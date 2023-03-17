18 Mart'ta ne oldu, önemi nedir? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için geri sayım sürüyor. Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil takviminde yer almıyor. Bu anlamlı gün ulusumuz için oldukça önemlidir. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi:

I. Dünya Savaşı esnasında 1914-1916 seneleri arasında gerçekleşen Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Muharebeleri, Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir.

İtilaf Devletleri, Osmanlı’nın başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek amacı ile Rusya ile güveli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak için Çanakkale Boğazı’nı seçmiştir. Ancak Türk askeri büyük mücadele vermiş ve savaş İtilaf Devletleri’nin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır.

Savaş sırasında iki taraf da büyük kayıplar vermiştir. Ancak bu zafer, Türk milleti için büyük bir önem taşımaktadır. I.Dünya Savaşı kaybedilmiş olsa da kazanılan Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını zaferle duyurmasına sebep olmuştur.

Aynı zamanda 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmış olduğu Kurtuluş Savaşı’nın ve milli mücadelenin önünü açmıştır. Bununla beraber Çanakkale Zaferi, Türk ulusunun bağımsızlık ve milli mücadele sembolü de olmuştur.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün bu yıl 108. yıl dönümüdür.

