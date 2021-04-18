18 Nisan günlük burç yorumları | 18 Nisan'da burçları neler bekliyor?

Dün saat 22:25'te İkizler burcundan ayrılan ay, 18 Nisan Pazar günü Yengeç burcunda olacak. Bu nedenle duygusal açıdan daha hassas olabiliriz ve geçmişi yad etmek isteyebiliriz. Boğa burcu iletişim eksikliği ve iletişim sorunları yaşarken, Başak burcunun gündeminde dostluklar ve kadınlar olabilir. Balık burcu ise ev konuları ile daha çok ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün evinizle, ailenizle ve yaşam alanınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Dinlenme ve rahatlama, sakinleşme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün iletişim eksikliği, iletişim sorunları iş ve özel hayatınızda sorunlara yol açabilir. Kendinizi daha iyi ifade etmeye, açık iletişimde olmaya, akıl okumaktan kaçınmaya çalışın. Kazalara dikkat.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün kıtlık bilincine geçmekten kaçının. Maddi-manevi yaşamdan her türlü isteğinizde daha net olun. Öz eleştiride abartılara kaçarak özgüveninizi aşağı çekmeyin.