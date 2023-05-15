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18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi? 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri yarım gün tatil mi?

15.05.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs yarım gün tatil mi, sorusu 19 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olması sebebiyle merak edildi. ustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs, her yıl etkinlikler ile kutlanıyor. Çalışan ve öğrenci vatandaşlar 18 Mayıs'ın yarım gün tatil olup olmayacağına ilişkin detayları internette araştırıyorlar. Peki, 18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi? 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri yarım gün tatil mi?

18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi? 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri yarım gün tatil mi?

18 Mayıs Perşeme gününün yarım gün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurumları, okullar, bankalar, borsa, sağlık ocağı gibi kurumlar kapalı oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl coşkuyla karşılanmaktadır. Resmi tatil olan 19 Mayıs'tan bir gün önce 18 Mayıs'ın da yarım gün tatil olma durumu sorgulanmaya başladı. Peki, 18 Mayıs yarım gün mü olacak? İşte 2023 resmi tatiller ve konuya ilişkin detaylar...

19 MAYIS CUMA TATİL Mİ?

19 Mayıs bu yıl cuma gününe denk geldi. Bilindiği üzere Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı ve resmi tatilidir.

19 mayıs bayrak töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.

19 mayıs etkinlikleri

19 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler eğitime ara verecek.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

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