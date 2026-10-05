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Normal doğumun bu avantajını çoğu kişi bilmiyor!

Anne adaylarına normal doğum konusunda önemli bir uyarı geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hekimlerinden Op. Dr. Selvihan Tapanoğlu Karaca, tıbbi bir engel bulunmadığı sürece normal doğumun hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

Normal doğumun bu avantajını çoğu kişi bilmiyor!

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, anne ve bebek sağlığını merkeze alan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtirken, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hekimlerinden Op. Dr. Selvihan Tapanoğlu Karaca ise tıbbi bir engel bulunmadığı sürece normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemli avantajlar sağladığını ifade etti.

Normal doğumun bu avantajını çoğu kişi bilmiyor! 1

Normal doğumun herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmemesi nedeniyle sezaryen ameliyatına bağlı anestezi komplikasyonları, enfeksiyon, aşırı kanama ve pıhtılaşma gibi riskleri beraberinde getirmediği belirtildi. Ameliyat kesisi bulunmamasının da doğum sonrası dönemde annenin daha az ağrı yaşamasına katkı sağladığı kaydedildi.

HIZLI İYİLEŞME VE ERKEN TABURCULUK

Vajinal doğum yapan annelerin sezaryen doğum yapan annelere göre daha kısa sürede ayağa kalkabildiği, hastanede kalış süresinin de daha kısa olduğu ifade edildi. Normal doğum sonrası günlük aktivitelere daha hızlı dönülebilmesinin annenin doğumdan kısa süre sonra bebeğiyle daha aktif şekilde ilgilenmesine imkan sağladığı aktarıldı.

Normal doğumun bu avantajını çoğu kişi bilmiyor! 2

BEBEĞİN SOLUNUM SİSTEMİNE KATKI

Doğum eyleminin kendiliğinden başlaması ve bebeğin doğum kanalından geçmesinin yenidoğanın dış dünyaya uyumunu kolaylaştırdığı belirtildi. Doğum kanalı sırasında bebeğin göğüs kafesine uygulanan doğal basıncın akciğerlerde bulunan sıvının atılmasına yardımcı olduğu ve doğum sonrasında yaşanabilecek solunum sıkıntısı ihtimalini azaltabildiği ifade edildi.

TEN TENE TEMAS VE ERKEN EMZİRME

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Anne Dostu Hastane standartları doğrultusunda normal doğumun ardından anne ile bebeğin ten tene temasının sağlandığı bildirildi. Bu uygulamanın anne ve bebek arasındaki duygusal bağın güçlenmesine katkı sağladığı, doğumun ardından ilk saatlerde başlayan yakın temasın süt üretimini destekleyerek emzirme sürecinin başlamasına katkı sunduğu kaydedildi.

Normal doğumun bu avantajını çoğu kişi bilmiyor! 3

GELECEK GEBELİKLERDE CERRAHİ RİSKLER

Daha önce geçirilmiş sezaryen operasyonlarının sonraki gebeliklerde plasenta yerleşim bozuklukları gibi bazı riskleri artırabildiği belirtildi. Uygun anne adaylarında normal doğumun tercih edilmesinin ilerleyen gebeliklerde karşılaşılabilecek bazı cerrahi risklerin azaltılmasına katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ile Op. Dr. Selvihan Tapanoğlu Karaca, normal doğumun avantajlarına rağmen her gebelikte tek doğru seçeneğin normal doğum olmadığını belirtti.

Bebeğin geliş pozisyonu, plasentaya ilişkin problemler veya anne ve bebeğin genel sağlık durumunun sezaryen doğumu gerekli kılabileceği ifade edilirken, hastanede doğum yönteminden bağımsız olarak temel amacın anne ve bebeğin süreci sağlıklı ve güvenli şekilde tamamlaması olduğu kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
normal doğum gebelik
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