilerinden yükselen,

Top,tüfek sesleri,

Her yanı inletiyordu,

Mustafa Kemalin askerleri,

Aslanlar gibi dövüşüyordu,

Ve Çanakkale kahramanca,

Düşmana selam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,

Mustafa Kemal,

Vatanıma ayak basacaksa düşman,

Yaşamanın ne gereği var,

En son nefer ölünceye kadar,

Dövüşeceksiniz aslanlar,

Görecek bütün dünya,

Ne aslanlar doğururmuş,

Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.