18 Temmuz 2020 Cumartesi günlük burç yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
18 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün karar ve seçimler içerisinde olabilir, bir süredir devam eden kararsızlığınızı bitirebilirsiniz. Karşınızdaki kişilere teklif götürebilir, düşüncelerinizi daha özgürce açmak isteyebilirsiniz. Karmik ve kadersel deneyimler gündeme gelebilir. Bugün göstereceğiniz tavırlar, alacağınız kararlar, sözleriniz ve düşünceleriniz karmanıza etki edebilir.
Bugün yaşamdan ve ilişkilerden maddi & manevi daha fazlasını almak isteyebilir, ileriye dair yeni planlar ve hedefler içinde olabilirsiniz. Para trafiği hızlanabilir, kazanç ve harcamalar bir arada olabilir. Yeni kazanç yolları, kazancı arttıracak yeni adımlar gündeme gelebilir. Yaşamın getireceği sürprizlere açık olma zamanı
İlişkilerde bir seçim yapabilir, bazı kişilerle yeni bir yola girebilirsiniz. Yalnız İkizler burçları yeni kişilerle tanışabilir. Gün içinde ruh halinize göre hareket ederken, kısa vadeli düşünmek yerine büyük resmi göz önünde bulundurmalı, uzun vadeli düşünmelisiniz. Karmik ilişkilerde tamam veya devam durumları oluşabilir.
Güne önemli ve işaretçi rüyalarla başlayabilirsiniz. Yaşamdan pek çok mesaj ve işaret alabileceğiniz bir gün. Bu yüzden olayları ve konuları bu gözle değerlendirmeli, anlam arayışında olmalısınız. Pek çok duruma seçenekler yaratarak yaklaşmak, farklı açılardan değerlendirmek kazandırabilir. Maddi-manevi yardımlarınız yaşamdan size geri dönebilir. İlahi fırsatlar, karmanızın ödülleri ve sınavları gündeme gelebilir. Gün batımı ve akşam saatleriyle hareketli bir gündem oluşabilir.
Bugün yeni kişilerle tanışabilir, sosyal çevrenizle görüşmeler içinde olabilirsiniz. Bir aşk-arkadaşlık durumu gündeme gelebilir. Saat 17.23’e kadar kararsızlık içinde olabilir, bu saatten sonra ise duygusal ve zihinsel olarak netleşebilirsiniz. Akşam saatlerinde beklenmedik haberler alabilir, içten içe yaşamı sorgulama enerjisi içinde olabilirsiniz.
Bugün saat 17.23’e kadar Ay boşlukta ilerlerken, bu saate kadar şartlar, koşullar ve planlar hızlıca değişebilir. Üstlerinizden teklif alabilir, üstlerinizin yönlendirmeleriyle yeni görevler üstlenebilirsiniz. Ek iş ve ek kazançlar söz konusu olabilir. Saat 17.23’ten itibaren sosyal çevrenizle görüşmeler yapabilir, daha keyifli olabilirsiniz.
Bugün gün içinde planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Bazı kişilere karşı fikirleriniz değişebilir. İş ve özel hayatınızda yeni kişilerle tanışabilir, karşınızdaki kişilerden teklif alabilirsiniz. Eğitim, seyahat, yabancı dil ve kurslar, sınavlar gündeminizde olabilir.
Bugün uzun vadeli yatırımlar, uzun vadeli harcamalar, kredi, taksit ve borçlar gündeminizde olabilir. Eğitim ve seyahat için harcamalar yapabilirsiniz. Saat 17.23’ten itibaren hisleriniz güçlü çalışabilir, düşündükleriniz önünüze gelebilir.
Bugün iş veya özel hayatınızda farklı teklifler alabilir, karşınızdaki kişilerin yeni kararları ve yeni söylemleriyle karşılaşabilirsiniz. Yalnızlar için kadersel tanışmalar söz konusu olabilirken, bazı Yaylar kadersel karşılaşmalar yaşayabilir. İlişkilerin geleceği önem kazanabilir, geleceğe dair ortak kararlar gündeme gelebilir.
Bugün saat 17.23’e kadar Ay boşlukta ilerlerken, bu saate kadar dağınıklık ve karışıklıklar önünüze gelebilir. Unutkanlıklar ve dikkatsizlikler görülebilir. İş hayatında yeni veya farklı bir tempo söz konusu olabilir. Saat 17.23’ten sonra, akşam saatleri boyunca sevdiklerinizle görüşmeler içinde olabilir; ilişkilerde teklifler alabilir, karşınızdakilerin duygularını dile getirdiğine tanık olabilirsiniz.
Bugün rahatlamaya ve yaşamdan, koşullardan keyif almaya odaklanmak günü daha verimli geçirmenizi sağlayacaktır. Ciddi işler ve ciddi meselelerden gün batımına kadar uzak kalmaya çalışmakta fayda var. Aşk ilişkilerinde eski ve yeni, tamam veya devam gibi ikili durumlar oluşabileceği gibi, bazıları için aşk mı, arkadaşlık mı denilen durumlar gündemde olabilir.
Bugün günün çoğunda birden fazla fikir, iş ve konuyla ilgilenebilirsiniz. Pek çok konuyu halletmeye, pek çok duruma kafa yormaya çalışırken zihinde dağılabilirsiniz. Gün içinde kadersel deneyimler söz konusu olabilir. Olayların size verdiği mesajları iyi okumalı, uzun vadeli düşünerek hareket etmeli, negatif karma yaratmaktan kaçınmalısınız.
Astrolog Merve Rençber
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