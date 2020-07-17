18 Temmuz 2020 Cumartesi günlük burç yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

18 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

18 Temmuz 2020 Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün karar ve seçimler içerisinde olabilir, bir süredir devam eden kararsızlığınızı bitirebilirsiniz. Karşınızdaki kişilere teklif götürebilir, düşüncelerinizi daha özgürce açmak isteyebilirsiniz. Karmik ve kadersel deneyimler gündeme gelebilir. Bugün göstereceğiniz tavırlar, alacağınız kararlar, sözleriniz ve düşünceleriniz karmanıza etki edebilir.

18 Temmuz 2020 Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yaşamdan ve ilişkilerden maddi & manevi daha fazlasını almak isteyebilir, ileriye dair yeni planlar ve hedefler içinde olabilirsiniz. Para trafiği hızlanabilir, kazanç ve harcamalar bir arada olabilir. Yeni kazanç yolları, kazancı arttıracak yeni adımlar gündeme gelebilir. Yaşamın getireceği sürprizlere açık olma zamanı