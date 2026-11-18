Purdue Üniversitesi Uzantı Birimi tarafından hazırlanan Mikrodalga Pişirme Kontrol Listesi'ne göre yiyeceklerin üzerini kağıt havluyla örtmek, sıçramaları önlemeye ve cihazın temiz kalmasına yardımcı oluyor.

Özellikle soslu yemekler, yağ salan yiyecekler, patates ve hamur işleri ısıtılırken bu yöntemden yararlanılabiliyor. Kağıt havlu, yiyeceklerden çıkan fazla nemin bir kısmını emerek mikrodalganın duvarlarında ve döner tablasında kir oluşmasını azaltıyor. Ayrıca yiyeceklerin nemini koruyarak daha dengeli ısınmasına katkı sağlıyor.

HER KAĞIT HAVLU MİKRODALGADA KULLANILABİLİR Mİ?

Bu yöntemi uygularken kullanılan kağıdın türüne dikkat etmek gerekiyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), mikrodalgada yiyeceklerin üzerini örtmek için kağıt havlu ve kağıt peçete kullanılabileceğini belirtiyor.

Ancak baskısız, temiz ve beyaz kağıt havluların tercih edilmesi öneriliyor. Isıtma işlemi bittikten sonra kağıt havlu çıkarılırken biriken sıcak buhara karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

Gazete kağıdı ve kahverengi kağıt torbaların ise mikrodalgada kullanılması önerilmiyor. Bu malzemeler ısınma sırasında alev alabiliyor veya yiyeceklere zararlı maddelerin geçmesine neden olabiliyor.