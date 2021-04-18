18 Nisan günlük burç yorumları | 18 Nisan'da burçları neler bekliyor?

Dün saat 22:25'te İkizler burcundan ayrılan ay, 18 Nisan Pazar günü Yengeç burcunda olacak. Bu nedenle duygusal açıdan daha hassas olabiliriz ve geçmişi yad etmek isteyebiliriz. Boğa burcu iletişim eksikliği ve iletişim sorunları yaşarken, Başak burcunun gündeminde dostluklar ve kadınlar olabilir. Balık burcu ise ev konuları ile daha çok ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün evinizle, ailenizle ve yaşam alanınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Dinlenme ve rahatlama, sakinleşme ihtiyacı hissedebilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün iletişim eksikliği, iletişim sorunları iş ve özel hayatınızda sorunlara yol açabilir. Kendinizi daha iyi ifade etmeye, açık iletişimde olmaya, akıl okumaktan kaçınmaya çalışın. Kazalara dikkat.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün kıtlık bilincine geçmekten kaçının. Maddi-manevi yaşamdan her türlü isteğinizde daha net olun. Öz eleştiride abartılara kaçarak özgüveninizi aşağı çekmeyin.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün kariyer ve gelecek hedefleriniz ön planda olabilir. Kişisel gelişim konularıyla, kariyerinizle ilerleme planlarıyla ilgilenebilirsiniz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlere dikkat.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Yarım kalan iş ve konularınızı tamamlamakla ilgilenebilirsiniz. Alınganlıklara karşı dikkat.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler, dostluklar ve kadınlar gündeminizde öne çıkabilir. Seyahat ve organizasyon planları yapabilirsiniz. Sıkıntı ve sorunlara odaklanarak negatif alanda kalmaya devam edebilirsiniz, dikkat.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerde hassas dengeler hakim olabilir. Siz veya karşınızdaki insanlar daha hassas, alıngan olabilir; daha dürtüsel davranabilirler. Açık iletişim sayesinde uzlaşmaları sağlayabilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün hisleriniz ve sezgileriniz çok daha güçlü çalışacak. İçinizden gelen sese kulak verme zamanı. İnsanlar ve insanların gerçek niyetleriyle ilgili doğru okumalar yapabilirsiniz. Beden sağlığıyla daha fazla ilgilenebilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün yaşamınızda eksikliğini duyduğunuz konulara daha fazla odaklanarak enerjinizi aşağıya çekebilirsiniz. Sorun ve eksiklik odaklı değil, çözüm ve gelişim odaklı olma zamanı. Riskli yatırımlara kayıplara karşı dikkat.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler, dostluklar ve aile gün boyunda ön planda olabilir. Ev içerisinde zıtlaşma ve inatlaşmalara, kırıcı söz ve tavırlara karşı dikkatli olmalısınız. Empati yapma, hassas davranma zamanı.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün iş ve ilişkilerinizin gerektirdiği sorumluluk ve fedakarlıklar ön planda olabilir. İşiniz ve sevdikleriniz için daha korumacı, sahiplenici, fedakar tavırlar içinde olabilirsiniz. İletişimde ise daha özenli olma, kelimelerinizi seçme zamanı.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün sevilme, değer görme isteğiniz artabilir. Onaylanma arzusu duyabilir, hak ve adalet konularına daha fazla önem verebilirsiniz. İlahi adalet arayışınız olabilir. Aşk ilişkilerinde duygusal destekler gerekli olabilir.
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