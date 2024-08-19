KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. 19 Ağustos kova dolunayında en çok etkilenecek burçlar açıklandı! Bekarların kısmeti açılıyor

    19 Ağustos kova dolunayında en çok etkilenecek burçlar açıklandı! Bekarların kısmeti açılıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.08.2024 13:18
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    19 Ağustos 2024 Pazartesi günü yani bugün astrolojide kova dolunayı gerçekleşiyor. Gökyüzündeki bu olaydan en çok etkilenecek burçlar belli oldu. Astrologların yorumlarına göre bu dönemde bazı burçların kısmet kapısı açılıyor.

    Bugün (19 Ağustos 2024 Pazartesi) kova dolunayı gerçekleşirken bu olayın burçlara olan etkisi de merak ediliyor. Artolog Güler'in paylaşımına göre 19 Ağustos kova dolunayından en çok etkilenecek burçlar terazi, ikizler ve kova oldu.

    TERAZİ BURCU

    TERAZİ BURCU

    Bu dolunayla beraber kendinize yeni bir yaşam felsefesi edinebilirsiniz. Dini konular hayatınızda daha aktif olabilir. Doğru bildiklerinizin yanlış, yanlış bildiklerinizin de doğru olduğuna şahit olabilirsiniz. Bekar olanlar için söz, nişan gündemleri olabilir ve bekarlıklarını sonlanma olayları yaşayabilirler. Uzak bir yolculuğa çıkabilir, devletle ilgili işlemleri olanlar bu süreçte bir takım sonlanmalar yaşayabilirler.

    İKİZLER BURCU

    İKİZLER BURCU

    Bekar olanlar için aşk gündemleri olabilir. Evli ve çocuğu olanlar çocuklarla ilgili bir takım konuların sonuçlandığını, kapandığına şahit olabilirler.

    KOVA BURCU

    KOVA BURCU

    En çok etkisini hissedecek burç olabilirsin. Hayatında artık sana yük olan, kendini gerçekleştirmene engel olan bir çok konunun üstünden geçip ayıklama yapacağın bir dolunay yaşayabilirsin. Hayattan daha fazla keyif almak için yapman gerekenleri tespit edip bunların üzerinde çalışacağın bir dolunay olabilir.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Dolunay İkizler burcu Kova burcu Terazi burcu Astroloji
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

    Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.