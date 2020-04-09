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  4. 1800 dolarlık gıdayı yalayan kadın yakalandı

1800 dolarlık gıdayı yalayan kadın yakalandı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2020 15:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çarşamba günü açıklama yapan polis, bir kadının süpermarkette bin 800 dolar tutarındaki bakkaliyeyi yalaması üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

1800 dolarlık gıdayı yalayan kadın yakalandı

South Lake Tahoe Polis Departmanı Sözcüsü Chris Fiore, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, salı günü kendilerine Safeway ismindeki bir süpermarket zincirinin şubesinden ihbar geldiğini belirterek olayın devamını şöyle anlattı:

Polis memurları olay yerine ulaştığında, bir Safeway çalışanı müşterinin çok sayıda mücevheri elinde tuttuğunu söyledi. Şüpheli mücevheratı yaladıktan sonra market arabasını dükkandan aldıklarıyla doldurmaya başlamış.

Jennifer Walker ismindeki kadının tamamen doldurduğu market arabasında içki ve et de olduğunu belirten polis sözcüsü, şüphelinin para ödemeye yanaşmadığını da ifade etti.

53 yaşındaki kadın vandalizmle suçlanarak gözaltına alınırken, sepetine doldurduğu ürünlerin koronavirüs bulaştırmış olabileceği gerekçesiyle yok edildiği açıklandı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, ABD’de şimdiye kadar 430 bini aşkın kişide koronavirüs tespit edildi. 15 bine yakın kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 24 bin kişinin de iyileştiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kaliforniya gıda yalamak

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