19 Ağustos kova dolunayında en çok etkilenecek burçlar açıklandı! Bekarların kısmeti açılıyor

Bugün (19 Ağustos 2024 Pazartesi) kova dolunayı gerçekleşirken bu olayın burçlara olan etkisi de merak ediliyor. Artolog Güler'in paylaşımına göre 19 Ağustos kova dolunayından en çok etkilenecek burçlar terazi, ikizler ve kova oldu.

TERAZİ BURCU

Bu dolunayla beraber kendinize yeni bir yaşam felsefesi edinebilirsiniz. Dini konular hayatınızda daha aktif olabilir. Doğru bildiklerinizin yanlış, yanlış bildiklerinizin de doğru olduğuna şahit olabilirsiniz. Bekar olanlar için söz, nişan gündemleri olabilir ve bekarlıklarını sonlanma olayları yaşayabilirler. Uzak bir yolculuğa çıkabilir, devletle ilgili işlemleri olanlar bu süreçte bir takım sonlanmalar yaşayabilirler.

İKİZLER BURCU

Bekar olanlar için aşk gündemleri olabilir. Evli ve çocuğu olanlar çocuklarla ilgili bir takım konuların sonuçlandığını, kapandığına şahit olabilirler.

En çok etkisini hissedecek burç olabilirsin. Hayatında artık sana yük olan, kendini gerçekleştirmene engel olan bir çok konunun üstünden geçip ayıklama yapacağın bir dolunay yaşayabilirsin. Hayattan daha fazla keyif almak için yapman gerekenleri tespit edip bunların üzerinde çalışacağın bir dolunay olabilir.