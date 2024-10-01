18 yaşındaki Ekin Akman UNICEF İş Danışma Kurulu'nun en genç ismi oldu

Ekin Akman UNİCEF İş Danışma Kurulu çalışmaları kapsamında Gençlik Danışma Kurulunda görev alan genç bir aktivist. Akman aynı zamanda UNICEF Genç Liderler Konseyi için bir etki raporu tasarısında da görev yapıyor.

12 özel sektör kuruluşuna gençlik politikaları üzerine danışmanlık veren Ekin Akman arkadaşları ile birlikte genç kızların geleceğine katkı sağlayan projesiyle ilgili şunları söylüyor:

“BM’nin “Girl Up adlı kurumuna bağlı iki kulüp kurduk. Biri Tevfik Fikret Lisesinde diğeri de Gazi Lisesinde. Kadın liderler üzerine kariyer tanıtımları gerçekleştirdik.

Bu çalışmaların kız öğrencilerden büyük ilgi görmesi hepimizi çok mutlu etti. Aynı zamanda Cognitive Coven adlı resmi olmayan gençlik kadın araştırmaları platformunun da kurucusuyum. Ortadoğu'da kadın hakları ve kız çocukları eğitiminde eksiklikler üzerine araştırma çalışması yapıyoruz.”

Aynı zamanda UN WOMEN Ulusal Gençlik Aktivisti olan Ekin Akman, Pekin Deklarasyonu Politikaları Uygulaması Gençlik Katılımı Toplantılarından ikisini de koordine eden bir isim.

Bir yandan da kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Genç Yazarlar Topluluğunu oluşturan Ekin Akman arkadaşlarıyla üç okulda kütüphane kurulmasını da sağladı.