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18 Mayıs tatil mi? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi 18 Mayıs Perşembe okullar yarım gün mü? Öğleden sonra okullar, iş yerleri ve özel sektör...

17.05.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs Perşembe günü yani Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi okulların tatil mi yarım gün mü olduğu merak konusu oldu. Okullar, kamu kurumları ve özel sektörler çalışanları konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 18 Mayıs tatil mi? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi 18 Mayıs Perşembe okullar yarım gün mü? İşte detaylar...

18 Mayıs tatil mi? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi 18 Mayıs Perşembe okullar yarım gün mü? Öğleden sonra okullar, iş yerleri ve özel sektör...

18 Mayıs yarım gün tatil mi, sorusu 19 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olması sebebiyle merak konusu oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'üm gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Birçok kişi internette "18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs 2023 Perşembe okullar yarım gün mü, kapalı mı olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs Cuma günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs bu yıl cuma gününe denk geldi. Bilindiği üzere Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı ve resmi tatilidir.

19 mayıs bayrak töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 mayıs etkinlikleri

19 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler eğitime ara verecek.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

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18 mayıs tatil mi 19 mayıs atatürk ü anma ve spor bayramı

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